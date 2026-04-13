Tauron Polska Energia, zgodnie z nową roczną umową, będzie sponsorem strategicznym wszystkich hokejowych reprezentacji Polski, podała spółka.

Pod koniec sierpnia 2023 roku Tauron związał się z polskim hokejem. Od sezonu 2023/2024 najwyższa klasa rozgrywkowa mężczyzn nosi nazwę Tauron Hokej Ligi, a kobieca Tauron Ligi Hokeja Kobiet. W lipcu 2025 roku zakres umowy został poszerzony o sponsoring tytularny Superpucharu i Pucharu Polski. Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Sportu, 20% wartości umowy jest przeznaczana na szkolenie młodzieży.

Nowa roczna umowa obejmuje wszystkie hokejowe reprezentacje Polski: seniorów, seniorek, juniorów U20, U18 i U16 oraz juniorek U18, wymieniono.

„Hokej na lodzie to dyscyplina, która łączy siłę, determinację i zespołową energię – wartości niezwykle bliskie Grupie Tauron. Od lat widzimy, jak ogromne znaczenie ma ten sport dla kibiców na południu Polski – w regionach, które są sercem naszej działalności i w których hokej jest częścią lokalnej tożsamości. Dlatego nasze zaangażowanie nie kończy się na wsparciu ligowym. Przejmując rolę sponsora strategicznego wszystkich reprezentacji Polski, podejmujemy świadomą decyzję o inwestowaniu w przyszłość tej dyscypliny na każdym poziomie: od juniorów po seniorów. Chcemy, żeby polski hokej grał odważnie, ambitnie i bez kompromisów. Wierzymy, że dzięki współpracy z Polskim Związkiem Hokeja na Lodzie stworzymy warunki, które pozwolą Biało-Czerwonym rozwijać skrzydła i dostarczać kibicom jeszcze więcej sportowych emocji” – powiedział prezes Tauron Polska Energia Grzegorz Lot, cytowany w komunikacie.

„To bardzo budujące, że tak silny i wiarygodny partner jak Tauron konsekwentnie rozwija współpracę z polskim hokejem i jeszcze mocniej angażuje się w naszą dyscyplinę. To kontynuacja naszej dotychczasowej współpracy przy rozgrywkach ligowych i pucharowych, z której jesteśmy bardzo zadowoleni. Współpraca ze sponsorem strategicznym tej skali daje realny impuls do dalszego rozwoju hokeja w Polsce” – dodał prezes zarządu Polskiego Związku Hokeja na Lodzie Krzysztof Woźniak.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce. Spółka miała 33,3 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2025 r. Jest notowana na GPW.

