Spółki zależne Polenergii – Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo, Polenergia Farma Wiatrowa Piekło i Polenergia Farma Wiatrowa 16 – zawarły z Vestas-Poland umowy na dostawę łącznie 26 turbin wiatrowych V 110 2.2 MW o łącznej mocy 57,2 MW, a także umowy serwisowe na 30 lat, podała Polenergia.

„Polenergia Farma Wiatrowa Grabow […] zawarła z Vestas-Poland […]

1.1 umowę na dostawę, instalację i uruchomienie 20 turbin wiatrowych V 110 2.2 MW o łącznej mocy 44 MW. Realizacja umowy przewidziana jest w okresie od II kwartału 2022 roku do III kwartału 2023 roku.



1.2. umowę na serwis i dostępność turbin wiatrowych (AOM) dla Farmy Wiatrowej Grabowo. AOM dotyczy świadczenia usług serwisowych dla wspomnianych turbin wiatrowych przez okres 30 lat od dnia uruchomienia, w tym przeprowadzania planowych przeglądów, napraw, dostawy środków utrzymania i części zamiennych, zdalnego nadzoru oraz innych czynności powiązanych. Vestas gwarantuje także odpowiedni poziom dostępności turbin w ramach umowy serwisowej i w przypadku niespełnienia tych wymagań, zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Farmy Wiatrowej Grabowo rekompensaty.



Polenergia Farma Wiatrowa Piekło oraz Polenergia Farma Wiatrowa 16 zawarły z Vestas:



2.1. umowę na dostawę, instalację i uruchomienie 6 turbin wiatrowych V 110 2.2 MW o łącznej mocy 13,2 MW. Realizacja umowy przewidziana jest w okresie od II kwartału 2022 roku do III kwartału 2023 roku.



2.2. umowy na serwis i dostępność turbin wiatrowych dla Farmy Wiatrowej Piekło. AOM dotyczy świadczenia usług serwisowych dla wspomnianych turbin wiatrowych przez okres 30 lat od dnia uruchomienia, w tym przeprowadzania planowych przeglądów, napraw, dostawy środków utrzymania i części zamiennych, zdalnego nadzoru oraz innych czynności powiązanych. Vestas gwarantuje także odpowiedni poziom dostępności turbin w ramach umowy serwisowej i w przypadku niespełnienia tych wymagań, zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Farmy Wiatrowej Piekło rekompensaty” – czytamy w komunikacie.

Polenergia to polska spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie działająca jako spółka holdingowa dla jej zależnych spółek operacyjnych działających w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Grupa Polenergia jest wspólnie kontrolowana przez panią Dominikę Kulczyk oraz spółkę Brookfield Asset Management Inc. z siedzibą w Kanadzie.

Źródło: ISBnews