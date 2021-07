Płatności kartą to codzienność polskich konsumentów. Coraz mniej osób nosi przy sobie gotówkę, a nawet portfel. Od kiedy możliwe są płatności zbliżeniowe za pomocą telefonu, terminal płatniczy stał się niezbędny w niemal każdym sklepie, na stacji benzynowej, czy kiosku. Czym są terminale płatnicze i jak pozyskać je do swojej firmy?

Terminal płatniczy jest urządzeniem niezbędnym do obsługi płatności bezgotówkowych. Ich wykorzystywane w działalności gospodarczej propagują nie tylko sami przedsiębiorcy, ale również rząd i Związek Banków Polskich. Wraz z agentami rozliczeniowymi i organizacjami płatniczymi Mastercard i Visa, stworzyli Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego Polska Bezgotówkowa, w ramach którego terminale płatnicze można pozyskać do swojej firmy za darmo.

Czym jest terminal płatniczy?

Terminal płatniczy to nic innego jak urządzenie, za pomocą którego możliwe jest przeprowadzenie transakcji bezgotówkowych, głównie za pomocą karty płatniczej. Dzięki terminalowi można zapłacić kartą za zakupy na dowolną kwotę bez ukrytych kosztów. Badanie przeprowadzone w 2019 roku przez pracownię Pollester na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości wskazuje, że obecnie kartami płatniczymi posługuje się blisko 80% respondentów, z których 8% nie korzysta ani z bankomatów, ani z płatności gotówkowych. Płatności bezgotówkowe są więc dominującą formą rozliczenia, nie tylko wśród konsumentów prywatnych, ale również przedsiębiorców, którzy w swojej działalności wykorzystują karty debetowe i kredytowe oraz płatności mobilne.

Stacjonarny czy mobilny terminal płatniczy?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, jaki terminal płatniczy wybrać. W ramach Programu Polska Bezgotówkowa funkcjonuje wielu operatorów płatniczych, jednak co do zasady wybierać można spośród dwóch rodzajów terminali. Wiele lat temu dostępny był jedynie terminal stacjonarny, który należy na stałe podłączyć do prądu za pomocą kabla. To rozwiązanie sprawdza się w wielu miejscach, w których przenoszenie terminala nie jest konieczne. Rozwój nowych technologii sprawił, że na popularności zyskał mobilny terminal płatniczy, a więc urządzenie bezprzewodowe, które można z łatwością przenosić z miejsca na miejsce. Taki terminal kart płatniczych jest dobrym rozwiązaniem nie tylko w przypadku firm nie posiadających stałego miejsca prowadzenia działalności, np. food tracków, ale również w nowoczesnych sklepach, które chcą spełniać oczekiwania klientów. Terminal mobilny można bez przeszkód podać klientowi do ręki, aby ten mógł bez trudu dokonać płatności lub wpisać PIN uwierzytelniający transakcję.

Terminale płatnicze na wynajem

Zakup terminala płatniczego często przekracza możliwości przeciętnego przedsiębiorcy, tym bardziej, jeśli dopiero rozpoczyna on swoją działalność. Program Polska Bezgotówkowa umożliwia jednak pozyskanie tego urządzenia od agentów rozliczeniowych za darmo na pierwsze 12 miesięcy. Jest to klasyczny najem, a więc przedsiębiorca po upływie okresu promocyjnego jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za korzystanie z urządzenia. Nie trzeba jednak obawiać się wygórowanych cen najmu terminala – konkurencja wśród operatorów płatniczych jest tak duża, że każdy z nich oferuje swoim klientom atrakcyjne ceny. Te może obniżyć jeszcze podpisanie długoterminowej umowy – wówczas mobilne terminale płatnicze wciąż nie są własnością przedsiębiorcy, ale może on korzystać z nich w ramach korzystnego abonamentu.

Zastanawiając się nad wyborem terminala płatniczego trzeba wziąć pod uwagę koszty, jakie ponosi przedsiębiorca. Zalicza się do nich nie tylko abonament, ale również prowizja od przeprowadzonych transakcji bezgotówkowych. Porównując ze sobą oferty, trzeba więc wziąć pod uwagę oba czynniki i wybrać rozwiązanie, które jest atrakcyjne finansowo. Takie jest dostępne na Pep.pl.

Czy warto akceptować płatności kartą?

Wyniki wspomnianego wyżej badania, przeprowadzonego przez pracownię Pollestar, wskazują, że jedną z najczęściej spotykanych trudności w płaceniu kartą jest brak terminala płatniczego w sklepie. Nowoczesny terminal płatniczy ułatwia zakupy nie tylko klientom, ale również przedsiębiorcom – terminale mobilne można zainstalować w dowolnym miejscu, a przyjmowanie płatności bezgotówkowych przeprowadzać niemal bezobsługowo. Nowoczesne terminale płatnicze zostały wyposażone w możliwość integracji z urządzeniami fiskalnymi. Wystarczy więc nacisnąć jeden przycisk na drukarce lub kasie fiskalnej, aby wysłać czytelny komunikat do terminala. Takie rozwiązania płatnicze pozwalają akceptować płatności kartami bez konieczności dodatkowych inwestycji. Aby było to możliwe, trzeba wybrać odpowiedniego dostawcę usługi, który udostępni stacjonarny lub przenośny terminal płatniczy wyposażony w odpowiedni moduł. Możliwość przyjmowania płatności kartą można udostępnić na każdym stanowisku kasowym, co przełoży się na większą sprzedaż i wzrost zadowolenia klientów ze świadczonych usług.

