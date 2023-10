Tpay udostępnił gotowe biblioteki SDK (ang. Software Development Kit) właścicielom e-commerce posiadającym aplikacje do zakupów online, dzięki czemu mogą oni przygotować się do przyjmowania płatności bezpośrednio w aplikacji takimi metodami płatności, jak BLIK, przelew online, karty płatnicze oraz portfele elektroniczne, podała spółka.

„Dzięki bibliotekom SDK właściciele aplikacji od ręki wdrażają w nich wygodne płatności. To jednak nie jedyna ich zaleta. SDK-i umożliwiają dostosowanie wyglądu etapu płatności do charakteru aplikacji. W Tpay dajemy również możliwość kontynuowania transakcji, gdyby z jakiegoś powodu została przerwana. Klient klika wówczas w link wysłany mailem i może kontynuować zakupy w aplikacji” – powiedział przedstawiciel Tpay Dawid Cichy, cytowany w komunikacie.

„Wraz z rozwojem biznesu coraz więcej sprzedawców tworzy własne aplikacje mobilne. Pomagają one lojalizować klientów oraz zapewniają jeszcze szybsze i bardziej spersonalizowane zakupy, niż te robione z poziomu przeglądarki, co oczywiście ma bezpośredni wpływ na sprzedaż. Nie wystarczy jednak mieć 'apkę’. Prawie 80% z nich jest porzucanych już po pierwszym użyciu. By do tego nie dochodziło, sprzedawcy muszą świadomie nią zarządzać, m.in. zapewniać dostęp do wygodnych płatności online” – dodał.

Spółka podkreśliła, że SDK-i nie tylko znacznie przyspieszają wdrożenie płatności, ale także zmniejszają prawdopodobieństwo popełnienia błędu, jak również stworzenie produktu jak najbardziej dostosowanego do potrzeb klienta. Wygodna biblioteka na iOS i Android to znacznie skrócony czas pracy programistów.

Powołując się na analityków Grand View Research spółka podała, że globalny rynek aplikacji mobilnych w 2022 r. został wyceniony na 206,85 mld USD i oczekuje się, że w latach 2023–2030 będzie rósł w tempie skumulowanej rocznej stopy wzrostu (CAGR) na poziomie 13,8%, a jednym z głównych czynników wzrostu jest dynamiczny rozwój rynku e-commerce.

Tpay to flagowy produkt Krajowego Integratora Płatności, który działa na polskim rynku płatności online od ponad 12 lat. Spółka ma status Krajowej Instytucji Płatniczej i jest podmiotem regulowanym przez KNF.

Źródło: ISBnews