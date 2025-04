Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 21-25 kwietnia.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Składka zdrowotna: W przypadku zawetowania ustawy obniżającej składkę zdrowotną dla przedsiębiorców od 2026 r., koalicja rządowa powróci do projektu po wyborach prezydenckich, zapowiedział premier Donald Tusk.

Borelioza: Rośnie liczba przypadków chorób odkleszczowych – w 2024 roku odnotowano 29,3 tys. przypadków boreliozy, co stanowi wzrost o prawie 4 tys. w porównaniu do roku poprzedniego. Liczba zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu także wykazuje tendencję wzrostową – w zeszłym roku odnotowano około 20 proc. więcej przypadków w porównaniu do roku 2023. Jednocześnie według danych Jutro Medical liczba osób szczepiących się przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu w sezonie wiosenno-letnim była o 87% wyższa niż w sezonie zimowym. 90 proc. osób zakażonych kleszczami zetknęło się z nimi w okolicach swojego miejsca zamieszkania, podczas spacerów lub pracy w ogrodzie.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Diagnostyka: Podtrzymuje capex na ten rok w wysokości ok. 150 mln zł wobec 132,7 mln zł w ub.r., a wydatki na przejęcia w wysokości 80-100 mln zł wobec 102,2 mln zł w 2024 r., poinformował CFO Paweł Chytła. W obszarze akwizycji prowadzi obecnie m.in. rozmowy ze średnimi lub małymi podmiotami diagnostyki obrazowej.

Diagnostyka: Pierwszy kwartał br. był dla Diagnostyki zgodny z oczekiwaniami i pozwala podtrzymać cele prezentowane podczas IPO spółki, poinformował CFO Paweł Chytła. W tym okresie wzrósł wolumen badań i średnia cena, ale nie na tyle, by powstało ryzyko odejścia klientów, ocenił zarząd.

Lux Med: Do grona placówek medycznych w ramach Grupy Lux Med dołączył szpital Medical Magnus Clinic w Łodzi, podała spółka. To 17. szpital działający w ramach struktur spółki z sektora prywatnej opieki medycznej w Polsce.

Diagnostyka: Odnotowała 223,33 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 123,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Mabion: W strategii na lata 2025-2030 zidentyfikował lukę kapitałową w wysokości 50-70 mln zł w latach 2025-2026, którą chce domknąć poprzez pozyskanie finansowania dłużnego (preferowane), pozyskanie inwestora branżowego lub finansowego, emisję akcji lub połączenie wybranych bądź wszystkich tych opcji, podała spółka.

Mabion: Zdecydował o aktualizacji dotychczasowej strategii na lata 2023-2027 poprzez przyjęcie „Strategii Mabion S.A. na lata 2025-2030”, podała spółka. Zgodnie z dokumentem, nakłady inwestycyjne wyniosą 10-15 mln zł w 2025 r. oraz 250-300 mln zł w okresie 2026-2028.

Mabion: Zdecydował o aktualizacji dotychczasowej strategii na lata 2023-2027 poprzez przyjęcie „Strategii Mabion S.A. na lata 2025-2030”, podała spółka. Zgodnie z dokumentem, celem na 2025 r. jest wzrost przychodów ze sprzedaży względem poprzedniego roku. W kolejnych latach 2026-2028 roczny potencjał przychodowy szacowany jest na poziomie 150-350 mln zł, przy marży EBITDA nie przekraczającej 35%. Po zakończeniu realizacji I etapu zakładu Mabion II, czyli 2029 roku, zarząd spółki szacuje wzrost potencjału przychodowego do ponad 500 mln zł rocznie, przy marży EBITDA przekraczającej 35%.

Mabion: Odnotował 6,33 mln zł jednostkowej straty netto w 2024 r. wobec 41,27 mln zł zysku netto rok wcześniej, podała spółka. W ujęciu skorygowanym strata netto wyniosła 1,5 mln zł.

Scope Fluidics: Zarząd zarekomendował, by zysk w kwocie 85,32 mln zł wygenerowany w 2024 r. podzielić w następujący sposób: kwotę 1,46 mln zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych, pozostałą część zysku w kwocie 83,86 mln zł pozostawić niepodzieloną – kwota ta może zostać przeznaczona na utworzenie kapitału (funduszu), w tym kapitału (funduszu) zapasowego lub rezerwowego, podała spółka. Rada nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek.

Diagnostyka: Zarekomendowała radzie nadzorczej oraz walnemu zgromadzeniu podział zysku za 2024 r. w kwocie 198,21 mln zł w następujący sposób: kwotę 111,73 mln zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co odpowiada dywidendzie w wysokości 3,31 zł na akcję oraz pozostałą część zysku w kwocie 86,47 mln zł przeznaczyć na kapitał zapasowy, podała spółka.

Diagnostyka: Miała 223,3 mln zł (+80,9% r/r) skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom spółki dominującej w 2024 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. EBITDA sięgnęła 499,5 mln zł (+31,1% r/r), a recurring EBITDA (skorygowana o koszty związane z IPO, programem płatności w formie akcji oraz inne jednorazowe korekty) 508,7 mln zł (+32,8% r/r).

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Medicalgorithmics: Podpisał umowę z amerykańską firmą diagnostyczną ACS Diagnostics Inc. Na mocy porozumienia innowacyjna platforma DeepRhythm Platform (DRP) oraz algorytmy sztucznej inteligencji DeepRhythmAI (DRAI) zostaną zintegrowane z flagowym urządzeniem partnera – wielofunkcyjnym patchem EKG CORE 3 z certyfikacją FDA, podała spółka. To dziesiąta umowa zawarta przez Medicalgorithmics w br., w tym trzecia z partnerem ze Stanów Zjednoczonych.

PolTREG: Podpisał umowę w sprawie dofinansowania jego projektu pt. „Badania przedkliniczne antygenowo-specyficznych limfocytów Tregs (agTregs/PTG-020) w leczeniu cukrzycy typu 1” w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych (ABM), podała spółka. Całkowity koszt projektu wynosi ok. 8,3 mln zł, natomiast dofinansowanie wynosi ok. 6,4 mln zł. Termin realizacji projektu to do 31 marca 2026 r.

Ryvu Therapeutics: Podpisało umowę w sprawie dofinansowania jego projektu pt. „ADCraft – małocząsteczkowe payloady nowej generacji do koniugatów lek-przeciwciało w onkologii” w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych (ABM), podała spółka. Całkowity koszt projektu wynosi 13,17 mln zł, natomiast dofinansowanie wynosi 9,88 mln zł. Termin realizacji projektu to 18 miesięcy.

Bioceltix: złożył do Europejskiej Agencji Leków (EMA) wniosek o wydanie pozytywnej rekomendacji dla opartego na komórkach macierzystych leku BCX-EM na zapalenie stawów u koni, podała spółka. Podkreśliła, że bardzo dobre wyniki z badania klinicznego produktu potwierdziły skuteczność i bezpieczeństwo jego stosowania. Efekt terapeutyczny leku utrzymuje się nawet po trzech miesiącach od podania jednorazowej dawki.

Nestmedic: Zdecydował się na finalizację procesu dopuszczenia na rynek urządzenia Pregnabit Pro przez amerykańską Federal Drug Administration (FDA), podała spółka. Według analiz Nestmedic certyfikacja FDA to łączna inwestycja rzędu ok. 9 mln zł.

Pure Biologics: Otrzymał od Agencji Badań Medycznych (ABM) oświadczenia o rozwiązaniu umów o dofinansowanie dwóch projektów badań klinicznych, podała spółka. W związku z rozwiązaniem ABM wezwał do zwrotu łącznie 1,9 mln zł w terminie 30 dni od dnia doręczenia pism, wraz z odsetkami.

Medicalgorithmics: Podpisał umowę z greckim TeleNurse Plus, jednym z największych dystrybutorów sprzętu telemedycznego w Grecji, oferującym szeroki zakres usług diagnostycznych i leczniczych, podała spółka. Dzięki podpisaniu umowy na rynku greckim będą dostępne najnowsze produkty Medicalgorithmics, w tym platforma DRP z algorytmami DRAI.

Źródło: ISBnews