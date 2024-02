Trwały nośnik wdrożony przez PKO Bank Polski został wykorzystany 50 mln razy, co przyniosło oszczędności w wysokości 77 mln zł, podał bank.

„Klienci PKO Banku Polskiego od pięciu lat dostają regulaminy produktowe i niektóre dokumenty przy wykorzystaniu trwałego nośnika, który bazuje na technologii blockchain oraz rozwiązaniach chmurowych. Wykorzystaliśmy go już 50 mln razy, co dało bankowi oszczędności rzędu 77 mln zł i znacznie zmniejszyło zużycie papieru, pozwalając uratować 29 tys. drzew. Systematycznie poszerzamy zastosowanie trwałego nośnika do wysyłek kolejnych typów dokumentów oraz zachęcamy klientów do rezygnacji z tradycyjnej korespondencji na rzecz bardziej przyjaznej środowisku komunikacji elektronicznej” -powiedziała menadżer ds. produktu trwały nośnik w PKO BP Lilia Kusz-Borowska, cytowana w komunikacie.

Trwały nośnik umożliwia klientom otrzymywanie dokumentów bankowych w formie elektronicznej. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom m.in. wykorzystującym technologię blockchain i przetwarzanie chmurowe, mogą oni w bezpieczny sposób zweryfikować, czy otrzymany dokument jest autentyczny oraz kiedy po raz ostatni był modyfikowany. Daje on również klientom dostęp do dokumentów nawet po zakończeniu współpracy z bankiem, wskazano w materiale.

Pierwszą wersję trwałego nośnika bank wdrożył w 2018 roku. Była ona pierwszym praktycznym zastosowaniem technologii blockchain w polskim sektorze finansowym oraz największym tego typu wdrożeniem w Europie. Jego praktyczne wykorzystanie obejmowało jednak tylko dokumenty niespersonalizowane, takie jak wzorce umowne (np. regulaminy, tabele opłat i prowizji). Dlatego w 2020 roku bank wspólnie z partnerami opracował i wdrożył trwały nośnik 2.0. Bazuje on na połączeniu technologii blockchain, rozwiązań chmurowych oraz macierzy WORM, co pozwoliło usprawnić proces przetwarzania dokumentów i udostępniać za jego pośrednictwem także dokumenty prywatne generowane indywidualnie dla każdego klienta z osobna, podkreślono.

Trwały nośnik jest największym pod względem skali rozwiązaniem wdrożonym w banku przy wsparciu platformy rozwoju innowacji i współpracy ze startupami „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!”

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 431,45 mld zł na koniec 2022 r.

Źródło: ISBnews