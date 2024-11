Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 18-22 listopada.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Składka zdrowotna: Sejm skierował projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczący zmian w składce zdrowotnej na rok 2026 do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych oraz w Komisji Zdrowia.

Składka zdrowotna: Sejm skierował projekt zmian w składce zdrowotnej dotyczący odstąpienia od poboru składki od sprzedaży środków trwałych oraz obniżenie minimalnej podstawy wymiaru składki do 75% minimalnego wynagrodzenia do Komisji Finansów Publicznych i Komisji Zdrowia.

Składka zdrowotna: Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na 2025 r. ma poparcie Lewicy, natomiast zmian proponowanych na rok 2026 Lewica nie poprze, jeżeli nie zostaną wprowadzone proponowane przez nią poprawki, poinformował wicemarszałek Sejmu i przewodniczący Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Składka zdrowotna: Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który ma przyczynić się do koncentracji świadczeń szpitalnych zabiegowych w ośrodkach dysponujących większym doświadczeniem i potencjałem kadrowym trafił do konsultacji i uzgodnień, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

Składka zdrowotna: Propozycje zmian w składce zdrowotnej, zawarte w projekcie rządowym dotyczące odejścia od poboru składki zdrowotnej od sprzedaży środków trwałych są dalece niewystarczające, a obniżka minimalnej składki zdrowotnej ma znaczenie marginalne i jest bardzo daleka od obietnic rządzących, oceniają Pracodawcy RP.

Składka zdrowotna: Część „urealniona” składki zdrowotnej dla przedsiębiorców powinna być naliczana w przypadku osiągnięcia przez przedsiębiorców rozliczających się w skali i podatkiem liniowym dochodów powyżej 1,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, uważa minister ds. równości Katarzyna Kotula. Przyjęty wczoraj projekt zmian zakłada naliczanie od 2026r. składki od 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Składka zdrowotna: Na rozwiązaniach w projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które zakładają obniżkę składki zdrowotnej przedsiębiorców w 2026 r. skorzysta ok. 2,5 mln osób, wynika z informacji Centrum Informacyjnego Rządu (CIR).

Składka zdrowotna: Rząd przyjął projekt autopoprawki dot. obniżki składki zdrowotnej w 2025 i projekt zmian w 2026r., podała Polska 2050.

Składka zdrowotna: Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zakładający zmiany w podstawie wyliczania oraz opłacania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców od dnia 1 stycznia 2026 r. został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to IV kw. br.

Diagnostyka obrazowa: W 2023 roku w Polsce wykonano ponad 60 mln badań z zakresu diagnostyki obrazowej (takich jak Rentgen, tomografia komputerowa, ultrasonografia czy rezonans magnetyczny), wynika z raportu PMR pt. „Rynek usług diagnostyki obrazowej w Polsce 2024. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2024-2029”. Zgodnie z wyliczeniami daje to średnio 1,7 tego typu świadczenia na pacjenta. Mimo tego, wielu Polaków wciąż boryka się z dostępem do tych technologii. Z badania wynika, że rynek diagnostyki obrazowej ma duży potencjał wzrostu. Na uwagę zasługują dwa czynniki: a) starzejące się społeczeństwo – osoby w zaawansowanym wieku najczęściej wymagają stałej opieki lekarskiej. Kontrola przewlekłych schorzeń jak choroby serca, układu oddechowego czy narządu ruchu naturalnie przekłada się na zwiększenie średniej liczby wykonywanych badań obrazowych, b) z roku na rok rośnie liczba placówek wyposażonych w nowoczesny sprzęt – zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. To naturalnie przekłada się na coraz większą liczbę wykonywanych badań.

Praca i emerytura: Liczna grupa pracowników zbliżających się do emerytury nie tylko chce pobierać przysługujące im świadczenie finansowe, ale jednocześnie kontynuować karierę zawodową, wynika z badania enel-med „Plany emerytalne silversów”. Na emeryturze planuje pracować 29% silversów (pracowników po 50 r.ż.). Częściej kobiety niż mężczyźni (32% wobec 26%) oraz osoby z wykształceniem wyższym niż podstawowym (36% wobec 17%).

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Rynek apteczny: Neuca szacuje wzrost rynku hurtu aptecznego na ok. 9% r/r w całym bieżącym roku i ok. 6% w 2025 r., poinformował zarząd.

