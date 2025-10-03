Text chce koncentrować się na rozwoju i promocji swojego zintegrowanego produktu klasy „suite” Text App, poinformował szef IR spółki Marcin Droba. Podtrzymał chęć Text do wypłacania dywidendy i nie wykluczył powrotu do skupu akcji.

„Text App, który oficjalną premierę miał 30 września, jest naszym docelowym rozwiązaniem klasy 'suite’. […] Zaczniemy początkowo bardzo ostrożnie i z umiarem wydawać pieniądze, by promować Text App, ale już w tej chwili widać, że liczba testów rośnie” – powiedział Droba podczas wideokonferencji.

Produkt klasy „suite” to zintegrowany pakiet kilku powiązanych aplikacji sprzedawanych jako jedno rozwiązanie, przypomniał.

„Po softlaunch jesteśmy zadowoleni i optymistyczni. Z drugiej strony potrzebujemy czasu, żeby text.com stał się dla nas bardzo istotnym kanałem pozyskiwania klientów. To nie jest zadanie na kwartał lub dwa. To co dla nas najważniejsze, wiemy, że Text App działa bardzo dobrze, ale będziemy go rozwijać, udoskonalać. Lejek sprzedażowy wymaga usprawnienia, poprawy konwersji. To normalna część tego biznesu” – zaznaczył szef IR Text.

Jeżeli chodzi o wydatki na marketing, IR Manager Łucja Kaseja wskazała, że spółka będzie zwiększać aktywność i wdrażać płatne kampanie marketingowe.

„Zawsze idziemy możliwie efektywnym kanałem dotarcia do klienta, gdzie ten koszt musi się zwrócić. Na wyniki też będzie miał oczywiście wpływ poziom wydatków na infrastrukturę” – wskazała Kaseja.

Droba zaznaczył, że proces migracji na nową infrastrukturę cloud trwał rok, a był przygotowywany jeszcze dłużej.

„W raportach Text [widać] wyższe koszty związane z tym obszarem, ale dla nas to kluczowa inwestycja związana ze stabilnością i niezawodnością, która pozwala nam oferować lepsze produkty, równocześnie likwidując limity techniczne, które ograniczały nasze możliwości w tym zakresie” – wskazał.

Przedstawiciele spółki podkreślili, że Text App będzie docelowym rozwiązaniem. Natomiast pozostałe produkty będą w dalszym ciągu oferowane, zwłaszcza że mają – osobno – swoje bardzo mocne strony, dla których cały czas płynie ruch.

„Docelowo będziemy koncentrować się na rozwijaniu Text App. To jest to nasze rozwiązanie 'suite’. Natomiast na pewno pozostaniemy przy oferowaniu dotychczasowych produktów, tak jak livechat, helpdesk czy chatbot. One cały czas generują bardzo duże przychody. Natomiast docelowo rozwiązaniem, które ma całościowo pokryć proces dla naszych klientów, a przede wszystkim być takim stricte narzędziem pozwalającym naszym klientom na sprzedawanie więcej […] – będzie Text App” – powiedziała Kaseja.

Wcześniej Text realizował strategiczny cel przejścia do modelu „suite” z modelu „multiproduct”, aby docelowo zaadresować cały obszar komunikacji i customer service wszystkich rozwijanych produktów. W czerwcu prezes Mariusz Ciepły informował, że Text liczy na „jak najszybszy” wzrost rocznych powtarzalnych przychodów z abonamentów (ARR) do 100 mln USD (z 85,44 mln USD w roku obrotowym 2024/2025) dzięki oferowanemu od czerwca br. rozwiązania klasy suite Text App.

Droba podtrzymał chęć kontynuacji wypłacania dywidend przez spółkę w zależności od generowanych wyników finansowych. Nie wykluczył też buy-backu.

„Nie możemy całkiem wykluczyć powrotu do tego tematu” – wskazał w odpowiedzi na pytanie o ewentualny skup akcji.

Text (dawniej LiveChat Software) jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu „live chat dla biznesu”. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews