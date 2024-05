Ten Square Games (TSG) planuje pierwsze testy rynkowe prototypów 2 nowych gier o projektowych nazwach „Hunting Next” i „Fishing Next” odpowiednio na czerwiec i lipiec, podała spółka.

„TSG opiera swoje działania rozwojowe w 2024 roku na fundamentach prac rozpoczętych w minionym roku. Jednym z dwóch kluczowych elementów tej strategii jest praca nad prototypami gier, o projektowych nazwach 'Hunting Next i Fishing Next’. Ich pierwsze techniczne testy rynkowe zostały zaplanowane odpowiednio w czerwcu i lipcu br. Projekty te, rozwijane są przez zwinne zespoły, których priorytetem jest szybka weryfikacja ich potencjału rozwoju na grupie graczy” – czytamy w komunikacie.

Oba projekty wykorzystują olbrzymią wiedzę zespołów na temat segmentu łowiectwa i wędkarstwa, ale skierowane są do różnych grup demograficznych i oferują całkowicie odmienne doświadczenie rozgrywki niż obecna oferta produktowa TSG, podkreślono.

„Rok 2023 był dla nas przełomowy, podejmując wiele trudnych decyzji zbudowaliśmy fundamenty pod przyszły wzrost TSG. Intensywne prace z produktem – testy i analiza opinii graczy – dostarczyły nam niezwykle cennych informacji, które ukształtowały naszą strategię działań na 2024 rok i kolejne lata. Trwające prace nad prototypami nowych produktów – 'Hunting Next’ i 'Fishing Next’ – po raz kolejny pokazują, że jesteśmy w stanie szybko dostosować się do zmieniających się wymagań rynku wykorzystując do tego innowacyjne rozwiązania. Nasze nowe projekty koncentrują się na innych typach rozgrywki i grupach docelowych w segmencie rynku, który doskonale znamy. W naszej opinii stwarza nam to szansę na redefinicję granic segmentu gier outdoorowych na urządzeniach mobilnych” – powiedział CEO Andrzej Ilczuk, cytowany w komunikacie.

Drugim kluczowym elementem strategii Grupy TSG jest uwolnienie potencjału wzrostu głównych gier Grupy.

„Szeroko zakrojone testy i eksperymenty przeprowadzone w produktach w 2023 roku dostarczyły Ten Square Games kompleksowych informacji na temat zmieniających się potrzeb i wzorców zachowań graczy. Wykorzystując te dane, TSG opracowało plan działań, który ma na celu usunięcie głównych przeszkód blokujących wzrost głównych projektów. Dwa główne filary tego planu to monetyzacja i jakość” – czytamy dalej.

„Aby osiągnąć te cele, TSG rewolucjonizuje swoje dotychczasowe podejście do rozwoju gier. W centrum wszystkich działań i decyzji w dużo większym stopniu niż dotychczas znajdą się zaawansowane technologie. Głównym celem tego działania jest skuteczne spełnienie oczekiwań graczy, w obecnych produktach Grupy. Dwa największe z nich, 'Fishing Clash’ i 'Hunting Clash’, są złożonymi ekosystemami, w których nawet drobne błędy mogą mieć poważne konsekwencje” – napisano także.

Zespół TSG, dzięki analizie uwag graczy i dialogowi z nimi, a także weryfikacji poszczególnych systemów w grach, zidentyfikował powtarzalne błędy wpływające w największym stopniu na wydajność gry i jakość doświadczenia graczy. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa zespół R&D TSG. Dzięki nowym technologiom, w tym automatyzacji i sztucznej inteligencji, opracował on wewnętrznie rozwiązania mające na celu wsparcie tych działań, podkreślono w materiale.

„Zrozumienie procesów opartych na zbiorach danych i znajomość najnowszych technologii pozwala nam przygotować własnymi siłami dedykowane narzędzia, które wspomogą nasze produkty w walce z przeszkodami hamującymi ich wzrost. Wykorzystując rozwiązania oparte na automatyzacji i sztucznej inteligencji, nie tylko wyeliminujemy powtarzalne błędy, ale damy możliwość naszym zespołom skoncentrowania się na zadaniach kreatywnych i strategicznych dla rozwoju produktu. Liczymy na to, że to kompleksowe podejście istotnie poprawi jakość naszych usług i przyczyni się do wzrostu głównych projektów” – skomentował CTO Janusz Dziemidowicz.

Nowa strategia działań w obszarze monetyzacji koncentruje się na najważniejszym narzędziu monetyzacji dla TSG, jakim są tzw. LiveOps, podkreśliła spółka.

„Konsekwencją zmian w sposobie działania LiveOps będą również zmiany w działaniach marketingowych, oraz segmentacji użytkowników i kształtowaniu ofert sprzedaży. Skuteczne wdrożenie tej strategii opiera się na istotnym wsparciu technologicznym i analitycznym na jej każdym etapie. TSG kontynuuje integrację zaawansowanych technologii w procesy biznesowe, aby zwiększyć efektywność operacyjną i poprawić doświadczenia użytkowników, co powinno mieć wpływ na wyniki osiągane przez Grupę” – podsumowano w materiale.

Grupa Ten Square Games jest producentem gier mobilnych w modelu free-to-play. W portfolio grupy znajdują się m.in. „Fishing Clash” – jeden z najpopularniejszych na świecie symulatorów wędkarstwa 3D, „Hunting Clash” – realistyczny symulator polowania, a także „Airline Commander” – jeden z najbardziej rozpoznawalnych symulator lotów. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews