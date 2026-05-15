Tauron Zielona Energia (spółka zależna Taurona) zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę pożyczki do kwoty 227,1 mln zł ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), podał Tauron. Środki zostaną przeznaczone wyłącznie na finansowanie wydatków kwalifikowanych na budowę trzech farm fotowoltaicznych i magazynu energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spłata pożyczki została przewidziana w okresach półrocznych w latach 2032-2046.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce. Spółka miała 33,3 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2025 r. Jest notowana na GPW.

