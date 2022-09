Tutlo – polska firma oferująca autorską platformę do nauki języka angielskiego – rozpoczęła ekspansję na swoim pierwszym zagranicznym rynku: w Hiszpanii, podano w komunikacie. W perspektywie roku Tutlo planuje pozyskać ok. 1 tys. klientów indywidualnych z Półwyspu Iberyjskiego.

„Przeprowadzona na nasze zlecenie analiza rynku pokazała, że Hiszpania jest krajem o dużym potencjale biznesowym pod względem nauki języka angielskiego, zarówno w kontekście dorosłych, jak i dzieci. Z jednej strony, panuje tam relatywnie wysokie bezrobocie, a w wymaganiach 1/3 ofert pracy jest zamieszczona informacja o znajomości co najmniej jednego języka obcego, z czego w 9/10 przypadkach jest to właśnie język angielski. Z drugiej strony, jedynie 45% rodziców pozytywnie ocenia poziom nauki tego języka w szkole, a blisko 40% posyła swoje dzieci na prywatne lekcje” – powiedziała chief operating officer w Tutlo Yuliia Pysmenna, cytowana w komunikacie.

Oferta Tutlo w Hiszpanii jest skierowana zarówno do klientów indywidualnych, jaki i biznesowych. Obecnie firma oferuje lekcje z native speakerami oraz ekspertami. W Hiszpanii funkcjonuje już kilkuosobowy zespół sprzedażowy spółki, który będzie systematycznie powiększany, a całość działań jest koordynowana z Polski. Jest to też dopiero początek planów firmy związanych z zagraniczną ekspansją.

„Zrekrutowaliśmy już osoby na kluczowe stanowiska do hiszpańskiego zespołu i będziemy go sukcesywnie rozbudowywali. Zakładamy, że w ciągu roku będzie on liczył ok. 10 osób. Na jego czele stanęła Yuliia Pysmenna, która jest związana z Tutlo od początku istnienia firmy. Jednocześnie rynek hiszpański jest naszym pierwszym krokiem w zachodnioeuropejskiej ekspansji. W najbliższych latach z oferty Tutlo będą mogli korzystać również mieszkańcy kolejnych dwóch krajów” – wskazał współzałożyciel i członek zarządu Tutlo Damian Strzelczyk.

Dodał, że również w Polsce firma dba o rozwój platformy i niedługo w ofercie pojawi się nowa usługa dedykowana dzieciom. W Polsce z usług firmy korzysta obecnie ok. 25 tys. klientów indywidualnych i blisko 500 firm. Zarząd Tutlo prognozuje, że jego przychody w 2022 r. wyniosą ok. 80 mln zł, co oznaczałoby wzrost o ponad 50% r/r.

Tutlo – założona w 2015 r. polska firma, oferująca autorską platformę do nauki języka angielskiego. Obecnie firma współpracuje z blisko 1 000 native speakerami i polskimi lektorami, z jej usług korzysta ok. 25 tys. klientów, a zespół tworzy ponad 190 osób.

Źródło: ISBnews