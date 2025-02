Grupa Trans Polonia (TPG) będzie kontynuować rozwój na rynkach Europy Zachodniej, umacniając swoją pozycję czołowego partnera w przewozach płynnych chemikaliów oraz innych towarów niebezpiecznych, poinformował ISBnews prezes Dariusz Cegielski. Jednym z kluczowych kierunków rozwoju jest ponadto digitalizacja i automatyzacja procesów logistycznych.

„W 2025 roku Grupa TPG będzie kontynuować rozwój na rynkach Europy Zachodniej, umacniając swoją pozycję czołowego partnera w przewozach płynnych chemikaliów oraz innych towarów niebezpiecznych. Realizujemy kompleksowe działania marketingowo-handlowe, poszerzamy bazę klientów oraz rozwijamy portfolio usług, którego dobrym uzupełnieniem może być transport intermodalny, który pozwala na poprawę efektywności operacyjnej oraz zmniejszenie emisji na długich trasach. Naszym priorytetem jest dalsza modernizacja floty oraz inwestycje w nowoczesne pojazdy o niższej emisji spalin, co nie tylko poprawi efektywność kosztową, ale również przyczyni się do zmniejszenia śladu węglowego. W połączeniu z optymalizacją tras oraz wdrażaniem zaawansowanych systemów zarządzania flotą, pozwoli to na dalszą redukcję emisji CO2” – powiedział Cegielski w rozmowie z ISBnews.

Dodał, że jednym z kluczowych kierunków rozwoju jest digitalizacja i automatyzacja procesów logistycznych.

„Planujemy dalszy rozwój systemów TMS (Transport Management System), które umożliwiają automatyczne planowanie tras oraz harmonogramowanie załadunków. Integracja sensorów IoT (Internet Rzeczy) wprowadzona w pojazdach oraz cysternach Grupy Trans Polonia pozwala na monitorowanie stanu ładunku (m.in. temperatury i ciśnienia) oraz lokalizacji w czasie rzeczywistym, co podnosi poziom bezpieczeństwa oraz jakości transportu. Równolegle rozwijamy i upowszechniamy aplikacje mobilne dla kierowców, które ułatwiają komunikację z centralą oraz przekazywanie informacji o statusie dostaw. Jednym z możliwych kierunków wzmocnienia digitalizacji procesów jest również wykorzystanie funkcjonalności wdrożonych w Grupie platform cyfrowych umożliwiających m.in. automatyczne przydzielanie zleceń przewozowych na podstawie lokalizacji i dostępności kierowców” – wskazał prezes Trans Polonii.

Przyjęcie tego trybu pracy w TPG pozwala na zwiększenie efektywności operacyjnej i skrócenie czasu transportu.

„Wiele procesów mających na celu rozwój Grupy TPG jest w trakcie realizacji, a ich pozytywne rozstrzygnięcie może znacząco wpłynąć na wzrost przychodów i wzmocnić naszą pozycję w Europie. Planujemy także kontynuację działań w zakresie zrównoważonego rozwoju, aktywnie edukując pracowników w tej dziedzinie, jednocześnie angażując się w inicjatywy na rzecz ochrony środowiska” – stwierdził Cegielski.

Wśród kluczowych ryzyk na rok 2025 wymienić należy, wg prezesa, niestabilną sytuację geopolityczną i potencjalne zmiany polityczne, które mogą wpływać na warunki makroekonomiczne oraz nastroje gospodarcze. Wiele też zależy od możliwego zakończenia konfliktu w Ukrainie. Istotnym wyzwaniem pozostają również rosnące koszty paliw i energii, które bezpośrednio przekładają się na koszty operacyjne i tym samym rentowność działalności transportowej, wymienił.

„Kwestia kadrowa pozostaje istotnym aspektem naszej działalności. Pomimo możliwego napływu pracowników z Azji i Europy Wschodniej bariery językowe i formalności administracyjne stanowią wyzwanie, do standardowych szkoleń organizowanych przez Grupę TPG dochodzi potrzeba nauki języka lub wsparcie w legalizacji pobytu czy uzyskanie zezwoleń na pracę i wykonywanie obowiązków kierowcy międzynarodowego” – powiedział także prezes.

„Największej szansy na rozwój upatrujemy w rynku chemikaliów, ponieważ obserwujemy stale rosnący popyt na transport tych produktów, co w połączeniu z wysoką marżowością stanowi o przewadze tego sektora. Trans Polonia aktywnie reaguje na pojawiające się możliwości biznesowe, stale monitorując sytuację na rynku oraz dostosowując ofertę do zmieniających się potrzeb klientów. Dzięki konsekwentnej realizacji strategii rozwoju i elastycznemu dostosowaniu się do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych Grupa TPG z optymizmem patrzy na 2025 rok, dążąc do dalszego wzrostu i umacniania swojej pozycji na międzynarodowym rynku transportu specjalistycznego” – podsumował Cegielski.

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny, oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii, Hiszpanii i Niemczech. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2023 r. miała 205,5 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews