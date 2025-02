Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 3-7 lutego.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Ubezpieczenia na życie: Pomimo stałego wzrostu zainteresowania ubezpieczeniami na życie, wciąż występuje zjawisko niedoubezpieczenia. Sytuacja ta powoli ulega poprawie, jednak w dalszym ciągu Polska pozostaje w tyle w porównaniu z Europą Zachodnią, ocenia Polska Izba Ubezpieczeń (PIU).

Niewydolność serca: W Polsce mówimy dziś o ok. 1,2 mln osobach z niewydolnością serca. Populacja naszego kraju starzeje się, a niewydolność serca to schorzenie ściśle powiązane z wiekiem. To oznacza, że co roku przybywać będzie w Polsce kolejnych setek tysięcy pacjentów z niewydolnością serca, którzy będą wymagać opieki, powiedział w rozmowie z ISBzdrowie.pl prof. Waldemar Banasiak, kierownik Ośrodka Chorób Serca w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii. „94% funduszy (niemałych, zaznaczmy, funduszy: 1,6 mld zł), które są corocznie przekazywane na leczenie pacjentów z niewydolnością serca, stanowią wydatki przeznaczane na leczenie szpitalne – najbardziej kosztochłonną formę opieki. Co zrobić, żeby tę niekorzystną tendencję odwrócić? Obcując na co dzień z pacjentami z niewydolnością serca – zarówno rozpoznanymi de novo, pojawiającymi się w szapitach z powodu dekompensacji, jak i osobami w stanie terminalnym, wiemy doskonale, że każda z tych osób wymaga odmiennego, a więc indywidualnego podejścia. Nie może być zatem jednoznacznej, łatwej odpowiedzi, ale pewne kierunki wydają się kluczowe” – powiedział Banasiak.

Teleporady: 25% wszystkich użytkowników teleporad pochodzi ze wsi, a kolejne 16% zamieszkuje miasta liczące do 20 tysięcy mieszkańców, według danych Rapiomed Group – firmy członkowskiej e-Koalicji dla telemedycyny. To oznacza, że prawie połowa pacjentów korzystających z tych usług mieszka w małych miejscowościach i ma realnie ograniczony dostęp do innych usług, m.in. wizyt lekarskich czy porad farmaceutycznych. Dla nich teleporady stanowią realne wsparcie w codziennym życiu i umożliwiają kontynuowanie terapii.

Pielęgniarki: W Polsce odsetek 15-latków, którzy myślą o pracy w zawodzie pielęgniarki jest najniższy spośród państw OECD. Jak wynika z ostatniego opracowania na podstawie badania PISA, w 2022 r. mniej niż 0,5% uczniów z Polski myślało o takiej ścieżce kariery, podał Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Karierę lekarską wskazało 6% młodych osób. Współczynnik liczby pielęgniarek do liczby ludności jest w Polsce niski. W 2021 r. na 1000 mieszkańców było to 5,7 osób pracujących jako pielęgniarka.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

E-rejestracja: Projekt Centralnej e-Rejestracji (CeR), rozwijany przez Centrum e-Zdrowia, wydaje się na pierwszy rzut oka odpowiedzią na potrzeby polskiego systemu ochrony zdrowia – łatwiejszy dostęp pacjentów do wizyt. Jednak w obecnej formie skupia się on na rezerwacji pojedynczych terminów. A to za mało – potrzebujemy narzędzia, które obejmie cały proces diagnostyczno-terapeutyczny, odpowiadając na realne potrzeby pacjentów i systemu, uważają dr Robert Mołdach i dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek – autorzy raportu „Centralna e-Rejestracja: nie idziemy we właściwym kierunku” opracowanym wspólnie przez SGH i IZiD.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Diagnostyka: Akcje Diagnostyki zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Na otwarciu kurs akcji wzrósł wobec ceny odniesienia o 19,52% i wyniósł 125,5 zł. Tuż po godz. 9-ej kurs wynosił 127,36 zł i rósł o 21,3%.

Diagnostyka: Za nowy kierunek rozwoju – obok diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej – uważa diagnostykę kompleksową z badaniami np. wzroku i słuchu, poinformował ISBnews.TV prezes Jakub Swadźba.

Synektik: Odnotował 33,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2024/2025 (październik – grudzień 2024 r.) wobec 34,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Unity Care: Złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie wspólnej kontroli nad Salus Centrum Medyczne z siedzibą w Kłodzku. Unity Care należy do grupy kapitałowej tworzonej przez Fundusze PEF – fundusze inwestycyjne, które prowadzą działalność inwestycyjną polegającą na zaangażowaniu kapitałowym w przedsiębiorstwach dających perspektywę atrakcyjnego zwrotu z dokonanej inwestycji w średnim terminie. Unity Care będzie pełnić funkcję centrali sieci placówek POZ oraz poradni specjalistycznych; jej zadaniem będzie wsparcie funkcjonowania i rozwój placówek włączonych do sieci, w tym rozwój działających w nich systemów IT.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Ryvu Therapeutics: Uzyskało rekomendację do dofinansowania jego projektu pt. „Identyfikacja markerów do selekcji pacjentów, którzy mogą odnieść korzyści z terapii nowym inhibitorem PRMT5 firmy Ryvu Therapeutics” w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych (ABM), podała spółka. Całkowity koszt projektu wynosi 9,63 mln zł, natomiast rekomendowane dofinansowanie wynosi 7,23 mln zł. Termin realizacji projektu to 18 miesięcy.

NanoGroup: NanoSanguis – spółka zależna NanoGroup – uzyskał rekomendację do dofinansowania jego projektu pt. „Koniugaty dekstranu do celowanej terapii przeciwnowotworowej” w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych (ABM), podało NanoGroup. Całkowity koszt projektu wynosi 2,52 mln zł, natomiast rekomendowane dofinansowanie wynosi 2,02 mln zł. Termin realizacji projektu to 31 marca 2026 r.

PolTREG: Uzyskał rekomendację do dofinansowania jego projektu pt. „Badania przedkliniczne antygenowo-specyficznych limfocytów Tregs (agTregs/PTG-020) w leczeniu cukrzycy typu 1” w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych (ABM), podała spółka. Całkowity koszt projektu wynosi 8,3 mln zł, natomiast rekomendowane dofinansowanie wynosi 6,4 mln zł.

Ryvu Therapeutics: Uzyskało rekomendację do dofinansowania jego projektu pt. „ADCraft – małocząsteczkowe payloady nowej generacji do koniugatów lek-przeciwciało w onkologii” w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych (ABM), podała spółka. Całkowity koszt projektu wynosi 13,17 mln zł, natomiast rekomendowane dofinansowanie wynosi 9,88 mln zł.

Celon Pharma: Trzy projekty Celon Pharma uzyskały rekomendację do dofinansowania w konkursie realizowanym przez Agencję Badań Medycznych (ABM) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPOiZO), a łączna przyznana kwota wsparcia na trzy projekty to 31,66 mln zł, podała spółka. Terminy realizacji projektów przypadają na koniec marca 2026 roku.

Medical Inventi: Otrzymało od Urzędu Patentowego i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (United States Patent and Trademark Office) certyfikat potwierdzający rejestrację znaku towarowego FlexiOss, podała spółka. Ochrona znaku towarowego została przyznana w dwóch kategoriach: leki i biomateriały stosowane w leczeniu uszkodzeń kości, a także sztuczne implanty i materiały zastępujące tkankę kostną.

Pharmena: Realizacja projektu badawczego Pharmeny we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi obejmującego ocenę skuteczności 1-metylonikotynamidu (1-MNA) u pacjentów chorych na łuszczycę uległa wydłużeniu ze względu na wolniejsze od zakładanego tempo rekrutacji, podała Pharmena. Realizowane obecnie badanie jest badaniem pilotażowym tzw. badaniem proof of concept, które pozwoli podjąć spółce decyzję o kierunkach dalszego rozwoju projektu, przypomniano.

Medicalgorithmics: Zawarł umowę o świadczenie usług z Hamilton Health Sciences Corporation (HHSC), za pośrednictwem Population Health Research Institute (PHRI) z siedzibą w Kanadzie, na mocy której będzie współpracował z instytutem w koordynowanym przez PHRI wieloośrodkowym badaniu klinicznym zatytułowanym: Surgical Ablation of Atrial Fibrillation Efficacy (SAFE), poprzez świadczenie usługi na rzecz PHRI w zakresie monitorowania telemetrycznego pacjenta i analizy EKG (z wykorzystaniem urządzeń PocketEKG) u pacjentów badania, podała spółka.

E-shopping Group: Zawarł z GCCI Medical Sige de GCCI list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie dystrybucji produktów medycznych, podała spółka. Przedmiotem listu jest nawiązanie współpracy umożliwiającej spółce poszerzenie swojego portfolio o wysokiej jakości produkty medyczne oferowane przez partnera, pochodzące od europejskich producentów, w tym ze Szwajcarii.

Misja Ax-4: 5 lutego załoga misji Ax-4, która już tego roku poleci na Międzynarodową Stację Kosmiczną, na ISS spotkała się w Warszawie z ekspertami sektora kosmicznego, młodzieżą i przedstawicielami mediów podczas wydarzenia w Centrum Nauki Kopernik. Dowódca misji Peggy Whitson powiedziała, że w trakcie misji będą prowadzone badania dotyczące m.in. to, jak bezpieczne będzie latanie astronautów, którzy mają cukrzycę i przyjmują insulinę. Kolejne badanie będzie dotyczyć raka – komórki rakowe rosną szybciej w kosmosie, dlatego podczas misji badana będzie metodologia i terapie, które kiedyś będą wykorzystywane na Ziemi. Członkiem załogi jest Polak, astronauta projektowy Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) – Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Getinge: Globalny dostawca innowacyjnych rozwiązań medycznych dołączył do grona najemców krakowskiego kompleksu biurowego Enterprise Park. Firma wynajęła ponad 1900 m2 powierzchni biurowej na 3. piętrze budynku D. W Enterprise Park będzie działało centrum usług wspólnych – Getinge Shared Services. Getinge jest globalnym dostawcą rozwiązań medycznych do sal operacyjnych, jednostek intensywnej terapii, działów sterylizacji oraz instytucji zajmujących się szeroko rozumianymi badaniami w dziedzinach biotechnologii, farmacji oraz rozwoju medycyny.