Rynek apteczny: Wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wzrosła o 16,4% r/r i wyniosła 5,23 mld zł w październiku br., wynika z danych PEX.

Rynek apteczny: Wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wzrosła o 5,1% r/r w ciągu pierwszych 15 dni listopada, wynika z danych firmy PEX. Rynek RX wzrósł w tym okresie o 7,1% r/r, a non-RX – o 2,7% r/r.

Produkcja leków i energia el.: Nawet krótkotrwałe wstrzymanie dostaw energii elektrycznej do zakładów farmaceutycznych grozi kilkudniową przerwą w produkcji oraz koniecznością utylizacji wyprodukowanych już całych serii leków oraz surowców do ich wytwarzania. Dlatego krajowi producenci leków apelują o objęcie wytwórców i dystrybutorów z branży farmaceutycznej ochroną przed ograniczeniami w poborze i dostawach energii elektrycznej. „Aktualnie ani hurtownie farmaceutyczne, ani producenci leków nie są objęci infrastrukturą krytyczną. Czyli w momencie odcięcia prądu – hurtownie nie działają, producenci przestają produkować” – ostrzegał Łukasz Pietrzak, Główny Inspektor Farmaceutyczny 14 listopada br. podczas Forum Innowatorów w Warszawie.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Scope Fluidics: Bacteromic – spółka w 100% zależna od Scope Fluidics – nawiązała współpracę z TE Connectivity, podał Scope Fluidics. Zgodnie z umową, TE Connectivity zaprojektuje i zbuduje na swoim terenie w Mondragón w Hiszpanii półautomatyczną linię produkcyjną umożliwiającą komercyjną produkcję paneli systemu Bacteromic. Według szacunków, łączna kwota wydatków niezbędna dla uruchomienia linii, z uwzględnieniem wynagrodzenia dla dostawcy, wyniesie ok. 1 mln euro. Uruchomienie linii planowane jest do końca 2025 roku.

Urteste: Planuje rozpoczęcie na początku 2026 r. w Polsce badania klinicznego z udziałem około 600 kobiet, którego celem będzie potwierdzenie parametrów czułości i swoistości testu diagnostycznego raka piersi, zapowiedział prezes i współzałożyciel spółki Grzegorz Stefański.

PolTREG: Posiadał środki pieniężne i ich ekwiwalenty w wysokości 51,71 mln zł na koniec września 2024 r. wobec 54,3 mln zł kwartał wcześniej i 65,95 mln zł na koniec 2023 r., podała spółka.

Celon Pharma: Spodziewa się, że przychody ze sprzedaży wprowadzonego w br. leku Zarixa mogą zrównać się ze sprzedażą flagowego leku generycznego spółki – Salmex – w połowie 2025 r. i będą nadal miały potencjał wzrostowy, poinformował prezes Maciej Wieczorek.

Celon Pharma: Planuje wprowadzić na rynek co najmniej cztery generyczne leki kardiometaboliczne z dużym potencjałem w latach 2025-2027, zapowiedział prezes Maciej Wieczorek.

Celon Pharma: Spodziewa się utrzymania „znaczącej dynamiki” wzrostu sprzedaży krajowej w segmencie leków generycznych, natomiast w sprzedaży eksportowej szacuje w br. spadek na maksymalnie kilkanaście procent, poinformował prezes Maciej Wieczorek. Natomiast w 2025 r. sytuacja powinna się poprawić dzięki wejściu na nowe rynki, dodał.

Selvita: Ocenia, że zwiększy jeszcze zakontraktowanie na bieżący rok i przychody wzrosną jeszcze o 2-3 pkt proc. więcej w ujęciu półrocze do półrocza, niż wskazuje na to backlog (+14% poł/poł), poinformował prezes Bogusław Sieczkowski. Jednocześnie spółka spodziewa się, że marże w ostatnim kwartale br. utrzymają się w ujęciu kw/kw.

Scope Fluidics: Rozpoczął proces badań klinicznych (ang. performance evaluation) panelu UNI systemu Bacteromic, co jest jednym z istotnych elementów procesu certyfikacji systemu Bacteromic, podała spółka. Zakończenie badań przewidziane jest w pierwszych miesiącach 2025 r., co jest zgodne z przewidywanym na II połowę 2025 r. terminem posiadania certyfikacji IVDR na cały system.

