Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 10-14 marca.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Finansowanie onkologii: Ministerstwo Zdrowia rozstrzygnęło konkurs na łącznie 5,2 mld zł wsparcia na szpitale onkologiczne; środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) trafią do 102 podmiotów, poinformowała szefowa resortu Izabela Leszczyna.

Prywatna opieka medyczna: Skorzystanie w 2024 r. z prywatnej opieki medycznej zadeklarowało 64,1% Polaków, wynika z badania przeprowadzonego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH). Osoby, które korzystają z prywatnych wizyt lekarskich, najczęściej finansują je z własnych środków – taką odpowiedź wskazało 81,9% ankietowanych.

Mukowiscydoza: Od 1 kwietnia nowa lista refundacyjna otwiera drogę do terapii dla pacjentów z mukowiscydozą już od 2. roku życia, podało Ministerstwo Zdrowia. Mukowiscydoza to nieuleczalna, rzadka choroba genetyczna. Choć niewidoczna na pierwszy rzut oka, każdego dnia zmusza do walki o oddech. Dzięki refundacji 300 dzieci w Polsce otrzyma lek i bezcenną poprawę jakość życia.

Zaburzenia odżywiania: Niemal co czwarty Polak nie ma świadomości istnienia zaburzeń odżywiania, a 87% respondentów uważa, iż społeczeństwo powinno być lepiej edukowane w tym zakresie, wynika z raportu Galileo Medical. Problemem pozostaje także dostępność leczenia – 44% osób dotkniętych zaburzeniami odżywiania musiało pokryć koszty terapii z własnej kieszeni.

Choroby układu krążenia: Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032. Główna zmiana dotyczy odstąpienia od sporządzania rocznych harmonogramów programu na rzecz wprowadzenia jednego zbiorczego harmonogramu na lata 2022-2032. Wprowadzenie jednego harmonogramu pozwoli na przyjęcie długoletniej perspektywy realizacji Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia i nie będzie wymagało corocznych zmian uchwały, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Leki krytyczne: Unijny wykaz leków krytycznych zaktualizowany w 2024 r. zawiera ponad 270 substancji czynnych, obejmujących leczenie chorób takich jak infekcje, choroby układu krążenia, choroby psychiczne i nowotwory. Leki o krytycznym znaczeniu to takie, które mają ograniczoną alternatywę lub nie mają jej wcale, a ich niedobór spowodowałby poważną szkodę dla pacjentów. W Polsce z unijnej listy 270 najbardziej potrzebny leków wytwarzanych jest tylko ponad 30. „W obecnej niezmiernie groźnej sytuacji geopolitycznej to bardzo ważny projekt dla bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców Unii. Mam nadzieję, że w toku prac zostanie on uzupełniony o fundusz leków krytycznych, który faktycznie zwiększy ich produkcję w Europie” – powiedział Krzysztof Kopeć, prezes Krajowych Producentów Leków o przedstawionych 11 marca br. podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego założeniach Aktu o Lekach Krytycznych.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Ryvu Therapeutics: Spółka ocenia, że „niewiele brakuje” do przedłużenia okresu finansowania spółki do 2027 r. z III kw. 2026 r. obecnie, poinformował ISBnews prezes Paweł Przewięźlikowski. Wystarczy do tego „jedna, nawet niewielka” umowa partneringowa. Ponadto zarząd spodziewa się większej aktywności w przyznawaniu grantów w Polsce w II poł. tego roku.

Airway Medix: Rada nadzorcza postanowiła powierzyć Annie Aranowskiej-Bablok stanowisko prezesa zarządu, podała spółka. Aranowska-Bablok od maja 2014 r. pełni funkcję członka zarządu spółki.

Genomtec: Akcjonariusze zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o emisji 1 542 556 akcji serii P z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Genomtec z emisji akcji pozyska ok. 11 mln zł brutto, które zabezpieczą pozycję finansową spółki na kolejne miesiące i pozwolą na dalszy rozwój projektów oraz sprawne przeprowadzenie procesu M&A.

Krka: Odnotowała 356,2 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2024 r. wobec 313,73 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka.

Ryvu Therapeutics: Posiadało 225,4 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wraz z obligacjami i funduszami inwestycyjnymi wg stanu na 31 grudnia 2024 r. wobec 250,6 mln zł na koniec 2023 r., podała spółka. Na 9 marca 2025 r., pozycja gotówkowa wynosiła 182,3 mln zł. Dodatkowo, spółka zabezpieczyła ok. 91 mln zł w formie nierozwadniającego finansowania grantowego.

Gedeon Richter Polska: Rozpoczął rozbudowę zakładu produkcyjnego w Grodzisku Mazowieckim, podała spółka. Wartość inwestycji jest szacowna na ok. 200 mln zł.

Medinice: Otrzymała od KCRI Sp. z o.o (CRO) raport z pozytywnych wyników analizy pośredniej (interim analysis) dla badania klinicznego projektu PacePress, który potwierdził skuteczność oraz bezpieczeństwo opracowanego rozwiązania, podała spółka. W efekcie rekomendacji, zarząd spółki podjął decyzję o braku potrzeby kontynuowania badania klinicznego i przejściu do etapu procesu certyfikacji CE MDR, który jest kluczowym krokiem na drodze do komercjalizacji produktu na rynkach europejskich.

Medicalgorithmics: Podpisał umowę na dystrybucję PocketECG z Health Test Australia, podała spółka. Opracowana i wprowadzona na globalny rynek przez Medicalgorithmics kompletna technologia diagnostyczna pozwala lekarzom w wygodny dla pacjenta sposób zdalnie nadzorować zmienność rytmu serca u pacjentów.

Medincus: 6 marca br. miało miejsce uroczyste otwarcie nowej placówki Centrum Słuchu i Mowy Medincus w Łodzi. Ośrodek oferuje kompleksowe leczenie pacjentów ze schorzeniami laryngologicznymi, audiologicznymi i foniatrycznymi. Podczas otwarcia Centrum zainaugurowano współpracę pomiędzy Fundacją Profesora Skarżyńskiego SŁYSZĘ a projektem „Szyjemy Sport na Miarę” na rzecz promocji zdrowia przez sport.

Amplifon: Ogłosił finalizację przejęcia całościowego kapitału KIND Aparaty Słuchowe – polskiej spółki należącej do niemieckiej grupy KIND, działającej w sektorze sprzedaży detalicznej aparatów słuchowych. W ramach transakcji Amplifon nabył sieć ponad 120 punktów sprzedaży, w tym zarówno sklepy uliczne, jak i placówki satelitarne (czynne w niepełnym wymiarze godzin) zlokalizowane głównie w obiektach medycznych. Nowo przejęta sieć jest w pełni komplementarna wobec dotychczasowej obecności Grupy Amplifon w Polsce, która obejmuje 115 bezpośrednich sklepów. Roczne przychody przejętego biznesu wynoszą około 10 milionów euro. Przejęte sklepy zostaną stopniowo zintegrowane z siecią Grupy i będą działać pod marką Amplifon Aparaty Słuchowe.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Pleszewskie Centrum Medyczne: Otrzymało blisko 60 mln zł z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) na rozwój opieki onkologicznej, podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Dzięki dofinansowaniu powstanie nowoczesny blok operacyjny, zmodernizowany zostanie oddział chemioterapii i diagnostyka onkologiczna.

MedTech Solutions: Podpisała porozumienie o współpracy z Wojskową Akademią Techniczną (WAT) w sprawie realizacji projektów badawczo-rozwojowych w zakresie bioinżynierii, w tym wyrobów medycznych i wdrażanie technologii opartych na sztucznej inteligencji, podała spółka.

MedTech Solutions: Przystąpił do Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED, która w ramach swojej działalności skupia producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych działających na polskim rynku. Członkostwo w Izbie POLMED pozwoli spółce uzyskać możliwość aktywnego uczestniczenia w procesie legislacyjnym oraz wpływania na zmiany w krajowych regulacjach prawnych w branży medycznej.

Źródło: ISBnews