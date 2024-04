Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 15-19 kwietnia.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne: Liczba osób posiadających prywatne ubezpieczenie zdrowotne wzrosła o 14% r/r do 4,806 mln na koniec 2023 r., podała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU). Składka przypisana brutto wyniosła 1 706,4 mln zł w ub.r., co oznacza wzrost 33,1% r/r.

Depresja: 66,6% dorosłych Polaków odczuwa przynajmniej jeden z syndromów najczęściej kojarzonych z depresją. Od początku ub.r. nastąpił spadek o 6,2 pkt proc., wynika z badania UCE Research i platformy ePsycholodzy.pl. Wśród przeważnie wskazywanych objawów widać uczucie zmęczenia i braku energii – 34,3%, obniżenie nastroju – 32,3%, a także zaburzenia snu – 27,6%. Z kolei najrzadziej wymieniane są myśli i czyny samobójcze – 4,4%. Autorzy badania łączą ogólną poprawę wyników z obniżeniem inflacji. Niemniej ostrożnie szacują, że gospodarka wciąż traci na tym co najmniej blisko 3 mld zł rocznie. To wyliczenie zakłada tylko nieobecność w pracy osób doświadczających epizodów depresyjnych i zaburzeń depresyjnych nawracających.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Rynek apteczny: Wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wzrosła o 11,4% r/r w ciągu pierwszych 15 dni kwietnia, wynika z danych firmy PEX. Rynek RX wzrósł w tym okresie o 18,5% r/r, a non-RX – o 3,6% r/r.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Scope Fluidics: Środki pieniężne i aktywa finansowe na rachunkach miały wartość 87,19 mln zł na koniec 2023 r. wobec 331,6 mln zł rok wcześniej, podała spółka w raporcie rocznym. Scope Fluidics zapewniło, że posiadane środki finansowe będą wystarczające do rozwoju do końca 2025 r.

Synektik: Podpisał z Mex-Healthcare umowę, na mocy której staje się wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski Czech i Słowacji globalnej firmy Qure.ai, będącej dostawcą rozwiązań sztucznej inteligencji do wykrywania nieprawidłowości i oceny badań rentgenowskich, tomografii komputerowej i mammografii, podała spółka.

Polpharma: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) przyznał grupie farmaceutycznej Polpharma pakiet finansowy o wartości 146 mln euro, podał bank. Kredyty wspierają rozwój działalności produkcyjnej i badawczo-rozwojowej Polpharmy. Inwestycja przyczyni się do rozwoju nowych produktów medycznych; poprawi dostęp do opieki zdrowotnej i usług medycznych, podkreślono.

Mabion: Chce utrzymywać wysokie tempo zwiększania wartości składanych ofert, poinformował członek zarządu ds. rozwoju biznesu Adam Pietruszkiewicz.

Mabion: Ocenia, że choć trudno przewidywać sprzedaż w II połowie br., to potencjał wygenerowania przychodów w przedziale 150-200 mln zł w 2024 r. jest aktualny, poinformował prezes Krzysztof Kaczmarczyk. Wskazał też, że marża EBITDA deklarowana w strategii na poziomie ok. 20-30% w latach 2024-2027 jest konserwatywna.

Mabion: Odnotował 10,9 mln zł jednostkowego zysku netto (-30% r/r) przy 40,2 mln zł przychodów (+6% r/r, bez przychodów z zakupów materiałów) w IV kw. 2023 r., po korekcie o zdarzenie jednorazowe, podała spółka.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Synektik: Konsorcjum Synektik (lider) i BNP Paribas Lease Group zawarło z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie umowę dotyczącą sprzedaży w systemie ratalnym, dostawy, montażu, instalacji i uruchomienia systemu chirurgii robotycznej (da Vinci) dla szpitala wraz z wyposażeniem i dodatkową konsolą chirurgiczno-szkoleniową, przeszkoleniem personelu i opieką serwisowej w ramach gwarancji, a także dostawą instrumentów i akcesoriów przez 24 miesiące, podała spółka. Wartość umowy to maks. 15,03 mln zł netto.

Celon Pharma: Zgłosił do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych oraz do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego Zarixa (Rivaroxabanum) w postaci kapsułek twardych, w dawkach: 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, podała spółka. Oznacza to, że obecnie spółka prowadzi działania mające na celu zapewnienie dostępności ww. produktu leczniczego w hurtowniach i aptekach w całej Polsce.

Szpital w Gliwicach: Oferta Mirbudu, warta 878 520 951,94 zł brutto, w tym część podstawowa 355 804 928,99 zł brutto i część objęta prawem opcji 522 716 022,95 zł, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu miasta Gliwice na budowę szpitala miejskiego, podała spółka.

InPost: Uruchomił pierwsze urządzenia Paczkomat w kilku szpitalach w Polsce i finalizuje rozmowy na temat kilkunastu kolejnych szpitalnych lokalizacji dla swoich maszyn, podała Grupa.

