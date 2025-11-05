The Farm 51 podpisało list intencyjny z firmą Best Driver. Celem potencjalnej współpracy jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu dotyczącego opracowania i rozwoju skalowalnego systemu szkoleniowo-badawczego bezzałogowych pojazdów lądowych sterowanych z wykorzystaniem systemów wspomaganych AI, podała spółka. Partnerstwo stanowi kolejny krok w realizacji zaktualizowanej strategii The Farm 51, zakładającej rozwój technologii bezzałogowych jako drugiego, strategicznego filaru działalności spółki.

„Partnerstwo to szansa na wykorzystanie wiedzy i doświadczenia każdej ze stron do opracowania nowoczesnego systemu szkoleniowego. Wierzymy, że efekty tej współpracy będą miały znaczenie dla rozwoju krajowego ekosystemu technologii bezzałogowych oraz potencjał do dalszego skalowania. Obserwujemy rosnące zainteresowanie takimi projektami zarówno ze strony sektora publicznego, jak i prywatnego, co potwierdza słuszność kierunku, w jakim zmierzamy” – powiedział prezes The Farm 51 Group Wojciech Pazdur, cytowany w komunikacie.

Podpisany list intencyjny zakłada wspólne przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów zarówno z polskich, jak i międzynarodowych programów, a także podział zadań i obowiązków między partnerami oraz określenie zasad współpracy przy wykorzystaniu zasobów własnych każdej ze stron. Szczegółowe zasady realizacji przedsięwzięcia zostaną uregulowane w umowie konsorcjum.

Celem projektu jest opracowanie, przy wsparciu jednej z wiodących uczelni technicznych w Polsce, skalowalnego systemu szkoleniowo-badawczego umożliwiającego testowanie, szkolenie i symulację działań z użyciem lądowych pojazdów bezzałogowych sterowanych przez systemy wspomagane AI, wyjaśniono.

Inicjatywa wpisuje się w zaktualizowaną strategię rozwoju The Farm 51, która zakłada budowę i rozwój dwóch kluczowych filarów działalności: produkcji gier klasy AA/AA+ oraz opracowywania i wdrażania technologii dronowych i bezzałogowych. Spółka konsekwentnie rozszerza swoje kompetencje w obszarze technologii o strategicznym znaczeniu, zarówno poprzez finansowane projekty badawcze, jak też rozwój własnych rozwiązań, wykorzystywanych w grach oraz zastosowaniach przemysłowych i militarnych, przypomniano.

The Farm 51 to polskie studio deweloperskie notowane na NewConnect i specjalizujące się w tworzeniu gier komputerowych i rozwiązań technologicznych z wykorzystaniem fotogrametrii oraz wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.

Źródło: ISBnews