Celon Pharma: Odnotowała 57,18 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2024 r. wobec 6,82 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Captor Therapeutics: Podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 822 467 akcji zwykłych na okaziciela serii T w granicach kapitału docelowego spółki, z wyłączeniem, w całości, prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka.

Selvita: Całkowity backlog na przyszły rok wynosi 106 mln zł według stanu na 18 listopada br. i jest o 26% wyższy r/r, a w ujęciu znormalizowanym (bez przychodów od Galapagos) o 54% większy niż rok wcześniej. Poziom zakontraktowania od dużych firm farmaceutycznych na kolejny rok jest o 36% wyższy niż w listopadzie 2023 r., podała spółka.

Selvita: Odnotowała 2,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2024 r. wobec 4,27 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Neuca: Humaneva, która odpowiada w Grupie Neuca za obszar badań klinicznych, pracuje nad akwizycjami i jest w trakcie procesów due diligence kilku podmiotów. Neuca zakłada, że w I poł. 2025 r. uda się zrealizować jedną lub dwie transakcje, podała spółka.

Mercator Medical: Liczy na utrzymanie korzystnych trendów rynkowych i wzrost rentowności, poinformowała prezes Monika Żyznowska.

Mercator Medical: Miał 25,3 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2024 r. wobec 20,1 mln zł straty netto w III kw. 2023 r. oraz 1,9 mln zł straty netto w II kw. 2024 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

Molecure: MS Galleon – największy akcjonariusz Molecure z 20-proc. udziałem w kapitale zakładowym – zadeklarował wolę udziału w ofercie publicznej akcji serii I nowej emisji spółki oraz objęcia i opłacenia akcji oferowanych po cenie emisyjnej ustalonej w procesie budowania księgi popytu, podało Molecure. Akcjonariusz wyraził wolę objęcia takiej liczby akcji, jaka przysługuje mu w ramach realizacji pierwszeństwa.

Molecure: Rozpoczęło proces budowania księgi popytu w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 3 367 200 akcji serii I, podała spółka.

Medical Inventi: Chce stosunkowo szybko zadebiutować na NewConnect, w pre-IPO zebrać ok. 10 mln zł, jednocześnie przygotowywać prospekt giełdowy i przenieść się na główny parkiet GPW we wrześniu-październiku przyszłego roku, poinformował ISBnews prezes Maciej Maniecki.

Neuca: Odnotowała 41,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2024 r. wobec 45,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Synektik: Spodziewa się pierwszych sprzedaży systemów robotyki chirurgicznej da Vinci w krajach bałtyckich od pierwszych kwartałów przyszłego roku, z docelowym potencjałem rynku na co najmniej kilkanaście sztuk, poinformował wiceprezes Dariusz Korecki.

Synektik: Liczy na kilkunastoprocentowy wzrost przychodów r/r w obecnym roku obrotowym 2024/2025, który może zostać przyspieszony przez rozwój w krajach bałtyckich i dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), poinformował wiceprezes Dariusz Korecki.

Synektik: Może wydać rekomendację w sprawie dywidendy za zakończony rok obrotowy 2023/2024 w połowie lub w III dekadzie grudnia i można się spodziewać, że będzie ona istotnie wyższa niż rok wcześniej, poinformował wiceprezes Dariusz Korecki.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Urteste: Otrzymało od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej patent na wynalazek w projekcie Multi-Cancer pt. „Związek – marker diagnostyczny raka jajnika, sposób wykrywania aktywności enzymatycznej, sposób diagnozowania raka jajnika, zestaw zawierający taki związek oraz zastosowania takiego związku”, podała spółka. Patent został udzielony na okres 20 lat od daty zgłoszenia, tj. od 28 września 2022 r.

NanoGroup: NanoSanguis – spółka zależna NanoGroup – złożyła do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) dwa wnioski o udzielenie kolejnych patentów na wynalazki w obszarze transplantologii i medycyny ratunkowej – płyn perfuzyjny i substytut ludzkiej krwi, podało NanoGroup.

Adamed Pharma: Został uhonorowany prestiżową nagrodą w międzynarodowym konkursie Prix Galien w kategorii „Najlepszy lek drugiej generacji”. Zaprezentowana przez Adamed Pharma kombinacja Sitagliptyna + Metformina XR zdobyła uznanie kapituły konkursowej za swoją innowacyjność, skuteczność, bezpieczeństwo stosowania, a także za pozytywny wpływ na jakość życia pacjentów z cukrzycą typu 2.

Źródło: ISBnews