Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wybrało wykonawców rozbudowy kopalni Lubiatów. Prace na kopalni wykona spółka Torpol Oil&Gas, a budowę rurociągu powierzono Tesgasowi, podało PGNiG.

PGNiG podzieliło rozbudowę Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów na dwie części.

„Na wykonawcę pierwszej części, pod nazwą 'Rozbudowa KRNiGZ Lubiatów w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych ze złoża Międzychód’, PGNiG wybrało spółkę Torpol Oil&Gas. Wykonawcą drugiej części – budowy rurociągu relacji Węzeł Sątopy – Mieszalnia Gazu Grodzisk” – została spółka Tesgas, czytamy w komunikacie.

Projekt przewiduje podłączenie nowego odwiertu eksploatacyjnego ze złoża Międzychód, rozbudowę i modernizację instalacji oraz budowę 21-kilometrowego gazociągu mającego na celu stworzenie możliwości przesłania uzdatnionego gazu ziemnego z Ośrodka Centralnego KRNiGZ Lubiatów do Mieszalni Gazu Grodzisk.

„Głównym efektem prac będzie prawie dwukrotne zwiększenie ogólnych możliwości produkcyjnych gazu ziemnego, do poziomu około 55 tys. m sześc. gazu zaazotowanego na godzinę. Samo podłączenie odwiertu oznaczonego jako Międzychód-8H pozwoli na pozyskanie w okresie najbliższych 20 lat dodatkowego 1,0 mld m sześc. gazu ziemnego oraz 160 tys. ton kondensatu” – czytamy dalej.

Cała inwestycja ma przynieść dodatkowe 3,4 mld m3 gazu ziemnego oraz 510 tys. ton ropy w okresie 2024-2043.

Kopalnia obsługuje wydobycie ze złóż: Lubiatów, Międzychód i Grotów, zlokalizowanych na granicy województw lubuskiego i wielkopolskiego. Ich zasoby wydobywalne oszacowano na 7,3 mln ton ropy naftowej i 7,3 mld m sześc. gazu ziemnego zaazotowanego. Do tej pory wyeksploatowano 2,86 mln ton ropy naftowej i 2,34 mld m3 gazu.

Zakończenie prac budowlano-montażowych planowane jest na rok 2024.

Na początku lipca Torpol informował, że oferta konsorcjum Torpol i Torpol Oil&Gas została uznana za najkorzystniejszą w tym przetargu – wówczas informowano, że wartość oferty to 393 mln zł brutto (ok. 319,5 mln zł netto). Wartość części kontraktu przyznanego Tesgasowi to 44 mln zł.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 121,42 mln zł w 2021 r. Torpol Oil&Gas wchodzi w skład grupy Torpolu.

Tesgas specjalizuje się w wykonawstwie, eksploatacji, projektowaniu wszelkich obiektów gazowych. Oferuje także serwis oraz dystrybucję środka nawaniającego gaz THT.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 69 964 mln zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews