Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 17-21 marca.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Telemedycyna: Według szacunków Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sezonie 2024/2025 na grypę zachorowało około 2 mln osób. Wraz z rosnącą liczbą zakażeń zwiększyło się zainteresowanie telemedycyną. Właściciele Radamed ujawniają, że w okresie od listopada 2024 do lutego 2025 roku liczba e-recept wystawionych za pośrednictwem ich platformy telemedycznej wzrosła o blisko 51,5% w porównaniu do listopada 2024 r., a liczba zwolnień lekarskich zwiększyła się o ponad 17%.

Urlop dla rodziców wcześniaków: 19 marca 2025 roku weszły w życie przepisy wprowadzające uzupełniający urlop dla rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie oraz hospitalizowanych po narodzinach. Nowe regulacje mają na celu wsparcie rodzin, które do tej pory traciły cenny czas spędzony w szpitalach z powodu stanu zdrowia ich nowo narodzonych dzieci. Dotychczas czas spędzony przy inkubatorze w szpitalu był traktowany jako standardowy urlop macierzyński, co oznaczało, że rodziny miały ograniczoną ilość czasu na wspólny powrót do domu. Nowe przepisy wprowadzają zasadniczą zmianę, oferując rodzicom uzupełniający urlop na spędzenie czasu z dzieckiem po jego wypisaniu ze szpitala.

Szkolnictwo medyczne: Rząd planuje przyjęcie w II kw. 2025r. projektu ustawy o utworzeniu Wojskowej Akademii Medycznej jako wojskowej uczelni akademickiej kształcącej żołnierzy, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Ustawa tworzy Wojskową Akademię Medyczną z siedzibą w Łodzi, która docelowo będzie kształcić żołnierzy do wykonywania zawodów medycznych: lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, farmaceutów oraz w zawodzie psychologów. Akademia będzie wyposażona w mienie Skarbu Państwa, które aktualnie jest w posiadaniu jednostki wojskowej – Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.

Roboty medyczne: Liczba operacji robotycznych w relacji do populacji w Polsce na tle wybranych krajów świata świadczy o pewnym opóźnieniu we wdrażaniu tego typu technologii w naszym kraju, wynika z raportu „Roboty medyczne: stan obecny i przyszłość robotyki w opiece zdrowotnej w Polsce”, przygotowanego przez Instytut INNOWO na zlecenie Izby POLMED. W 2022 r. liczba tego typu operacji na milion mieszkańców była ponad pięciokrotnie niższa niż w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Australii, natomiast aż dwudziestokrotnie niższa niż w USA – lidera operacji robotycznych na świecie.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Rynek apteczny: Wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wzrosła o 9,5% r/r i wyniosła 4,92 mld zł w lutym, wynika z danych PEX.

Rynek apteczny: Wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wzrosła o 5,9% r/r w ciągu pierwszych 16 dni marca br., wynika z danych firmy PEX. Rynek RX wzrósł w tym okresie o 5,3% r/r, a non-RX wzrósł o 6,6% r/r (w tym leki OTC odnotowały wzrost o 10,1%, suplementy – o 3%, wyroby medyczne – o 5,6%, kosmetyki – spadek o 1,3%).

Produkcja leków: Komisja Zdrowia Publicznego Parlamentu Europejskiego w przegłosowanej 19 marca br. opinii dotyczącej Wieloletnich Ram Finansowych UE po 2027 r. podkreśliła znaczenie finansowania zdolności produkcyjnych leków w UE i wezwała do zapewnienia wystarczających zasobów na rozwój i gromadzenie zapasów niezbędnych środków medycznych. Pierwsze głosowanie nowo powstałej Komisji Zdrowia Publicznego dotyczyło opinii dla Komisji Budżetowej w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych po roku 2027, czyli długoterminowego budżetu Unii. Obecne Wieloletnie Ramy Finansowe obowiązują do końca 2027 r. W 2025 r. przygotowywane są kompleksowe propozycje na okres po 2027 r.

ROZWÓJ BIZNESÓW

PolTREG: Kanadyjski Urząd Patentowy przyznał spółce AZTherapies patent dla wynalazku „Terapie oparte na CAR-TREG w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych”, podał PolTREG, który posiada wyłączną licencję na projekt, któremu przyznany został kanadyjski patent.

