Tauron Polska Energia zrealizował inwestycje sieciowe w województwie opolskim na poziomie około 165 mln zł w 2021 r., podała spółka. Główne kierunki inwestycyjne to przyłączenia nowych odbiorców oraz modernizacja sieci elektroenergetycznej poprawiająca bezpieczeństwo dostaw energii do mieszkańców województwa.

„Kluczowe inwestycje infrastrukturalne zakończone lub realizowane w ubiegłym roku obejmowały cały teren województwa. Najwięcej środków wydatkowano na przyłączenia nowych odbiorców i nowych źródeł energii elektrycznej oraz związaną z tym budowę nowych elementów sieci elektroenergetycznej” – czytamy w komunikacie.

Drugim kierunkiem inwestowania były nakłady na modernizację i odtworzenie istniejącego majątku sieciowego, związane z poprawą jakości usług dystrybucyjnych lub wzrostem zapotrzebowania na moc.

„Sporo środków, które wydatkujemy w ramach realizowanego planu inwestycyjnego dotyczy dużych, wysokobudżetowych projektów, najczęściej na sieci wysokiego napięcia. Mowa tu o budowach lub modernizacjach stacji 110 kV, a więc Głównych Punktów Zasilania, a także budowie nowych powiazań sieciowych między nimi. Część z nakładów poniesiona została również na przyłączenie ponad 3,5 tys. nowych indywidualnych klientów, bezpośrednio do naszej sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia, tj. w IV i V grupie przyłączeniowej” – powiedział wiceprezes Jerzy Topolski, cytowany w komunikacie.

W 2021 r. zakończyła się w gminie Ujazd budowa nowej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Olszowa wraz z linią zasilającą 110 kV. Uruchomiony pod koniec roku GPZ Olszowa umożliwia przyłączanie do sieci dystrybucyjnej nowych podmiotów gospodarczych, zlokalizowanych na terenie Katowickiej Strefy Ekonomicznej w Olszowej, a także poprawia pewność zasilania istniejących terenowych linii średniego napięcia. Stacja jest powiązana sieciowo poprzez linie kablowe średniego napięcia ze stacją 110/15 kV Strzelce Piastów. Łączny koszt inwestycji to ok. 21 mln zł.

Drugim istotnym przedsięwzięciem Tauron Dystrybucja w Oddziale w Opolu było zmodernizowanie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Koźle wraz z jej powiązaniem z siecią 110 kV i istniejącymi liniami średniego napięcia. Zadanie obejmowało w praktyce budowę nowego GPZ Koźle, powstałego w pobliżu dotychczasowej wyeksploatowanej już stacji przeznaczonej do likwidacji, podano także.

W związku z dynamicznym rozwojem odnawialnych źródeł energii Tauron zbudował w województwie opolskim 25 punktów rozłącznikowych na sieci średniego napięcia. Urządzenia te wpływają na automatyzację pracy siecim w tym wspierają przyłączenia OZE do sieci spółki.

„W sumie w 2021 r. przyłączyliśmy do sieci Tauron Dystrybucja ponad 127,3 tys. mikroinstalacji, z czego na terenie województwa opolskiego ponad 10 tys. o łącznej mocy blisko 86 MW. Mówiąc jednak o przyłączaniu do sieci nowych źródeł wytwórczych OZE trzeba pamiętać o dwóch rzeczach. Ogromna liczba pracujących i generujących produkcję energii mikroźródeł powoduje dwukierunkowe przepływy energii, co wpływa na zarządzanie i eksploatację sieci oraz generuje koszty związane z jej dostosowaniem do przyłączania kolejnych mikroinstalacji. Poza tym, jeśli chodzi o duże źródła wytwórcze OZE, to ich budowa jest często planowana w miejscach, w których infrastruktura energetyczna nie jest wystarczająco rozwinięta i wymaga znacząco większych nakładów. Dlatego, również na Opolszczyźnie zdarzają się odmowy przyłączania do sieci dużych OZE, które w każdym przypadku wynikają z analizy możliwości technicznych sieci i dokładnego sprawdzenia każdej wnioskowanej lokalizacji” – wskazał prezes Taurona Dystrybucji Robert Zasina.

Tauron Dystrybucja w sumie na całym swoim terenie działania nakłady inwestycyjne o wartości przekraczającej 2 mld zł.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

Źródło: ISBnews