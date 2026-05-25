Torpol chciałby przynajmniej utrzymać poziom przychodów r/r i ocenia, że na 2026 r. jest to już zabezpieczone, poinformował wiceprezes ds. finansowych Marcin Zachariasz.

„Chcielibyśmy, żeby to nie było mniej jak rok temu. […] Wydaje się, że powinniśmy mieć poziom ubiegłego roku zdefiniowany i powinien on być przychodowo już dziś bezpieczny” – powiedział Zachariasz podczas konferencji prasowej, pytany o potencjał przychodowy spółki na bieżący rok.

Zarząd podkreślił, że oczekuje na podpisanie umowy na prace w ramach kolejnego etapu modernizacji linii średnicowej w Warszawie, o wartości 2,96 mld zł netto, co zwiększyłoby wartość portfela zamówień do ok. 6,7 mld zł netto. W ocenie przedstawicieli spółki umowa mogłaby wpływać na przychody od 2027 r. i wydłużyć horyzont backlogu na 2028 r.

Zarząd poinformował też, że plan inwestycyjny na ten rok w wysokości 67,5 mln zł jest realizowany zgodnie z założeniami. W 2025 r. capex spółki sięgnął 55,3 mln zł.

„Niewykluczonym elementem jest temat akwizycyjny. […] Ten cash mamy, nie musimy szukać finansowania do dopięcia takiej transakcji” – powiedział także Zachariasz, proszony o komentarz ws. sytuacji gotówkowej spółki.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,98 mld zł w 2025 r.

