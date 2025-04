Transition Technologies PSC (TT PSC) uruchomił spółkę w Wielkiej Brytanii – drugim co do wielkości rynku IT oraz PLM w Europie, podała spółka. Liczy na zlecenia w obszarze budowania centrów R&D, sztucznej inteligencji w zakresie Predictive Maintenance, a także monitoringu i analizy danych oraz w usługach DevOps/Platform Engineering.

„Nasza strategia rozwoju zakłada ekspansję na wybranych zagranicznych rynkach, m.in. poprzez uruchamianie oddziałów. W najbliższych latach koncentrujemy się na rynku Europejskim oraz Bliskim Wschodzie. Zgodnie z zapowiedzią, otworzyliśmy nasze przedstawicielstwo w Wielkiej Brytanii. Umożliwi nam to nie tylko zwiększenie obecności na tym rynku, ale też pozwoli usprawnić operacje i wykorzystać nowe możliwości biznesowe” – powiedział prezes TT PSC Szymon Bartkowiak, cytowany w komunikacie.

TT PSC UKI to nowo założona spółka zależna globalnego integratora rozwiązań IT i obecnie szósty zagraniczny oddział TT PSC po Niemczech, Francji, Danii, USA i Tajwanie. Nowa spółka skoncentruje się na budowaniu centrów R&D dla producentów oprogramowania, jak również w wykorzystywaniu sztucznej inteligencji w zakresie Predictive Maintenance (efektywnym zarządzaniu, konserwacji predykcyjnej w celu utrzymania ciągłości ruchu). Spółka będzie specjalizować się także w usługach monitoringu i analizy danych oraz w usługach DevOps/Platform Engineering, podano także.

„Rynek brytyjski jest drugim co do wielkości rynkiem IT oraz PLM w Europie, który dodatkowo cechuje się wysoką konkurencyjnością. To również wielki hub technologiczny, gdzie powstaje wiele oprogramowania typu SaaS (software as a service) w tym jest to trzeci największy hub dla startupów. Wg GlobalData, wartość rynku ICT w Wielkiej Brytanii wynosi 162 mld USD, a prognozowany wzrost w ciągu najbliższych pięciu lat ma osiągnąć wartość 300 mld USD. Co istotne z naszej perspektywy, manufacturing jest wymieniany jako jeden z najszybciej rosnących segmentów. Widać również przybierający na sile trend w adopcji oprogramowania w modelu SaaS lub wersjach hybrydowych. W ramach nowej spółki zamierzamy skoncentrować się na kwestiach cyberbezpieczeństwa, skalowalności aplikacji, automatyzacji procesów oraz sustainability. Dla firm produkcyjnych również znaczenie ma ograniczanie kosztów produkcji, w tym energii w czym może pomóc nasze rozwiązanie Energy Advisor” – dodał dyrektor operacyjny w TT PSC Marcin Wilczura.

TT PSC nawiązało także partnerstwo z ConnectD, platformą wspierającą w kontaktach biznesu ze startupami. Firma liczy, że dzięki współpracy będzie mieć lepsze rozeznanie w środowisku startupów SaaS na brytyjskim rynku, w tym poznaniu ich potrzeb i możliwości współpracy. Spółka od lat angażuje się w partnerstwa, by móc wspólnie z innymi firmami realizować transformacje cyfrowe na różnych rynkach, tj. Włoch czy Hiszpanii.

Tranistion Technologies PSC to zespół ponad 800 ekspertów w zakresie IoT, Cloud, Augmented Reality, Machine Learning, Enterprise PLM i innych technologii kluczowych w procesie cyfrowej transformacji. Poprzez biura na 3 kontynentach, obsługuje klientów na całym świecie z sektora motoryzacji, energii, dóbr konsumpcyjnych, przemysłu ciężkiego, mediów i telekomunikacji, branży medycznej, usług, oprogramowania i technologii. TT PSC należy do Grupy Kapitałowej Transition Technologies, która działa od 1991 roku.

Źródło: ISBnews