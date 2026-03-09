Orlen Neptun z Grupy Orlen wybrał konsorcjum trzech polskich firm: Projmors ASE Group, Ramboll Polska i Enprom na wykonawcę prac przedprojektowych i projektowych, opracowanie parametrów technicznych (ang. Front End Engineering and Design – FEED) oraz pozyskanie pozwolenia na budowę dla morskiej farmy wiatrowej Baltic East, podała spółka.

Zaangażowane podmioty posiadają doświadczenie zdobyte zarówno podczas realizacji pierwszej fazy krajowych projektów energetyki wiatrowej na morzu, jak i przy rozwoju projektów na rynkach zagranicznych. Udział polskich firm stanowi element realizacji strategii rozwoju branży w oparciu o tzw. local content, czyli wykorzystanie potencjału lokalnego łańcucha dostaw, podkreślono.

„W ramach prac przygotowana zostanie kompleksowa dokumentacja techniczna oraz szczegółowy kosztorys inwestycji, co umożliwi precyzyjne zaplanowanie dalszych etapów projektu. Działania te pozwolą również znacząco ograniczyć ryzyka związane z potencjalnymi opóźnieniami oraz nieprzewidzianym wzrostem kosztów w trakcie realizacji farmy” – czytamy w komunikacie.

Opracowania prowadzone będą dla morskiej farmy wiatrowej Baltic East o mocy 900 MW.

„Przy realizacji strategicznych inwestycji dążymy do tego, by wykorzystywać potencjał polskich firm, a ich udział na etapie projektowania farmy to sygnał, że dzięki doświadczeniom z I fazy morskiej energetyki wiatrowej wzrasta gotowość krajowego rynku do realizacji inwestycji w dynamicznie rozwijającym się sektorze morskiej energetyki wiatrowej. Budowa krajowego łańcucha dostaw to wspólny wysiłek dostawców, inwestorów oraz instytucji publicznych i branżowych, a także działań podejmowanych przez rząd, których pierwsze efekty widzimy już dziś” – powiedział prezes Orlen Neptun Janusz Bil, cytowany w komunikacie.

Prace prowadzone w ramach tzw. FEED stanowią kluczowy etap inżynieryjny poprzedzający rozpoczęcie właściwych robót budowlanych morskiej farmy wiatrowej. Konsorcjum projektowe przeprowadzi szczegółowe analizy warunków geotechnicznych, hydrologicznych i wiatrowych w wybranej lokalizacji, a także opracuje specyfikacje techniczne dla turbin, fundamentów, stacji elektroenergetycznych oraz morskiej infrastruktury kablowej. Efektem tych działań będzie nie tylko precyzyjne określenie kosztów inwestycyjnych i operacyjnych, lecz także wybór najbardziej efektywnych technologii oraz optymalnego układu farmy, wskazano w materiale.

Wyniki prac FEED umożliwią opracowanie projektów budowlanych i wystąpienie o pozwolenia na budowę dla całej infrastruktury farmy. Wesprą także proces oceny oddziaływania wpływu infrastruktury przyłączeniowej na środowisko i pozwolą na dokładniejsze oszacowanie kosztów oraz identyfikację kluczowych ryzyk, stając się tym samym istotną analizą do podjęcia przez inwestora ostatecznej decyzji o budowie farmy (ang. Final Investment Decision – FID). Odpowiednie zarządzenie ryzykami na tym etapie pozwoli uniknąć kosztownych zmian w dalszych fazach realizacji projektu oraz zapewni bezpieczne i efektywne funkcjonowanie farmy przez wiele lat.

W grudniu 2025 r. projekt Baltic East znalazł się w gronie zwycięzców pierwszej polskiej aukcji dla morskich farm wiatrowych przeprowadzonej przez Urząd Regulacji Energetyki, co umożliwiło przejście przedsięwzięcia do zaawansowanej fazy rozwoju.

Równolegle prowadzony jest projekt Baltic West, obejmujący cztery koncesje w rejonie Ławicy Odrzańskiej. Strategia Grupy Orlen zakłada, że do 2035 roku moc zainstalowana w odnawialnych źródłach energii wyniesie 12,8 GW.

Orlen Neptun odpowiada za rozwój projektów II fazy morskiej energetyki wiatrowej w Grupie Orlen.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews