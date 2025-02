Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 10-14 lutego.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Biologia syntetyczna: Rozwój branży dronów ma ogromny potencjał dla gospodarki, a w szczególności dla Polski – stwarza możliwości wzrostu PKB, zwiększenia konkurencyjności, rozwoju innowacyjnych sektorów i tworzenia nowych miejsc pracy, ocenia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Wartość globalnego rynku dronów w 2024 r. wynosiła ponad 30 mld USD, a prognozy przewidują jej wzrost do ok. 50 mld USD w 2029 r. W raporcie PARP wskazano ponadto, że biologia syntetyczna to dyscyplina, która prawdopodobnie odegra w historii ludzkości nie mniejszą rolę niż sztuczna inteligencja.

Pomiar temperatury: Podczas przeziębienia lub grypy 40,1% chorych mierzy temperaturę ciała dopiero po pojawieniu się objawów gorączkowych. Z kolei 27,9% rodaków robi to raz na dobę, a 21,3% – kilkakrotnie w ciągu doby. 4,3% osób nie zwraca na to w ogóle uwagi, a 6,4% nie pamięta, jak często sprawdza gorączkę, wynika z raportu UCE Research i Warmie pt. „Jak Polacy mierzą temperaturę ciała podczas choroby?”, opartym na specjalnym badaniu opinii publicznej.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Deregulacja w przemyśle farmaceutycznym: Krajowi Producenci Leków z nadzieją przyjęli zapowiedź premiera Donalda Tuska nowego otwarcia w kwestiach ułatwień dla przedsiębiorców. Wykaz regulacji – zarówno europejskich, jak i krajowych, które ograniczają rozwój i konkurencyjność krajowego przemysłu farmaceutycznego przekazaliśmy zespołowi pod przewodnictwem Rafała Brzoski, poinformował Krzysztof Kopeć, prezes Krajowych Producentów Leków. Wśród zgłoszonych przez Krajowych Producentów Leków propozycji deregulacyjnych znalazły się m.in. uwagi do ustawy refundacyjnej. „Aby poprawić dostępność leków i wzmocnić krajowy przemysł farmaceutyczny, konieczne jest zniesienie szkodliwych regulacji dotyczących dystrybucji leków, w tym wadliwego algorytmu wyliczania wielkości dostaw i kar w tym zakresie oraz obowiązkowych dostaw do wskazanych 10 hurtowni, a także uproszczenie mechanizmów ustalania cen leków” – powiedział Kopeć.

Dofinansowanie od FNP: Produkty lecznicze nowej generacji dla zastosowań w kardiologii, innowacyjna platforma do badań przesiewowych, umożliwiająca przełomowe badania przyspieszające proces leczenia cukrzycy – oto przewidywane rezultaty projektów, które zdobyły finansowanie w pierwszym naborze w działaniu TEAM NET FENG, finansowanym z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Projekty otrzymają łącznie blisko 33 mln zł. Środki w drodze konkursu przyznała Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. We właśnie rozstrzygniętym pierwszym naborze wniosków prowadzonym przez FNP wzięło udział 81 organizacji badawczych z całej Polski. W ramach utworzonych konsorcjów złożyły one 74 wnioski projektowe. Zwycięskie konsorcja są stworzone z dwóch lub trzech zespołów naukowych, działających w organizacjach badawczych z Krakowa, Łodzi, Poznania i Warszawy. Zespoły te w ciągu trzech lat będą opracowywały innowacyjne i konkurencyjne na rynku rozwiązania, a zaangażowani w projektach Brokerzy Innowacji zapewnią skuteczny transfer technologii na rynek.

Produkcja leków: W ramach programu STEP na rozwój biotechnologii i produkcję leków do 2027 r. zostanie przeznaczone 901 mln euro, zapowiedział wiceminister zdrowia ds. polityki lekowej Marek Kos w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną”. „Mówimy raczej o budowie, rozbudowie i unowocześnieniu linii produkcyjnych leków czy API, również tych kluczowych dla bezpieczeństwa lekowego państwa czy polskiej armii. Wiele z nich to właśnie substancje z listy leków krytycznych” – powiedział Kos.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Genomtec: 5HT Fundacja Rodzinna zamierza rozpocząć ofertę publiczną nie więcej niż 1 342 556 akcji Genomtec w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu (ABB), podała spółka.

Famed Żywiec: Odnotował łączną wartość sprzedaży w wysokości ponad 112,5 mln zł w 2024 r., co oznacza wzrost o 18% r/r, podała spółka.

Genomtec: Planuje emisję nie więcej niż 1,8 mln akcji, a środki przeznaczy na wsparcie komercjalizacji projektów, podała spółka. Genomtec zawarł też ze swoim akcjonariuszem – 5HT Fundacja Rodzinna – umowę, na podstawie której akcjonariusz zamierza sprzedać nie więcej niż 1 342 556 istniejących akcji, by reinwestować całość pozyskanych środków w objęcie akcji spółki nowej emisji spółki.

