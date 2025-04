Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 7-11 kwietnia.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

AI: Wzrost inwestycji w rozwiązania AI w najbliższych miesiącach planuje 74% firm z sektora zdrowie, a 13% z nich zwiększy zatrudnienie w celu realizacji tych inwestycji, wynika z Barometru AI przygotowanego przez EFL. Jednocześnie firmy oferujące usługi i produkty zdrowotne najgorzej wśród badanych sektorów oceniają swój poziom przygotowania do wykorzystania rozwiązań AI – 48% ocenia go jako niski.

AI: Inwestowanie w cyfrową infrastrukturę będzie w br. kluczowe dla 72% podmiotów z sektora ochrony zdrowia na świecie, a dziewięć na dziesięć badanych organizacji spodziewa się częstszego wykorzystania narzędzi bazujących na nowoczesnych technologiach, w tym AI, wynika z raportu Deloitte.

Oczekiwana długość życia: Polska osiągnęła najwyższy poziom oczekiwanej długości życia w swojej historii, po tym jak odbiła się od pandemii COVID-19. Obecnie wynosi ona 74,8 lat dla mężczyzn i 82,4 lat dla kobiet, czyli dłużej niż w wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej i krajach bałtyckich, podała Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Jednak Polska nadal pozostaje w tyle za większością krajów Organizacji, podkreślono.

Stres w pracy: Ponad połowa Polaków stresuje się swoją pracą, wynika z badania przeprowadzonego przez SD Worx. Młodzi ludzie odczuwają mniej stresu, ale częściej pozostają w domu z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym. 39% europejskich pracodawców uważa to za istotne wyzwanie, z którym będą mierzyć się w najbliższym roku. Potwierdzają to odpowiedzi ankietowanych w badaniu SD Worx pracowników – 38% Europejczyków i ponad 46% Polaków twierdzi, że nie czuje się zdrowo ani w pełni sił podczas wykonywania pracy. Dodatkowo ponad 53% Polaków postrzega swoją pracę jako psychicznie męczącą i stresującą. W skali całej Europy poziom stresu rośnie wraz z wiekiem – doświadcza go 46% osób poniżej 25. roku życia, a w wieku powyżej 25 lat – 57% pracowników.

AI w służbie zdrowia: Niemal połowa badanych lekarzy i specjalistów deklaruje, że miała już kontakt z rozwiązaniami opartymi o sztuczna inteligencje w opiece medycznej, wynika z badania przeprowadzonego przez portal ZnanyLekarz. W grupie pacjentów 22% ankietowanych potwierdza, że miała do czynienia z AI w gabinecie lekarskim, a 18% przyznaje, że nie wie, czy takie zdarzenie miało miejsce.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Leki krytyczne: Na polskiej liście leków krytycznych jest 301 pozycji. Z tego w kraju produkuje się ok. 70, a sama Polpharma produkuje z tego prawie połowę. „Czyli to jest bardzo mało. Produkujemy w kraju tylko 27%” – powiedziała Barbara Misiewicz-Jagielak z Polpharmy w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Synektik: W ramach segmentu sprzedaży sprzętu medycznego, rozwiązań informatycznych oraz usług pozyskał do realizacji zamówienia na dostawy sprzętu medycznego w wysokości około 147 mln zł w I półroczu 2024 roku finansowego wobec 191,6 mln zł w analogicznym okresie 2023 roku obr., podała spółka. Według wstępnych szacunków wartość zamówień pozostałych do realizacji przez grupę w kolejnych okresach (tzw. backlog) na dzień 31 marca 2025 r. wyniosła 10,8 mln zł (19,1 mln zł na dzień 31 marca 2024 r.).

Medicover: Przejął markę CityFit, do której należy sieć łącznie 26 klubów fitness w 13 miastach z czego 5 klubów w Warszawie, podała spółka. Jak podkreśliła, to jedna z większych akwizycji dokonanych przez Medicover w obszarze sportu; dziś portfolio własnych obiektów sportowych Medicover przekracza liczbę 170.

Medicalgorithmics: Podpisał umowę dystrybucyjną ze słoweńską spółką Meditrina – największym dystrybutorem urządzeń medycznych na Słowenii, specjalizującym się w kardiologii, podał Medicalgorithmics. Słowenia to 24. rynek, na którym będą dostępne produkty Medicalgorithmics.

Medicover: Urząd Ochrony konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał warunkową zgodę dla spółki ABC Medicover Holdings BV z grupy kapitałowej Medicover na przejęcie kontroli nad 16 spółkami z grupy CityFit prowadzących kluby fitness, podał Urząd. Przejmujący musi jednak sprzedać dwa kluby: w Bielsku-Białej i Gliwicach.

Nestmedic: Akcjonariusze zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 5 maja br. o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji do 7,5 mln akcji serii U i zaoferowania ich wyłącznie akcjonariuszowi 5HT Fundacji Rodzinnej, podała spółka.

MedTech Solutions: Były wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda oraz były szef Obrony Cywilnej i wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Furmanek zostali powołani – w drodze kooptacji – do rady nadzorczej spółki. Krzysztof Łanda w strukturach spółki będzie odpowiedzialny nie tylko za stronę merytoryczną, ale również za wdrażanie strategii opartej na rozwoju technologii medycznych oraz budowanie sieci kontaktów, w dużej mierze z instytucjami państwowymi. Mariusz Furmanek, z uwagi na swoje bogate doświadczenie w obszarze militarnym oraz cywilnym, będzie odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem oraz rozwój współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, a także za wdrażanie technologii medycznych przeznaczonych dla wojska.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Synektik: Synektik Czech Republic – spółka zależna Synektik – zawarł umowę z Instytutem Onkologii im. Masaryka z siedzibą w Brnie (Czechy) dotyczącą sprzedaży, dostawy, instalacji i uruchomienia systemu robotycznego do chirurgii małoinwazyjnej (da Vinci) dla szpitala, przeszkolenia personelu i opieki serwisowej w ramach gwarancji, a także pogwarancyjnej opieki serwisowej na okres 8 lat. Wartość netto umowy wynosi 87,23 mln CZK. Realizacja dostawy systemu robotycznego do szpitala nastąpi w terminie do 10 dni.

enel-med: W ramach umowy z Siemens Healthcare kupił rezonanse magnetyczne oraz aparaty RTG za rekordową na polskim rynku kwotę 31 mln zł, podała spółka. Sprzęt zostanie dostarczony i zainstalowany w wybranych placówkach enel-med, m.in. w Gdańsku i Warszawie, w 2025 i 2026 roku.

Celon Pharma: Projekt Celon Pharmy pn. „Opracowanie kompleksu mRNA z nanocząstkami lipidowymi (LNP) o obniżonej immunogenności do zastosowania w białkowej terapii zastępczej” został zakwalifikowany do 65,8 mln zł dofinansowania w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki”, Priorytet „Wsparcie dla przedsiębiorców”, Ścieżka SMART, podała spółka. Całkowity koszt projektu to 121,2 mln zł.

Ryvu Therapeutics: Podjęło decyzje o rezygnacji z podpisania z Agencją Badań Medycznych (ABM) umowy na dofinansowanie projektu „Identyfikacja markerów do selekcji pacjentów, którzy mogą odnieść korzyści z terapii nowym inhibitorem PRMT5 firmy Ryvu Therapeutics”, dla którego Spółka uzyskała rekomendację do dofinansowania w lutym br., podała spółka.

enel-med: Zainaugurował usługi Centrum Zdrowia Psychicznego, które oferuje dostęp do blisko 100 specjalistów w wybranych placówkach spółki i w formie e-wizyt, podał enel-med.

