Thomas Duschek został nowym dyrektorem zarządzającym SAP Polska, podała spółka. Nowy dyrektor zarządzający będzie aktywnie skalował działalność SAP w Polsce i umacniał pozycję firmy jako lidera rynku oprogramowania dla biznesu.

„Wspieranie naszych Klientów i Partnerów w osiąganiu trwałych, pozytywnych rezultatów biznesowych będzie podstawową zasadą działania naszej organizacji. Zwłaszcza w tych burzliwych czasach, których świat doświadcza obecnie, i z których konsekwencjami będzie musiał się zmierzyć w przyszłości. Jestem szczęśliwy i zaszczycony, że mogę kierować zespołem SAP w Polsce – zespołem ambitnych i zorientowanych na sukces ludzi. Wspólnie pomożemy naszym klientom w rozwoju ich przedsiębiorstw” – powiedział dyrektor zarządzający SAP Polska Thomas Duschek, cytowany w komunikacie.

Thomas Duschek ma ponad 20 lat doświadczenia w sektorze IT. Od 2013 roku jest związany z marką SAP, gdzie dotychczas był odpowiedzialny za obsługę klientów w sektorze retail, produkcyjnym oraz motoryzacyjnym. Wspierał transformację cyfrową Grupy Schwarz – właściciela marek detalicznych Lidl i Kaufland – oraz takich firm, jak MTU Aero Engines, Trumpf, DMG Mori czy Jenoptik, podano w materiale.

„Thomas Duschek ma bogate doświadczenie w transformacji firm w inteligentne przedsiębiorstwa. Wcześniej prowadzone przez niego zespoły wielokrotnie wykazywały się znakomitymi wynikami. Rozwinął długotrwałe partnerstwa strategiczne, podnosząc rolę SAP w transformacji cyfrowej swoich klientów. Dzięki swojemu doświadczeniu, zorientowaniu na klienta i pozytywnemu nastawieniu w znacznym stopniu przyczyni się do rozwoju naszej organizacji w Polsce” – powiedział dyrektor zarządzający klastra centralnego SAP CEE Reinhard Schwarz, cytowany w komunikacie.

W 2019 r. SAP zwiększył przychody o 12% w skali globalnej. Przychody z tytułu sprzedaży rozwiązań chmurowych wzrosły o 39% rok do roku. Pokazuje to, że coraz więcej firm wybiera rozwiązania SAP do przeprowadzenia procesu cyfrowej transformacji. W Polsce SAP pozostaje liderem rynku rozwiązań IT dla biznesu, z 40% udziałem w rynku ERP.

SAP to koncern rozwijający oprogramowanie dla przedsiębiorstw.

