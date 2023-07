Testy oparte na teorii Wielkiej Piątki nie bez powodu zyskały dużą popularność w dziedzinie HR. Wiele organizacji korzysta z tego rozwiązania, aby dokonać obiektywnej oceny potencjalnego pracownika. To z kolei ułatwia proces selekcji kandydatów bądź planowanie ścieżek rozwoju. Poznaj najważniejsze aspekty testu bazującego na Wielkiej Piątce.

Czym jest 5 czynnikowy model osobowości?

Pięcioczynnikowy Model Osobowości (ang. The Model of Big-Five Personality) – potocznie zwany Wielką Piątką – wyróżnia pięć cech kształtujących osobowość człowieka. Należą do nich: neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenie, ugodowość i sumienność.

Co istotne, teoria Paula Costy i Roberta McCrae’a uchodzi za jedną z najbardziej rzetelnych metod badania struktury osobowości. Umożliwia m.in. określenie kompetencji interpersonalnych, zdolności do przyswajania wiedzy czy umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Testy psychologiczne oparte na teorii Wielkiej Piątki są wykorzystywane jako dodatkowy etap rekrutacji lub element strategii zarządzania talentami w firmie. Uzyskane wyniki pozwalają na dokonanie obiektywnej oceny konkretnej osoby, a co za tym idzie – lepsze dopasowanie kandydata do danego zespołu i stanowiska. Stanowią również cenną wskazówkę w kwestii planowania kariery.

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacji wiele firm tworzy tzw. profil kompetencyjny. Jest to zestaw cech, jakimi powinien charakteryzować się kandydat. Zawiera opis kompetencji twardych obejmujących m.in. wiedzę specjalistyczną czy znajomość języków obcych. Niemniej jednak jest uzupełniony o kluczowe kompetencje miękkie takie jak komunikatywność, kreatywność, samodyscyplina czy umiejętność analitycznego myślenia.

Nie tylko otwartość na doświadczenia – Wielka Piątka cech osobowości

Otwartość na doświadczenia to jeden z najbardziej cenionych przez pracodawców aspektów osobowości. Pracownicy cechujący się otwartością chętnie przystają na wdrażanie nowych pomysłów i lubią niekonwencjonalne rozwiązania. Szybko odnajdują się w dynamicznym środowisku.

Dobry pracownik do swoich obowiązków powinien podchodzić z należytą sumiennością. Takie osoby najczęściej prezentują wysoki poziom wiedzy merytorycznej. Są zorganizowane i dokładne. Dbają o dokładne poznanie swoich obowiązków i lubią planować działania.

Wielka Piątka cech osobowości – czym jest test typologiczny EASI?

Mowa o teście typologicznym EASI, badającym cztery czynniki z Pięcioczynnikowego Modelu Osobowości: otwartość, sumienność, ekstrawersję i ugodowość.

Wyniki EASI pozwalają klasyfikować ludzi na cztery podstawowe typy: entuzjasta, analityk, wspierający oraz realizator. Test składa się z dwóch części – zachowanie i motywacja – które w zależności od celu badania można stosować razem lub oddzielnie. Celem badania jest określenie związku pomiędzy codziennym stylem zachowania a stylem motywacji, który ma istotny wpływ na rozwój osobisty i zespołowy.

Co można zyskać dzięki przeprowadzeniu testu typologicznego EASI? Przede wszystkim wgląd w cechy psychologiczne, które determinują zachowania pracowników i całych zespołów. Umiejętne dopasowanie ludzi do konkretnych stanowisk, umożliwia m.in. budowanie zwycięskich zespołów czy też podniesienie jakości komunikacji.

