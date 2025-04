Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 14-18 kwietnia.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Pomoc psychologów i psychiatrów: Polacy przebywają na zwolnieniach z powodu zaburzeń psychicznych już niemal tyle samo dni, ile z powodu ciąży, chorób układu oddechowego czy zatruć. Według najnowszych danych ZUS, liczba dni absencji chorobowej z powodu zaburzeń psychicznych i zachowania osiągnęła w 2024 roku rekordowe 30,3 mln. O tym, że problem zdrowia psychicznego narasta, świadczy także rosnące zapotrzebowanie na pomoc specjalistów. W 2024 roku liczba wizyt dorosłych pacjentów u psychologów i psychiatrów wzrosła o 63%, a wśród dzieci – o 140% r/r, wynika z wewnętrznych danych enel-med.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Rynek apteczny: Wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wzrosła o 12,8% r/r i wyniosła 5,27 mld zł w marcu, wynika z danych PEX.

ROZWÓJ BIZNESÓW

PolTREG: Podpisał umowę z KUBERA N.A. LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, której celem jest pozyskanie finansowania w USA na warunkach optymalnych dla PolTREG, podała spółka. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy obejmuje część stałą, rozłożoną na 12 miesięcy, oraz część zmienną, tzw. success fee, uzależnione od rezultatu, tj. wartości pozyskanych środków przez PolTREG lub jej spółkę zależną.

Mabion: Zawarł ze spółką WPD Pharmaceuticals umowę na świadczenie usługi polegającej na rozwoju metod analitycznych dla kandydata na lek w postaci białka rekombinowanego skoniugowanego z substancją cytotoksyczną oraz białkowego półproduktu na potrzeby kontroli procesu produkcji, charakterystyki półproduktu białkowego i koniugatu oraz analityki zwolnieniowej, podał Mabion. Wartość wynagrodzenia wynosi ok. 2 mln zł netto.

Captor Therapeutics: Uzyskał od Ono Pharmaceutical decyzję o zakończeniu umowy o współpracy zawartej w listopadzie 2022 r., podała spółka. Zgodnie z postanowieniami umowy ulegnie ona rozwiązaniu z upływem 60 dni.

Neuca: Nabyła 10 294 648 akcji Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie, stanowiących 46,9% ogólnej liczby głosów TU Zdrowie za łączną cenę 78,4 mln zł, podała Neuca. Po transakcji spółka posiada 97,1% udziału w ogólnej liczbie głosów TU Zdrowie.

PolTREG: Posiadał środki pieniężne i ich ekwiwalenty w wysokości 45,66 mln zł na koniec grudnia 2024 r. wobec 65,95 mln zł na koniec 2023 r., podała spółka.

Captor Therapeutics: Miał 77,5 mln zł dostępnych środków (środki pieniężne i należności, pochodzące głównie z emisji akcji) na koniec 2024 r., podała spółka.

Medicalgorithmics: Zawarła z akcjonariuszem BioFund Capital Management LLC umowę pożyczki na 2,4 mln USD (ok. 9 mln zł), zwiększającą całą wartość oferowanych pożyczek do 5,4 mln USD. To powinno zapewnić spółce realizację obecnej strategii i osiągnięcie zysków w 2026 r., podkreślono.

Mabion: Zawarł z Sartorius Stedim Cellca GmbH z siedzibą w Niemczech umowę o współpracy strategicznej mającej na celu wspólną komercjalizację usług oraz realizację wspólnie projektów na rzecz potencjalnych klientów z branży biofarmaceutycznej, podała spółka. Umowa o współpracy została zawarta na czas nieokreślony.

Mabion: Zawarł z Instituto De Biologia Molecular Do Paraná – IBMP z siedzibą w Brazylii umowę ramową o świadczenie usług z zakresu rozwoju procesu i produkcji materiału do badań klinicznych (ang. Master Development and Clinical Supply Services Agreement), a łączna wartość netto zamówienia to ok. 18,3 mln zł podała spółka. Umowa ramowa została zawarta na 5 lat, a rozpoczęcie świadczenia usług zaplanowano na II kw. 2025 r.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

NanoGroup: NanoSanguis, spółka zależna NanoGroup, zawarła z A4BEE umowę dotyczącą kolejnych etapów procesu wykonania urządzenia NanOX Recovery Box w wersji przeznaczonej do certyfikacji, wartą 2,31 mln zł, podała spółka. A4BEE zobowiązała się do wykonania 3 egzemplarzy urządzenia w wersjach do badań inżynierskich, badań w jednostce akredytowanej (w celu potwierdzenia zgodności z normą ISO 9001 oraz ISO 13485 – czyli certyfikacji oraz innych wymagań dla wyrobów medycznych) – wraz z dokumentacją techniczną oraz oprogramowaniem.

Bioceltix: Projekt pt. „Budowa i uruchomienie wytwórni farmaceutycznej innowacyjnych weterynaryjnych produktów leczniczych terapii zaawansowanej”, zgłoszony do dofinansowania w konkursie „Ścieżka SMART” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, został pozytywnie oceniony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), podała spółka.

Brainscan: Uniwersytet Medyczny Sveti Georgi w Płowdiwie (Bułgaria) uznał ofertę złożoną przez spółkę jako najkorzystniejszą w postępowaniu na dostawę oprogramowania aplikacyjnego w ramach projektu „Rola sztucznej inteligencji w neuroobrazowaniu małych zmian niedokrwiennych i krwotocznych miąższu mózgu w algorytmie diagnostycznym udaru niedokrwiennego”. Licencja obejmuje dostarczenie systemu na okres 12 miesięcy. Wartość oferty złożonej przez spółkę wynosi 40 000 euro netto.

Medicover: Nowy program zdrowotny Medicover dla firm ” Zdrowa OdWaga – Sukces w ruchu” powstał na bazie doświadczenia zebranego podczas rocznego projektu badawczego i został stworzony z myślą o wspieraniu zdrowia i dobrostanu pracowników. Inicjatywa jest dedykowana klientom biznesowym. Program zdrowotny wpisuje się w odpowiedzialne podejście do biznesu, realizując Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ i strategię ESG.

Fundacja Avalon: Wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Polskim Towarzystwem Stomatologicznym wchodzi w partnerstwo na rzecz dostępnej stomatologii dla osób z niepełnosprawnościami! Projekt „Dostępna Stomatologia”, finansowany z Funduszy Europejskich, zakłada opracowanie i wdrożenie standardów dostępności dla gabinetów stomatologicznych.

Źródło: ISBnews