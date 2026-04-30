Trans Polonia ma nadzieję, że maksymalizacja synergii po przejęciu Nijman/Zeetank pozwoli na poprawę marży EBITDA z dotychczasowego, stabilnego poziomu ok. 10%, poinformował członek zarządu ds. finansowych Krzysztof Luks.

„Ten historyczny poziom ok. 10% [marży EBITDA] to baza do wzrostu, a nie coś, na czym chcielibyśmy się zatrzymać. Widzimy duże pole do poprawy w zakresie wykorzystania kontenerów, co będzie miało wpływ na rentowność. Mamy też świadomość różnych kosztów między Europą Zachodnią i nami, więc część działalności typu backoffice systematycznie przenosimy do Polski” – powiedział Luks podczas konferencji pasowej.

W jego ocenie, 12 mln zł wypracowanego wyniku EBITDA osiągniętego w IV kwartale 2025 r. (pierwszym, w którym konsolidowana była działalność przejętej spółki Nijman/Zeetank) jest punktem wyjścia do generowania wyższych wyników w kolejnych kwartałach.

Prezes Nijman/Zeetank Polska Mirosław Zubek dodał, że grupa ma warunki do rozwoju współpracy z firmą Pilkington, który planuje zwiększenie produkcji w Polsce, a także patrzy optymistycznie na rozwój segmentu paliw i rozwój współpracy z bp (Nijman/Zeetank jest jedynym dostawcą paliw dla sieci stacji bp w Polsce).

„W kolejnych kwartałach oczekujemy pełnych efektów synergii. Czujemy się bardzo pewnie” – podkreślił prezes Dariusz Cegielski.

W IV kwartale 2025 r. przychody grupy w segmencie szkła, którego wcześniej w Grupie Trans Polonia nie było, wyniosły 24,2 mln zł, co stanowiło 20% przychodów grupy, a przychody w segmencie paliw wzrosły do 21,6 mln zł, z 3,2 mln zł rok wcześniej, dzięki czemu udział tego segmentu zwiększył się z 6,2% do 17,8% r/r. Jednocześnie udział segmentu chemii, mimo wzrostu przychodów o ok. 50%, zmniejszył się z 72,7% do 54,5%.

Prezes podkreślił także, że grupa nadal zainteresowana jest kolejnymi przejęciami.

„Cały czas intensywnie szukamy targetów. Jesteśmy już rozpoznawalni na rynku i firmy same się do nas zgłaszają, ale także rozglądamy się samodzielnie” – wskazał prezes.

W marcu br. Trans Polonia informowała w komunikacie, że chce wziąć udział w procesie nabycia zagranicznej grupy kapitałowej działającej w branży transportowej o przychodach rzędu 450 mln euro i szacowanej wartości ok. 2 mld zł.

„Zostaliśmy tu zakwalifikowani jako jeden z podmiotów do dalszych negocjacji, ale proces jest na tyle rozległy i skomplikowany, że na pewno to jeszcze potrwa. Nie spodziewałbym się dalszych komunikatów w najbliższym czasie” – zakończył Cegielski.

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny, oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych, szkła oraz mas bitumicznych. Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

Źródło: ISBnews