Urteste: Otrzymało od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej patent na wynalazek w projekcie Multi-Cancer pt. „Związek – marker diagnostyczny raka dróg żółciowych, sposób wykrywania aktywności enzymatycznej, sposób diagnozowania raka dróg żółciowych, zestaw zawierający taki związek oraz zastosowania takiego związku”, podała spółka. Patent został udzielony na 20 lat od daty zgłoszenia, tj. od stycznia 2023 r.

Yoshi Innovation: Liczy na przejście na rynek główny GPW z NewConnect najwcześniej na jesieni, poinformował ISBnews CEO Yoshi Innovation Marcin Sprawka.

Jutro Medical: Polska firma pozyskała 50 mln zł w rundzie finansowania, której przewodził RIO ASI, z udziałem finansowania dłużnego zapewnionego przez mBank, podała spółka. Pozyskane środki pozwolą Grupie Jutro Medical na przeprowadzenie szeregu kolejnych akwizycji placówek medycznych. Firma przejęła już dwie pierwsze przychodnie – Medola w Białymstoku i Eumedica w Suchym Lesie pod Poznaniem.

MedTech Solutions: Rada nadzorcza MedTech Solutions zatwierdziła „Strategię Rozwoju MedTech Solutions w latach 2025-2027”, która zakłada m.in. rozwój własnych rozwiązań medycznych opartych o AI i dystrybucję wyrobów medycznych, podała spółka.

Groclin: Jest na etapie finalizowania podpisania listu intencyjnego z firmą z branży technologicznej, która jest zainteresowana objęciem mniejszościowego pakietu udziałów w przedsięwzięciu produkcji rowerów wodorowych, poinformował ISBtech prezes Michał Seidel. W całej rundzie inwestorskiej liczy na pozyskanie 2 mln euro i w perspektywie najbliższych dwóch lat planuje sprzedaż co najmniej kilku tysięcy sztuk rowerów.

KIND Aparaty Słuchowe: Amplifon – globalny lider w dziedzinie usług i rozwiązań w zakresie ochrony słuchu – ogłosił finalizację przejęcia całościowego kapitału KIND Aparaty Słuchowe, polskiej spółki należącej do niemieckiej grupy KIND, działającej w sektorze sprzedaży detalicznej aparatów słuchowych. W ramach transakcji Amplifon nabył sieć ponad 120 punktów sprzedaży, w tym zarówno sklepy uliczne, jak i placówki satelitarne (czynne w niepełnym wymiarze godzin) zlokalizowane głównie w obiektach medycznych. Nowo przejęta sieć jest w pełni komplementarna wobec dotychczasowej obecności Grupy Amplifon w Polsce, która obejmuje 115 bezpośrednich sklepów. Roczne przychody przejętego biznesu wynoszą około 10 mln euro. Przejęte sklepy zostaną stopniowo zintegrowane z siecią Grupy i będą działać pod marką Amplifon Aparaty Słuchowe.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

PolTREG: Podpisał umowę o strategicznej współpracy z firmą Antion Biosciences. Planowanym rezultatem współpracy będzie wykorzystanie technologii szwajcarskiej firmy i terapii CAR-TREG rozwijanych przez PolTREG w celu opracowania i komercjalizacji nowej generacji alogenicznych terapii TREGS „off-the-shelf” (gotowych do natychmiastowego użycia) o zwiększonej aktywności immunomodulacyjnej do leczenia chorób autoimmunologicznych oraz neurodegeneracyjnych, podała spółka.

Tauron: Tauron Inwestycje – spółka z Grupy Tauron – oraz Uniwersytet Wrocławski zostali członkami wspierającymi Stowarzyszenia Dolnośląska Dolina Wodorowa (DDW), podała DDW.

Pharmena: Zawarła ze specjalistyczną firmą umowę na opracowanie i walidację metody analizy zawartości substancji czynnych w przyszłym wyrobie medycznym przeznaczonym do stosowania w trudno gojących się ranach, podała spółka. Jest to kolejny istotny krok w procesie rozwoju produktu, po opracowaniu koncepcyjnym i wstępnej receptury.

Medicalgorithmics: Podpisał umowę z Fourth Frontier, dzięki której platforma DRP razem z algorytmami sztucznej inteligencji DeepRhythmAI (DRAI) będzie oferowana przez amerykańską firmę razem z posiadającym od niedawna certyfikację FDA wielodniowym holterem w formie opaski, podała spółka. Celem jest obsługa przez software Medicalgorithmics do 100 tys. pacjentów podłączonych do holtera w pierwszych 12 miesiącach. Jednym z pierwszych klientów będzie ośrodek medyczny Cleveland Clinic w USA.

Źródło: ISBnews