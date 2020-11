Trzecia z przeprowadzonych w tym roku aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (OZE) pozostała bez rozstrzygnięcia z powodu niezłożenia wymaganej liczby ofert, podał Urząd Regulacji Energetyki (URE).

„Ten koszyk aukcyjny przeznaczony był dla nowych hydroelektrowni, instalacji geotermalnych oraz instalacji wykorzystujących biopłyny mocy do 1 MW. Możliwa do sprzedania ilość energii podczas tej aukcji wynosiła ponad 0,5 TWh o wartości 270 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Aukcja nie została rozstrzygnięta, ponieważ nie zgłosiła się wymagana liczba oferentów. Zgodnie z zapisami ustawy o odnawialnych źródłach energii, aukcję rozstrzyga się, jeżeli złożono nie mniej niż trzy ważne oferty spełniające wymagania określone w ustawie.

Do dziś odbyły się cztery z ośmiu zaplanowanych na ten rok sesji aukcji. W tegorocznych aukcjach wsparcie wytwórców energii ze źródeł odnawialnych może wynieść maksymalnie 27,4 mld złotych. Wsparciem może zostać objęty wolumen do 75,3 TWh energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych. Duża część wsparcia przeznaczona została dla koszyka instalacji wiatrowych i słonecznych o mocy pow. 1 MW (blisko 46,3 TWh energii do zakontraktowania o wartości ponad 14 mld zł), przypomniał Urząd.

Źródło: ISBnews