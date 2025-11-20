Tauron Polska Energia przewiduje przyspieszenie inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) w IV kwartale obecnego roku oraz w latach 2026-2027, poinformował wiceprezes zarządu ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Michał Orłowski.

„Znaczący spadek wydatków na OZE w ciągu 9 miesięcy tego roku wynikał głównie z cyklu inwestycyjnego, natomiast w IV kwartale możemy się spodziewać przyspieszenia. Jesteśmy w przededniu uruchamiania kolejnych projektów, w tym magazynów energii i farm fotowoltaicznych” – powiedział Orłowski podczas telekonferencji.

W okresie I-III kw. br. capex Taurona w segmencie OZE wyniósł 517 mln zł, w porównaniu do 1,14 mld zł rok wcześniej.

Spółka zakłada uruchomienie do końca 2025 r. farm wiatrowych Nowa Brzeźnica o mocy 19,6 MW i Sieradz o mocy 23,9 MW, a także farm fotowoltaicznych Bałków (54 MW) i Postomino (90 MW).

„Rozpoczęliśmy prace przy budowie czterech magazynów energii o łącznej mocy 24,4 MW, które planujemy oddać do użytku w I kwartale 2026 roku. Znajdujemy się przed szeregiem decyzji inwestycyjnych dotyczących kolejnych projektów magazynowych. Znacznego przyspieszenia spodziewam się szczególnie w 2027 roku. Na koniec 2027 roku chcemy już mówić o istniejących magazynach o mocy liczonej w setkach, a nie dziesiątkach megawatów” – dodał Orłowski.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce. Spółka miała 32,54 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2024 r. Jest notowana na GPW.

Źródło: ISBnews