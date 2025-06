Tomasz Laudy zostanie nowym prezesem zarządu Operatora Chmury Krajowej (OChK), a Mateusz Hammer – członkiem zarządu, podał PKO Bank Polski. Zarząd, w którego składzie pozostają także Krystian Najbert (od 2022 r.) i Robert Przychodzień (od 2024 r.), będzie kierować spółką, należącą do PKO BP i Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), od 1 lipca br.

„Najważniejsze zadanie dla obecnego zarządu to wykonanie kolejnego kroku w rozwoju usług zarządzania danymi dla przedsiębiorców. Chcemy, aby OChK był ich partnerem numerem 1 we wdrażaniu chmury obliczeniowej, a docelowo również w zastosowaniu sztucznej inteligencji w procesach decyzyjnych, operacyjnych i biznesowych oraz w zakresie cyberbezpieczeństwa. OChK jest świetną platformą do realizacji takich celów – życzę zarządowi powodzenia w ich osiągnięciu i jako największy polski bank deklarujemy zaangażowanie na drodze rozwoju spółki” – powiedział prezes PKO BP Szymon Midera, cytowany w komunikacie.

„Cieszę się, że na czele OChK stoją doświadczeni menadżerowie, od lat związani z rynkiem IT. Działalność OChK, szczególnie związana z rozwijaniem autorskich rozwiązań chmurowych jest wyjątkowo istotna dla polskich firm i społeczeństwa w kontekście szybkiego rozwoju infrastruktury obliczeniowej i rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji” – dodał prezes PFR Piotr Matczuk.

O odejściu z OChK dotychczasowego prezesa Michała Potoczka oraz członka zarządu Pawła Ławeckiego udziałowcy poinformowali pod koniec kwietnia tego roku.

W OChK po 50% udziałów posiadają PKO BP oraz PFR. Uprawnienie osobiste do wyboru prezesa zarządu i jednego członka zarządu przysługuje PKO BP, a uprawnienie dotyczącego wyboru dwóch członków zarządu przysługuje PFR. Bank po przeprowadzeniu rekrutacji powołał Tomasza Laudy na stanowisko prezesa zarządu, a PFR Mateusza Hammera na stanowisko członka zarządu spółki, wskazano w materiale.

Tomasz Laudy jest absolwentem wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Ukończył m.in. General Management Programme na Uniwersytecie St. Gallen i Advance Management Programme na IESE. Posiada certyfikaty ITIL, PRINCE2 i COBIT 5.

„Życie zawodowe związał z rynkiem ICT (Information and Communication Technology), pracując dla takich firm jak Siemens, Ericsson, Roshan, Orange, IT Works i EBS Group (Alarm.com) zarówno w Polsce jak i zagranicą. Od 2006 r., we współpracy z takimi funduszami jak AIG-CET, Enterprise Investors czy też Avallon, realizował projekty o charakterze rozwojowym i innowacyjnym w spółkach technologicznych, opracowując strategie oraz plany operacyjne, a następnie nadzorował ich wdrożenie. Od 2022 r. związany z funduszem Invento VC, w którym pełnił funkcję partnera oraz anioła biznesu” – czytamy w komunikacie.

Mateusz Hammer to doświadczony lider i ekspert w zakresie transformacji cyfrowej, zarządzania sprzedażą i skutecznego wdrażania innowacyjnych rozwiązań biznesowych. W ostatnich latach odpowiadał za realizację projektów strategicznych oraz zarządzanie zespołami produktowymi i technologicznymi w Vodeno. Wcześniej związany m.in. z Santander Bank czy PKP Intercity. Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Nauk Społecznych oraz Wydziale Nauk o Ziemi. Posiada certyfikaty z zarządzania projektowego PRINCE2 oraz PSPO.

OChK to dostawca usług chmurowych w Polsce, z ugruntowanym doświadczeniem w rozwiązaniach z obszaru zaawansowanej analityki danych, sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa. Z usług OChK korzysta niemal 400 organizacji z niemal wszystkich sektorów, w tym instytucje publiczne, firmy prywatne, korporacje, podmioty nadzorowane i startupy. Spółka powstała w 2018 r.

