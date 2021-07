Konsorcjum Thorium Space i Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa otrzyma 38,7 mln zł dofinansowania od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na rozwój innowacyjnych systemów łączności dla zastosowań kosmicznych i rakietowych, podała spółka. Wartość realizowanego projektu SUBCOM to 47 mln zł.

„Przystępujemy do realizacji projektu SUBCOM, poprzez który chcemy wprowadzić na światowy rynek nowe, innowacyjne systemy łączności. Grupami docelowymi będą producenci platform satelitarnych, rakiet suborbitalnych, małych rakiet orbitalnych (tzw. micro launchers, czyli rakiet zdolnych do wynoszenia na orbitę ładunków użytecznych o masie do 500 kg) oraz rakiet wojskowych” – powiedział prezes Thorium Space Paweł Rymaszewski, cytowany w komunikacie.

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez prace badawczo-rozwojowe i produkcję prototypów oraz ich weryfikację w warunkach laboratoryjnych. Następnie przeprowadzona zostanie integracja systemów i testy funkcjonalne, zakończone testem lotnym na niskim pułapie. Równolegle będą trwały prace związane z adaptacją platformy satelitarnej, którą dysponuje Thorium Space, i jej integracja z rozwijanym w ramach projektu ładunkiem użytecznym, podano również.

„Projekt SUBCOM pozwoli na testowanie nowych technologii kosmicznych oraz rakietowych. W tym celu wykorzystana zostanie rakieta suborbitalna ILR-33 BURSZTYN 2K opracowana w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa. Rakieta umożliwi wykonywanie badań naukowych – obejmą one m.in. sondowanie atmosfery, obserwacje astronomiczne ponad atmosferą oraz badania w warunkach mikrograwitacji. Dzięki hybrydowemu napędowi rakietowemu, wykorzystującemu wysoko stężony nadtlenek wodoru, rakieta jest przyjazna środowisku oraz umożliwia elastyczne planowanie misji niedostępne dla tradycyjnych rakiet suborbitalnych” – wyjaśnił dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa Paweł Stężycki.

Projekt SUBCOM pozwoli także na realizację potrzeb przemysłowych, poprzez demonstrację i walidację technologii w locie. Dzięki testom lotnym rozwijane systemy komunikacji rakietowej i satelitarnej osiągną co najmniej VII poziom gotowości technologicznej (TRL 7), wskazano również.

Projekt realizowany będzie w ramach środków przewidzianych na dofinansowanie projektów w konkursie 3/1.1.1/2020 w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowej i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Thorium Space jednocześnie pracuje nad nowatorską stacją 5G. W kwietniu br. projekt otrzymał prawie 10 mln zł dofinansowanie z NCBR, przypomniano.

Thorium Space powstał w 2017 roku. Zajmuje się projektowaniem i konstrukcją systemów telekomunikacyjnych przeznaczonych na unikalne pasma nadawczo-odbiorcze, umożliwiających elektroniczne sterowanie wiązką i szybszą transmisję danych.

Źródło: ISBnews