Synektik: Oczekuje poprawy znormalizowanej EBITDA w kolejnych kwartałach, poinformował wiceprezes Dariusz Korecki. W kluczowym segmencie sprzedaży urządzeń medycznych i rozwiązań informatycznych spółka spodziewa się kilkunastoprocentowego wzrostu sprzedaży w całym roku obr., wobec spadku w I kw. 2024/2025, powiedział także.

Synektik: Ocenia, że liczba 30 sprzedanych w tym roku systemów da Vinci jest bliska założeniom spółki, a może być nawet wyższa w przypadku szybkich decyzji w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO), poinformował wiceprezes Dariusz Korecki.

InPost: Grupa uruchomiła maszyny Paczkomat w 20 szpitalach i rozszerza swoją usługę także o sanatoria, podała spółka. Obecnie finalizowane są instalacje w czterech placówkach uzdrowiskowych – w tym w Ciechocinku czy Jeleniej Górze. Do końca 2025 roku InPost będzie mieć swoje maszyny w 50 szpitalach i uzdrowiskach.

SDS Optic: W ciągu ostatnich miesięcy spółka rozpoczęła realizację 3 projektów, na które pozyskaliśmy w sumie niemal 9 mln zł dofinansowań z Lubelskiej Agencji Wsparcia Przedsiębiorczości, napisał prezes Marcin Staniszewski w liście dołączonym do raportu kwartalnego. „Stan środków pieniężnych wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego 2,63 mln zł i zmniejszył się w porównaniu ze stanem na 30 września 2024 r. o 4,63 mln zł. Zmniejszenie stanu środków pieniężnych głównie było wynikiem przeznaczenia kwoty 2,5 mln zł na lokatę bankową, co zostało ujęte w pozycji Inne inwestycje krótkoterminowe oraz objęcia udziałów spółki zależnej SDS Optic Inc. o wartości 0,8 mln zł oraz ponoszeniem istotnych kosztów działalności operacyjnej” – czytamy w raporcie.

Medinice: Do składu rady nadzorczej, w drodze kooptacji, dołączył Paweł Sobkiewicz. To ekspert z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku kapitałowym, specjalizujący się w emisji papierów wartościowych, ich wprowadzaniu na GPW oraz transakcjach fuzji i przejęć. „Cieszę się, że dołączyłem do rady nadzorczej Medinice i mogę wspierać spółkę w jej dalszym rozwoju, zwłaszcza w tak istotnym momencie, w którym obecnie firma się znajduje. Liczę, że moje doświadczenie przyczyni się do realizacji kolejnych ambitnych planów biznesowych spółki, szczególnie tych o zasięgu globalnym” – powiedział Sobkiewicz.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Proacta: Uzyskała rekomendację do dofinansowania jego projektu pt. „Rozwój platformy do automatycznej analizy wyników badań laboratoryjnych w oparciu o rozwiązanie Dbam o Siebie Smart LAB” w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych (ABM), podała spółka. Całkowity koszt projektu nie został podany, natomiast rekomendowane dofinansowanie wynosi 3,98 mln zł.

iQure Pharma: Amerykańska firma biotechnologiczna iQure Pharma Inc. poinformowała o nadaniu statusu leku sierocego dla cząsteczki iQ-007 w leczeniu zespołu Draveta. Technologia ta została opracowana przez zespół prof. Krzysztofa Kamińskiego z Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum jako pierwszy w klasie kandydat na lek przeciwpadaczkowy. Lek sierocy to preparat przeznaczony do leczenia choroby rzadkiej, której częstotliwość występowania wynosi nie więcej niż 5 na 10 tys. osób, produkowany przez przemysł farmaceutyczny w celu zaspokojenia potrzeb zdrowia publicznego, a nie z przyczyn ekonomicznych.

Medicalgorithmics: DeepRhythmAI (DRAI) firmy Medicalgorithmics rewolucjonizuje diagnostykę serca. Niezależne badania wykazały 14 razy mniej pominiętych diagnoz krytycznych arytmii. Niedawna publikacja Nature Medicine pokazuje możliwości i korzyści bezpośredniego raportowania wyników ambulatoryjnego EKG lekarzom. „Wyniki tego niezależnego badania potwierdzają to, nad czym pracowaliśmy w Medicalgorithmics – wykorzystanie sztucznej inteligencji do przekształcenia diagnostyki kardiologicznej. Zdolność DeepRhythmAI do 14-krotnego zmniejszenia liczby pominiętych diagnoz arytmii w porównaniu zanalizą ludzką jest przełomem, który bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo pacjentów iwydajność kliniczną. Dzięki poziomowi dokładności, który zapewnia lekarzom pewność wykluczenia krytycznych arytmii, DRAI wyznacza nowy standard bezpośredniego raportowania EKG do lekarza, zmniejszając obciążenie pracą pracowników służby zdrowia, zapewniając jednocześnie szybsze i bardziej wiarygodne diagnozy. To przyszłość opieki kardiologicznej – bardziej precyzyjna, skalowalna i dostępna dla pacjentów na całym świecie” – skomentował CTO PrzemysławTadla.

Źródło: ISBnews