The Farm 51 oraz Prodron podpisały list intencyjny, którego celem jest współpraca przy wdrożeniu projektu „Zaawansowane środowisko symulacyjne dronów bojowych w warunkach walki radioelektronicznej (Unreal Engine 5)”, podała spółka. Intencja współpracy z czołowym producentem dronów klasy mikro w Polsce stanowi kolejny świadomy krok w ramach długofalowej strategii rozwoju The Farm 51 w obszarze technologii bezzałogowych i systemów wspieranych AI.

Podpisanie listu intencyjnego to naturalna kontynuacja wcześniejszych działań The Farm 51 w obszarze technologii bezzałogowych, w tym ogłoszonej niedawno intencji współpracy z firmą Best Driver dotyczącej skalowalnych rozwiązań szkoleniowo-badawczych dla bezzałogowych pojazdów lądowych. Oba projekty wpisują się w zaktualizowaną strategię spółki, zakładającą budowę drugiego strategicznego filaru działalności opartego na technologiach dronowych i systemach wspieranych AI, przypomniano.

„Kolejny list intencyjny to dla nas ważny krok w kierunku długofalowego budowania kompetencji, zespołu ekspertów i zasobów, które pozwolą nam skutecznie rozwijać projekty o wysokim potencjale wdrożeniowym. Współpraca z Prodron otwiera nam możliwość połączenia naszych doświadczeń w obszarze symulacji i technologii interaktywnych z praktycznym know-how partnera w zakresie bezzałogowych statków powietrznych. Wierzymy, że wspólnie będziemy w stanie dostarczyć rozwiązania odpowiadające na aktualne potrzeby rynku” – powiedział prezes The Farm 51 Group Wojciech Pazdur, cytowany w komunikacie.

W ramach listu intencyjnego partnerzy deklarują współpracę przy opracowaniu założeń wdrożeniowych symulatora, rozwijaniu kanałów biznesowych oraz przygotowaniu modelu realizacji projektu. Kolejnym etapem będzie zawarcie umowy regulującej szczegółowe zasady współpracy.

„Liczymy na to, że nowy polski symulator dronów oparty o silnik graficzny Unreal Engine 5 pozwoli na realistyczne szkolenia i symulacje operacji w warunkach walki radioelektronicznej. Projekt bezpośrednio odpowiada na realne potrzeby rynku i stanowi narzędzie o wysokim potencjale wdrożenia dla sektora obronnego, publicznego, edukacyjnego, a nawet komercyjnego” – dodał prezes Prodron Tomasz Siwy.

The Farm 51 to polskie studio deweloperskie notowane na NewConnect i specjalizujące się w tworzeniu gier komputerowych i rozwiązań technologicznych z wykorzystaniem fotogrametrii oraz wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.

Źródło: ISBnews