Text zakłada, że efekt netto zakończenia grandfatheringu cenowego (zwalnianie dotychczasowych klientów z nowych zasad) w produkcie LiveChat powinien być zdecydowanie pozytywny dla przychodów powtarzalnych, poinformował VP investor relations Marcin Droba. Spółka przygotowuje się też do kampanii marketingowej swojej marki Text.

„Zakończenie grandfatheringu cenowego w produkcie LiveChat przełoży się prawdopodobnie na pewien wzrost cen w krótkim okresie, natomiast oceniamy, że efekt netto powinien być zdecydowanie pozytywny dla naszych przychodów powtarzalnych. Zakładamy, że największy wpływ na MRR będzie odnotowany w bieżącym kwartale” – powiedział Droba podczas wideokonferencji.

Dodał, że zmiany ceny nie dotkną klientów, którzy korzystają z produktu Text i tych, których kontrakty roczne kończą się po 2026 roku. Spółka zakłada, że 2027 rok będzie okresem migracji na rozwiązanie Text.

„Możemy myśleć o nieco niższych kosztach zwłaszcza infrastruktury. […] Natomiast jeśli chodzi o stronę przychodową, przychody są na stabilnym poziomie i ten poziom 83-84 mln USD utrzymuje się od dłuższego czasu. Jednocześnie mamy zmiany cennikowe, które dotyczą produktu LiveChat, co będzie miało wpływ na zwiększenie przychodów. Do jakiego stopnia, to oczywiście wypadkowa churn i przeprowadzonej przez nas podwyżki” – dodała IR manager Łucja Kaseja.

Text planuje w maju rozpoczęcie kampanii komunikacyjnej związanej z promocją swojej marki

„To będzie etapowy, skalowalny proces, gdzie decyzje budżetowe będą podejmowane w oparciu o dane i rezultaty. Ważne wydarzenie związane z kampanią odbędzie się jesienią. Na pewno będziemy dużo bardziej aktywni. Celem jest stopniowe, ale konsekwentne zwiększanie siły i widoczności marki Text. Realnie efektów związanych z tą kampanią można się spodziewać spodziewać się pod koniec roku kalendarzowego” – wskazał Droba.

Zaznaczył ponadto, że Text podtrzymuje swoją dotychczasową politykę dywidendową.

Text (dawniej LiveChat Software) jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu „live chat dla biznesu”. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

Źródło: ISBnews