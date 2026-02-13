Tecnovatica S.A. – spółka publiczna notowana na rynku NewConnect – przyjęła perspektywę rozwojową Grupy Kapitałowej na lata 2026-2031. Zakłada ona budowę przejrzystej i zintegrowanej struktury holdingowej, opartej o rentowny i rozwijany nieprzerwalnie od 30 lat biznes w modelu edukacji niepublicznej, w której spółka Tecnovatica pełnić będzie rolę „spółki matki” i Centrum Usług Wspólnych dla spółek operacyjnych oraz właściciela kluczowych aktywów trwałych. Działalność edukacyjna, związana z prowadzeniem prywatnych placówek edukacyjnych na poziomie wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej oraz liceum wspierana będzie przez usługi komplementarne – zajęcia dodatkowe, sportowo-rekreacyjne oraz opiekę psychologiczno-pedagogiczną. Model ten już teraz generuje stabilnie rosnące i powtarzalne przychody i będzie stanowił core biznesowy Grupy oraz fundament pod jej długoterminowy rozwój.

„Chcemy stworzyć jeden z wiodących holdingów edukacyjno-usługowych w Polsce, który wyróżni się wysoką jakością usług edukacyjnych i terapeutycznych w odpowiedzi na realne potrzeby społeczne. Potencjał wzrostu widzimy przede wszystkim w skalowalności istniejącego i sprawdzonego modelu biznesowego, opartego na powtarzalnych przepływach pieniężnych i własnej infrastrukturze. Będziemy dążyli do połączenia stabilności z selektywną ekspansją w obszarach wzrostowych oraz konsolidacją rynku. Obecność spółki Tecnovatica na rynku kapitałowym oznacza pełną transparentność, którą zamierzamy wykorzystać jako narzędzie finansowania wzrostu oraz standaryzacji struktury Grupy” – komentuje kierunek rozwoju Grupy Tecnovatica Dominik Staroń, Prezes Zarządu Tecnovatica S.A.

Strategię Grupy oparto o cztery kluczowe filary, z których pierwszym i najważniejszym jest edukacja niepubliczna, otwarta na specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży oraz efektywne wykorzystanie najnowszych technologii, w szczególności narzędzi AI. W tym zakresie funkcjonować będzie kilka segmentów operacyjnych. Będzie to przedszkole stacjonarne, przedszkole terapeutyczne, stacjonarna szkoła podstawowa, licząca obecnie 160 uczniów oraz szkoła niestacjonarna w formule nauczania domowego, obejmująca prawie 200 uczniów z Polski i zagranicy. Istotnym elementem filaru edukacyjnego, dywersyfikującym portfolio usługowe, jest organizacja sportu i rekreacji dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych. W ramach pierwszego filaru Grupa pełnić będzie także rolę operatora obiektów sportowych oraz organizatora turystyki poprzez licencjonowane biuro podróży, co umożliwi dalszą monetyzację bazy klientów oraz posiadanej infrastruktury edukacyjnej. Tak skonstruowany model zakłada dalsze skalowanie poprzez replikację sprawdzonego schematu operacyjnego w kolejnych lokalizacjach w Polsce. W efekcie przełoży się na proporcjonalny wzrost przychodów i zysków, przy jednoczesnym utrzymaniu centralizacji procesów zarządczych i administracyjnych w spółce holdingowej Tecnovatica.

Kolejne filary strategii to poradnie psychologiczno-pedagogiczne i terapeutyczne, rozwijane jako naturalne rozszerzenie działalności edukacyjnej, nowoczesne media i autorskie treści edukacyjne oraz usługi dla seniorów, wynikające z trendów demograficznych i stanowiące długoterminowy kierunek dywersyfikacji Grupy. Każdy z tych segmentów działalności rozwijany będzie jako uzupełnienie trzonu biznesowego, w oparciu o synergie biznesowe z podstawową działalnością edukacyjną.

Model operacyjny spółki Tecnovatica zakłada zakup i rozwój kluczowych obiektów infrastrukturalnych, w szczególności placówek edukacyjnych, obiektów sportowych oraz poradni, a następnie udostępnianie ich spółkom operacyjnym oraz komercyjnie podmiotom trzecim na podstawie długoterminowych umów najmu. Zapewni to spółce holdingowej dodatkowe, stabilne i przewidywalne wpływy z tytułu czynszów, które w połączniu z przychodami z kluczowego filaru edukacyjnego, obejmującego czesne, dotacje i usługi dodatkowe oraz opłaty za usługi centralne stworzą solidną bazę do wzrostu oraz umożliwią budowę wartości poszczególnych aktywów w czasie.

Grupa Tecnovatica jasno zdefiniowała cele strategiczne na lata 2026-2031. Strategia zakłada równoległą realizację celów rynkowych, finansowych oraz giełdowych, przy zachowaniu nadrzędnego celu, jakim jest długoterminowa budowa stabilnej i skalowalnej wartości dla akcjonariuszy.

Tecnovatica planuje selektywną ekspansję geograficzną na terenie Polski z wykorzystaniem sprawdzonego modelu edukacyjnego oraz zachowaniem jednolitych standardów jakości i organizacji. Grupa zakłada stopniowe zwiększanie skali działalności poprzez rozwój sieci placówek edukacyjnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych w największych aglomeracjach miejskich oraz wybranych miastach średniej wielkości, tworząc struktury własne od podstaw lub na ścieżce akwizycji i integracji istniejących podmiotów.

Celem finansowym Grupy jest stopniowe zwiększanie udziału własnych nieruchomości operacyjnych w strukturze aktywów, w szczególności w obszarze infrastruktury edukacyjnej i terapeutycznej, jako elementu stabilizującego działalność oraz budującego długoterminową wartość bilansową. Rozwój w tym zakresie oparty będzie o zrównoważone wykorzystanie kapitału własnego, finansowania dłużnego oraz reinwestowanych nadwyżek finansowych, przy ograniczaniu ryzyk nadmiernego zadłużenia i koncentracji źródeł finansowania.

Grupa wyraźnie akcentuje kluczową rolę rynku kapitałowego, związanego z obecnością spółki Tecnovatica w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, co – w jej przekonaniu – stanowi prawdziwy akcelerator realizacji rozwoju Grupy. Narzędzie to umożliwia optymalne finansowanie inwestycji – w szczególności nieruchomości operacyjnych – oraz budowę efektywnej i skutecznej w działaniu struktury właścicielskiej. Strategia zakłada budowę fundamentów umożliwiających w przyszłości realizację kolejnych emisji, konsolidację podmiotów w ramach Grupy oraz ewentualne przejście na rynek regulowany przy sprzyjających warunkach rynkowych i operacyjnych.

Pierwszy etap realizacji strategii, w horyzoncie czasowym do 30 czerwca tego roku, przewiduje koncentrację na wzmocnieniu fundamentów Grupy Tecnovatica w obszarze edukacji oraz usług psychologiczno-terapeutycznych. W tym celu planowana jest akwizycja w struktury Grupy spółki operacyjnej w postaci istniejącego podmiotu, o uznanej marce i renomie, którego sprawdzony model biznesowy będzie w przyszłości replikowany w kolejnych lokalizacjach w Polsce. Transakcja zostanie sfinansowana poprzez emisję aportową. W efekcie nastąpi konsolidacja know-how operacyjnego, procesów oraz doświadczeń zarządczych w ramach tworzonej właśnie Grupy Kapitałowej. Planowana wartość inwestycji wyniesie od 6 do 10 mln zł i zależeć będzie finalnie od wielkości nabywanego udziału.

Równolegle do procesu emisji aportowej planowane są działania ukierunkowane na pozyskanie podmiotu z sektora nowoczesnych mediów, którego kompetencje i zasoby, w tym realne zaplecze operacyjne, umożliwią rozpoczęcie działalności operacyjnej na polu treści edukacyjnych, przyśpieszając tym samym uruchomienie fazy pilotażowej projektów kontentowych. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez zakup istniejącego podmiotu, z ugruntowanym portfolio produktowym i perspektywą istotnego przyspieszenia rozwoju także w nowych obszarach związanych z transmisją zdarzeń o charakterze biznesowym. Planowana wartość inwestycji wyniesie ok. 0,5 mln zł. Potencjał przejmowanego podmiotu Tecnovatica zaprezentować będzie chciała przy okazji konferencji wynikowej poświęconej rezultatom spółki w 2025 roku i planom rozwoju na kolejne lata, która planowana jest na koniec marca br.

Na drugie półrocze i kolejny rok przewidziano konsolidację infrastruktury i stabilizację operacyjną. Priorytetem będzie przejęcie oraz konsolidacja kluczowych nieruchomości wykorzystywanych przez spółki operacyjne, co pozwoli na stabilizację działalności oraz ograniczenie ryzyk infrastrukturalnych. Łączna wartość planowanych na tym etapie inwestycji wyniesie ok. 14 mln zł.

Na lata 2027-2031 zaplanowano stopniowe skalowanie działalności operacyjnej Grupy w oparciu o wzmocnione fundamenty kompetencyjne i infrastrukturalne, w którym nadrzędnym celem będzie rozwój sieci placówek edukacyjnych oraz replikacja sprawdzonych modeli w kolejnych lokalizacjach w Polsce.

Strategia w obecnym kształcie finalizowana będzie w latach 2029-2031 i obejmie działania o charakterze długoterminowym, ukierunkowane na dywersyfikację źródeł przychodów oraz równoważenie struktury Grupy w perspektywie demograficznej i rynkowej. W tym okresie przewidywany jest rozwój oferty usług dla seniorów, w tym projektów z obszaru aktywizacji, edukacji

oraz wsparcia psychologicznego, a także – w dalszej perspektywie – rozważanie realizacji bardziej kapitałochłonnych projektów, takich jak kameralne domy seniora. Równolegle możliwe będzie dalsze skalowanie wybranych projektów cyfrowych w przypadku potwierdzenia ich zasadności biznesowej.

Jak podkreślono w perspektywie rozwojowej Grupy Tecnovatica zaprezentowana roadmapa oparta jest na zasadzie etapowania inwestycji, konsolidacji sprawdzonych modeli biznesowych oraz zachowania dyscypliny finansowej. Tempo realizacji poszczególnych etapów może być elastycznie dostosowywane do warunków rynkowych, dostępności finansowania oraz wyników operacyjnych Grupy.

Źródło: Spółka