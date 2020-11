Na wdrożenie technologii 5G czekają operatorzy, biznes, a w efekcie cała gospodarka, tym bardziej że 5G jest teraz szansą, ale niedługo stanie się koniecznością, ocenił dyrektor strategii i komunikacji Huawei Polska Ryszard Hordyński.

„Technologia 5G jest katalizatorem wzrostu dla gospodarki i ekonomii. Oxford Economics szacuje, że opóźnienie w digitalizacji będzie nas kosztować 120 mln euro kosztów roczne. Oceniam, że to wręcz zaniżona kwota. Aktualnie Polska nie wygląda najlepiej pod względem 5G, do rozwoju tej technologii potrzebne są częstotliwości radiowe, a ich aukcja została zatrzymana przez COVID-19 i być może zostanie przeprowadzona w przyszłym roku. 5G jest szansą, ale niedługo stanie się koniecznością, ponieważ sieć, którą dysponujemy obecnie, wkrótce się zapcha. Jesteśmy zapóźnieni, a bez rozstrzygnięć administracyjnych 5G nie będzie się rozwijać. Zgadzam się, że cyberbezpieczeństwo jest bardzo ważne, uważam, że należy pracować w ekosystemie gdzie istotną rolę mają do odegrania wspólnie regulator, operatorzy, vendorzy i integratorzy” – powiedział Hordyński podczas konferencji Kongres Klastrów Polskich.

„Zastosowań 5G jest już sporo, a będzie przybywać szczególnie w przemyśle 4.0. Technologia 5G oferuje szybkość, brak opóźnień, obsługę wielu urządzeń, linii produkcyjnych, sterowania maszyn. My mamy w Chinach wdrożenie m.in. w branży wydobycia pierwiastków szkodliwych. 5G daje możliwość dbania o zdrowie, efektywność, dzięki zdalnemu sterowaniu maszynami. Inna ogromna przestrzeń to smart city i sterowanie ruchem, parkingami, gospodarką, wywozem odpadów. 5G może szybko podnieść efektywność tych procesów. Barierami rozwoju 5G w Polsce są brak częstotliwości, ale też ruchy anty5G. Ta technologia nie jest szkodliwa, operatorzy czekają na jej wdrożenie, biznes czeka na wdrożenie do nowych rozwiązań, a w efekcie cała gospodarka” – dodał dyrektor.

Sąd Administracyjny uchylił w poniedziałek ustanowiony przez szwedzkie władze zakaz wykorzystywania sprzętu chińskich koncernów Huawei i ZTE przy budowie sieci 5G, stanowiący wymóg w postępowaniu aukcyjnym.

„Wydanie przez szwedzki sąd zabezpieczenia potwierdza, że arbitralne wykluczenie sprzętu Huawei w ramach aukcji 5G jest praktycznie niemożliwe. Co ważne, sąd zdecydował się na wydanie zabezpieczenia, gdyż uznał, że decyzja o wykluczeniu stanowi ingerencję w prawa Huawei. Ewentualne kontynuowanie aukcji w tych okolicznościach zrodziło na tyle istotne wątpliwości prawne, że szwedzki regulator zdecydował się na jej zawieszenie. To rozwiązanie w perspektywie długofalowej korzystne dla tamtejszego sektora telekomunikacyjnego, dające nadzieję, że wznowienie nastąpi w warunkach dających równe szanse wszystkim dostawcom na rynku, co przełoży się na niższe koszty dla operatorów” – ocenił Hordyński.

Chiński koncern Huawei to czołowy podmiot w dostarczaniu najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na świecie.

Źródło: ISBnews