Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 31 marca-4 kwietnia.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Składka zdrowotna: Sejm przyjął przepisy, w wyniku których od 2026 r. wprowadzony zostanie nowy system naliczania składki zdrowotnej, który przyniesie realne oszczędności grupie 2,5 mln przedsiębiorców, podała Polska 2050.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Leki refundowane: 1 kwietnia 2025 r. zaczęła obowiązywać druga w tym roku lista leków refundowanych. Na liście znalazło się 29 nowych terapii: 10 terapii onkologicznych, w tym 3 w chorobach rzadkich, 19 terapii nieonkologicznych, z czego 4 w chorobach rzadkich.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Nestmedic: Zawarł z akcjonariuszem – 5HT Fundacją Rodzinną – umowę inwestycyjną, na podstawie której akcjonariusz zobowiązał się do przeprowadzenia oferty publicznej sprzedaży do 7,5 mln istniejących akcji spółki po 0,5 zł za sztukę, w celu reinwestowania całości pozyskanych w ten sposób środków w objęcie akcji nowej emisji w liczbie odpowiadającej liczbie akcji sprzedawanych, rzeczywiście zbytych przez akcjonariusza w ramach oferty publicznej, podała spółka. Zawarcie umowy stanowi element niezbędny do częściowej realizacji opcji strategicznych związanych z rozwojem spółki oraz jej flagowego produktu – Pregnabit Pro – na rynku amerykańskim, dodano.

Scope Fluidics: Zdecydował o rozpoczęciu procesu zmierzającego do certyfikacji systemu Bacteromic w ramach procedury FDA (U.S. Food and Drug Administration), podała spółka. Realizująca projekt spółka zależna Bacteromic w pierwszym kroku złoży wniosek wstępny (pre-submission) do FDA dla systemu Bacteromic z Panelem Rapid UNI w ramach ścieżki 510(k) i będzie planowała kolejne kroki na podstawie wyniku procesu pre-submission.

Krka: Zarząd i rada nadzorcza zarekomendowały akcjonariuszom przeznaczenie 252,3 mln euro z zysku za 2024 r. na dywidendę, tj. wypłatę 8,5 euro na akcję, o 10% więcej niż rok wcześniej, podała spółka. Z zysku za 2023 r. Krka wypłaciła 7,5 euro dywidendy na akcję.

Diagnostyka: Nabyła pakiet większościowy (ok. 51%) Eurodiagnostic, spółki zarządzającej mobilnymi pracowniami tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (MR) i RTG, podała Diagnostyka. Wartość transakcji to ok. 23 mln zł, a inwestycja została zrealizowana ze środków własnych spółki oraz długu bankowego.

Mercator Medical: Miał 66,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2024 r. wobec 6,7 mln zł zysku netto w IV kw. 2023 r. oraz 25,3 mln zł straty netto w III kw. 2024 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Skonsolidowany wynik EBITDA sięgnął 57,1 mln zł.

MedTech Solutions: Chciałby dokonać co najmniej jednego przejęcia w tym roku oraz zatrudnić minimum 10 specjalistów, poinformował ISBnews prezes Jarosław Kaim. Chce też pozyskać środki z z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) i grantów w 2025 r.

Pharmena: Miała 10,8 mln zł środków gotówkowych, ich ekwiwalentów i należności z tytułu cash-poolingu na koniec 2024 r. wobec 22,18 mln zł rok wcześniej, podała spółka.

PZU Zdrowie: Nadzwyczajne walne zgromadzenie odwołało z zarządu spółki prezesa Igora Radziewicza-Winnickiego oraz członków Marcina Zydorowicza i Barbarę Więckowską, podała spółka. Uchwały weszły w życie z chwilą ich podjęcia. Ponadto rezygnację ze skutkiem na 31 marca br. złożył inny z dotychczasowych członków zarządu – Michał Dubno. Jednocześnie rada nadzorcza PZU Zdrowie oddelegowała członka rady Bogdana Benczaka do czasowego pełnienia funkcji prezesa zarządu PZU Zdrowie. Członkami zarządu spółki pozostają Weronika Dejneka oraz Tomasz Wilmowski.

Pure Biologics: Rozpoczyna negocjacje umowy sprzedaży praw do projektów PB004 oraz PB003G z Promittens Corporation, zawartej pod koniec grudnia. Działania spółki są konsekwencją braku realizacji umowy przez nabywcę, podał Pure Biologics. Chce, by móc poszukiwać innego nabywcy z zastrzeżeniem, że jeśli płatność nadejdzie, powróci do realizacji umowy.

Novartis: Victoria Tian obejmuje stanowisko country president Novartis Poland. Wcześniej pracowała w Novartis China oraz w MSD, gdzie kierowała zespołami immunologii i onkologii. Ma doktorat z biostatystyki Uniwersytetu Yale. Victoria Tian przez ostatnie trzy lata pracowała w Chinach, gdzie była odpowiedzialna za działania biznesowe w obszarze immunologii i zarządzanie zespołem liczącym ponad 2000 pracowników. Pełniła również funkcję head of oncology MSD China, a do jej zadań należało budowanie skutecznych planów sprzedaży i marketingu oraz strategii dostępu do leków.

RACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Medinice: Amerykański Urząd Patentowy (USPTO) przyznał Medinice kluczowy patent na wynalazek „Krioaplikator do małoinwazyjnej ablacji kardiochirurgicznej z końcówką funkcjonalną”, stanowiący integralną część przełomowego systemu CoolCryo, podała spółka. Patent ten wzmacnia ochronę intelektualną projektu na strategicznych rynkach, obejmujących obszar USA, Kanadę, Europę, Japonię, Chiny, Koreę, Izrael oraz Indie, podkreślono.

