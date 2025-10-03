TSS uważa, że wartość Asseco Poland będzie tworzona poprzez koncentrację na ekspansji marż, wzroście rocznych przychodów powtarzalnych (ARR) oraz zdyscyplinowanej alokacji kapitału, poinformował prezes TSS Europe Ramon Zanders.

„Dążymy do roli aktywnego akcjonariusza skoncentrowanego na tworzeniu długoterminowej wartości. Nie mamy krótkoterminowych celów kursowych. Obserwujemy, że obecna cena akcji już sugeruje, iż rynek antycypuje potencjalne rezultaty naszego partnerstwa. Patrząc w przyszłość, uważamy, że wartość będzie tworzona poprzez koncentrację na ekspansji marż, wzroście rocznych przychodów powtarzalnych (ARR) oraz zdyscyplinowanej alokacji kapitału. To podkreśla znaczenie wyrównania interesów kadry zarządzającej z interesami akcjonariuszy. Każda złotówka ma alternatywne zastosowania: inwestycje produktowe, selektywne przejęcia spełniające wysokie progi zwrotu, dywidendy, buybacki albo programy wyrównania interesów. Będziemy preferować opcję, która – w naszej ocenie – zwiększa długoterminową wartość na akcję” – napisał Zanders w liście do akcjonariuszy Asseco.

Na przestrzeni ostatnich dekad Asseco stało się regionalnym liderem IT. Patrząc w przód, prezes Adam Góral wdrożył plan sukcesji, który z jednej strony wzmacnia obecny zespół zarządzający, a z drugiej – wprowadził TSS jako długoterminowego, strategicznego inwestora, podkreślił.

„Chcemy, aby menedżerowie odnosili sukces, gdy odnoszą go akcjonariusze oraz by dzielili trudności, gdy warunki są wymagające. Mechanizmy mają znaczenie. Preferujemy, aby menedżerowie nabywali akcje po cenach rynkowych – zwykle finansowane z części rocznych premii gotówkowych – z wieloletnimi okresami nabywania uprawnień (vesting) i utrzymania akcji. Najbardziej zależy nam na wynikach dla klientów, żywotności produktów, stopach zwrotu z zainwestowanego kapitału i generowaniu gotówki, a nie na krótkoterminowych optykach przychodów czy zysków. Te zasady będą też drogowskazem naszych rozmów z zarządem oraz rocznego planu motywacyjnego, który zamierzamy zaproponować szerszej grupie kierowniczej” – czytamy dalej.

Aby wesprzeć pomyślną realizację planu sukcesji, TSS proponuje jednorazowy program wyrównania interesów kierownictwa (management alignment) po wartości nominalnej.

„Choć zwykle tego nie proponujemy, to biorąc pod uwagę zmianę przywództwa, skalę spółki oraz ograniczony poziom własności menedżerskiej poza założycielem, uważamy, że niewielka, przejrzysta, ograniczona w czasie darowizna akcji Asseco jest uzasadniona. To wyjątek, a nie precedens. Źródłem dla proponowanego jednorazowego bodźca ma być 3% akcji Asseco obecnie znajdujących się w kapitale własnym (treasury) oraz 1,5% akcji skupionych z rynku, które mają zostać nabyte przed jakąkolwiek alokacją. Nowe akcje nie będą emitowane” – podano także.

Pakiet 3% zostałby przyznany Adamowi Góralowi – w związku z pomyślnym zakończeniem planu sukcesji oraz wieloletnim procesem, który będzie prowadził jako przewodniczący, zabezpieczając „polskie dziedzictwo Asseco” w trakcie przejścia do kolejnej fazy pod nowym kierownictwem. Pozostałe 1,5% zostałoby przydzielone – w celu utrzymania kluczowych osób i wyrównania interesów – zdefiniowanej grupie najważniejszych menedżerów wyższego szczebla.

„W nadchodzących miesiącach dopracujemy szczegóły tego planu. Obejmie to precyzyjne harmonogramy vestingu, podział między menedżerów oraz ewentualne okresy lock-up. Zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego przedstawimy te warunki prostym językiem, uwzględniając wymogi dotyczące świadczenia pracy i ograniczenia w sprzedaży. Naszym celem jest, aby mechanika była prosta, przejrzysta i sprawiedliwa dla wszystkich akcjonariuszy, a jednocześnie zabezpieczała dalsze zaangażowanie kluczowej kadry w kolejną fazę wzrostu” – wskazał CEO TSS Europe.

„Jeśli rada nadzorcza wyrazi zgodę, przekażemy pełną propozycję przed głosowaniem akcjonariuszy. Jeśli akcjonariusze ją zatwierdzą, wdrożenie nastąpi zgodnie z uzgodnionymi warunkami” – posumował.

2 października Constellation Software Inc. oraz Topicus.com Inc. ogłosiły, że po uzyskaniu wszystkich wymaganych zgód organów regulacyjnych TSS Europe B.V. – spółka zależna Topicus – sfinalizowała nabycie 14,84% akcji własnych w kapitale zakładowym Asseco Poland.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem oraz szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. (początkowo jako Comp Rzeszów); wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews