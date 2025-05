Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 28 kwietnia-2 maja.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Nestmedic: 5HT Fundacja Rodzinna sprzedał w ramach oferty publicznej 6 520 000 istniejących akcji Nestmedic za jednostkową cenę w wysokości 0,5 zł za walor, podała spółka.

Celon Pharma: Odnotował 34,45 mln zł jednostkowej straty netto w 2024 r. wobec 28,12 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Medicalgorithmics: Odnotował 16,08 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 0,58 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

BioMaxima: Odnotowała 0,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 0,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Molecure: Miało ok. 41 mln zł środków pieniężnych na koniec marca tego roku, podała spółka.

Genomtec: Dysponował środkami finansowymi na poziomie ok. 7 mln mln zł na koniec 2024 r., a w I kwartale 2025 r. powiększył je o ok. 11 mln zł z nowej emisji akcji, podała spółka.

Urteste: Miało 10,3 mln zł w postaci płynnych aktywów na koniec 2024 r., podała spółka. Dodatkowo ma podpisane umowy dotacyjne o łącznej wartości dofinansowania ok. 60,6 mln zł.

Mercator Medical: Odnotował 51,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 19,68 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

NanoGroup: Rozpoczęła negocjacje ze spółką Biotechna i podpisała list intencyjny w sprawie nabycia bezpośrednio lub za pośrednictwem innej osoby prawnej pakietu akcji tej spółki w drodze zakupu akcji istniejących lub objęcia akcji nowej emisji, podała NanoGroup. NanoGroup rozpoczęła też prowadzenie rozmów z grupą inwestorów o finansowaniu transakcji.

Scope Fluidics: Posiadało ponad 150 mln zł środków pieniężnych na koniec 2024 r., podała spółka. Grupa wygenerowała za rok 2024 zysk netto w wysokości 65,4 mln zł.

Unity Care: Platforma konsolidująca placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz ambulatoryjne (AOS) ogłasza kolejną akwizycję – Centrum Medycznego Internus z Puław. To trzecia transakcja zrealizowana od grudnia 2024 roku. Centrum Medyczne Internus to renomowana sieć składająca się z 4 przychodni medycznych działająca w Puławach od 1997 roku.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

PolTREG: Projekt badawczo-rozwojowy PolTREG dotyczący terapii stwardnienia rozsianego został oceniony negatywnie w wyniku ponownego skierowania do oceny w ramach aktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), podała spółka. Pierwotnie wartość dofinansowania, wskazana na liście PARP opublikowanej w styczniu 2025 r., wynosiła ok. 51,4 mln zł.

Celon Pharma: Celon Pharma i Agencja Badań Medycznych (ABM) podpisały umowy o objęcie wsparciem dwóch projektów spółki w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Łączna przyznana kwota to maksymalnie 21,95 mln zł, podała spółka. Terminy realizacji projektów przypadają na koniec marca 2026 r.

Szpital w Opolu: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – spółka zależna Mostostalu Zabrze – zawarła umowę na prace w ramach modernizacji energetycznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu w formule zaprojektuj i wybuduj, podał Mostostal. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i wynosi ok. 53,8 mln zł netto (ok. 66,2 mln zł brutto). Termin zakończenia zadania wynosi 32 miesiące.

Scope Fluidics: Europejski Urząd Patentowy przyznał Bacteromic – spółce należącej do Scope Fluidics – patent, który oznacza monopol na komercyjne wykorzystanie zastrzeganych w nim: metody przewidywania wzrostu lub zahamowania wzrostu mikroorganizmów w fenotypowym teście antybiotykooporności, systemu do szybkich testów antybiotykooporności oraz zastosowania głębokiej sieci neuronowej do przewidywania wzrostu lub zahamowania wzrostu mikroorganizmów, podał Scope Fluidics.

Źródło: ISBnews