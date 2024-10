Transition Technologies MS (TTMS) liczy na przeprowadzenie akwizycji w Europie Zachodniej w przyszłym roku, a w 2026-2027 – potencjalnie w USA, poinformował prezes Sebastian Sokołowski. Ponadto TTMS mocno stawia na biznesowe wdrożenia AI.

„Jesteśmy po dwóch akwizycjach w Europie i mamy już doświadczenie w przejęciach i nasze średnioterminowe cele obejmują wzrost m.in. poprzez dalsze przejęcia. Współpracujemy z doradcami transakcyjnymi. Planujemy finalizację akwizycji w 2025 w Europie Zachodniej, a w dalszej perspektywie w 2026-27 zakładamy akwizycję w USA” – powiedział Sokołowski podczas konferencji prasowej.

Według jego słów, najbardziej zaawansowanym projektem jest potencjalna akwizycja w Szwajcarii. Spółka ma też wytypowany potencjalny cel na rynku niemieckim. Z kolei w Danii dysponuje short listą potencjalnych celów przejęcia. Według prospektu emisyjnego spółki, TTMS zakłada potencjalną inwestycję rzędu 35-50 mln zł.

„Chcemy pozyskać firmy, które będą uzupełniały kompetencje spółek, które już dołączyły do naszej grupy i których właściciele będą chcieli pozostać w tych firmach i uczestniczyć w ich dalszym wzroście” – zaznaczył prezes.

Ponadto TTMS zakłada, że potencjalna spółka w USA, a także planowana spółka w Australii będą realizować działania sprzedażowe i marketingowe na swoich obszarach geograficznych.

TTMS współpracuje łącznie z 125 klientami na świecie, z czego największym jest Roche, ale zarząd TTMS podkreślił, że udział farmaceutycznego giganta w przychodach TTMS systematycznie maleje z 60% wcześniej do 46% rok temu i dalej spada, „choć rośnie w wartościach bezwzględnych, co pokazuje, że sprzedaż do innych podmiotów rosła jeszcze bardziej”.

Kolejnym z głównych celów TTMS są komercyjne wdrożenia AI dla przemysłu.

„Już prowadziliśmy takie wdrożenia u klientów na świecie. AI zmieni wszystkie procesy biznesowe, praca będzie wyglądać inaczej. Naszym celem jest wdrażać systemy AI u klientów, choć zaznaczam że GenAI jest jeszcze prekomercyjnej fazie. Nie wiadomo jak docelowo będą wyglądać produkty oferowane przez gigantów technologicznych na których bazie będzie się realizować wdrożenia. Oni to dopiero definiują. Niemniej poczynione i planowane inwestycje w komponenty Nvidia i dostęp do energii pokazują jak ci najwięksi pozycjonują wobec AI. My prowadzimy wdrożenia AI w sektorze farmaceutycznym, przemyśle, czy w firmach prawniczych. A jeśli niedługo pojawią pełne komercyjne modele wdrożenia GenAI, to mam nadzieje w II połowie 2025 będzie widać pierwsze istotne elementy oparte o AI w przychodach. Chciałbym podkreślić, że gdy mocno na fali był blockchain to nie zainwestowaliśmy w ten obszar bo nie widziałem jego zastosowania u klientów. Ale w przypadku AI przestawiamy nasz model działania w tym kierunku. AI będzie eliminować firmom programistycznym proste usługi. Dlatego my opieramy naszą dzialalność o trudne sprawy i chcemy rozwinąć zespoły tak aby AI zmieniała procesy, optymalizowała biznes naszych klientów” – wskazał prezes Transition Technologies – głównego akcjonariusza TTMS – Konrad Świrski.

Oferta publiczna akcji nowej emisji TTMS rozpoczęła się dziś wraz ze startem budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych. TTMS planuje pozyskać netto do ok. 80 mln zł. Zgodnie z opublikowanym dziś prospektem emisyjnym, zapisy na akcje spółki dla inwestorów indywidualnych będą przyjmowane po cenie maksymalnej ustalonej na 35 zł. Zakładany pierwszy dzień notowania praw do akcji (PDA) na GPW to ok. 15 listopada 2024 r.

TTMS to spółka IT specjalizująca się w outsourcingu opartym o tzw. usługi zarządzane (managed services) dla dużych międzynarodowych firm, wchodzi w skład Grupy Transition Technologies – jednej z największych polskich grup informatycznych.

Źródło: ISBnews