Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 26-30 maja.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Ambulatoryjna opieka zdrowotna: W końcu 2024 r. w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej działalność prowadziło 24 225 przychodni, 532 praktyki lekarskie, 2 508 praktyk stomatologicznych świadczących usługi w ramach środków publicznych, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ciągu roku udzielono 324,7 mln porad lekarskich i 35,8 mln porad stomatologicznych. Prawie 8,6% porad lekarskich w podstawowej opiece zdrowotnej zrealizowano w formie teleporad.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Bioceltix: Miał 32,57 mln zł środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych na koniec I kw. br. wobec 33,63 mln zł na koniec 2024 r. i 7 mln zł rok wcześniej, podała spółka.

Genomtec: Miał 13,84 mln zł środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych na koniec I kw. br. wobec 6,7 mln zł rok wcześniej, podała spółka.

NanoGroup: Łączne źródła finansowania działalności NanoGroup na ten rok wynoszą 7,6 mln zł, podała spółka.

Urteste: Ocenia, że będzie mogło pokryć potrzeby finansowe do połowy 2026 r., podała spółka.

Molecure: Rozpoczęto procedurę zwolnień grupowych do 30 pracowników w okresie od 10 do 30 czerwca 2025 r., podała spółka. Przyczyną zamierzonego zwolnienia grupowego jest konieczność optymalizacji struktury wydatków w programach nieklinicznych, które mają bardziej odsuniętą w czasie perspektywę komercjalizacyjną, co przekłada się na potrzebę redukcji zatrudnienia i likwidacji niektórych stanowisk pracy.

Synthaverse: Odnotował 0,54 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2025 r. wobec 0,39 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Diagnostyka: Akcjonariusze zdecydowali na zwyczajnym walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 111,73 mln zł z zysku netto za 2024 r., wynoszącego 198,21 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 3,31 zł na akcję, podała spółka. Kwotę 86,47 mln zł przeznaczono na kapitał rezerwowy. Dzień dywidendy ustalono na 4 czerwca, zaś termin jej wypłaty – 16 czerwca 2025 r.

Captor Therapeutics: Miał 65,9 mln zł aktywów obrotowych na koniec I kw. 2025 r., podała spółka. Niedawno rozpoczęła badanie kliniczne kandydata na lek CT-01 i ocenia, że po zaobserwowaniu odpowiedzi na lek może nastąpić odpowiedni moment na zawarcie umowy partneringowej.

Mabion: Wartość wszystkich ofert złożonych przez Mabion, które są na różnych etapach procesu rozstrzygnięcia, wynosi obecnie 187,8 mln USD, z czego wartość aktywnych ofert ważonych prawdopodobieństwem wynosi 48,2 mln USD i stanowi 26% całości, podała spółka. Zarząd spodziewa się istotnego wzrostu przychodów jeszcze w 2025 r., poinformował prezes Krzysztof Kaczmarczyk.

Mabion: Odnotował 15,26 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2025 r. wobec 17,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Captor Therapeutics: Miał 16,62 mln zł środków pieniężnych na koniec I kw. 2025 r. wobec 64,89 mln zł rok wcześniej, podała spółka.

Mercator Medical: Miał 30,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2025 r. wobec 10,8 mln zł zysku netto w I kw. 2024 r. oraz 66,8 mln zł zysku netto w IV kw. 2024 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Skonsolidowany wynik EBITDA sięgnął 5,4 mln zł.

Diagnostyka: Odnotowała 72,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2025 r. wobec 64,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Milton Essex: Podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych mającego na celu weryfikację i aktualizację strategii rozwoju na najbliższe lata oraz zapewnienia finansowania, podała spółka.

Pharmena: Miała 0,84 mln zł środków gotówkowych i ich ekwiwalentów na koniec I kw. 2025 r. wobec 1,75 mln zł rok wcześniej, podała spółka.

Ryvu Therapeutics: Rada nadzorcza powołała Justynę Żółtek w skład zarządu, ze skutkiem na 1 czerwca 2025 r. Justyna Żółtek dołączyła do spółki w 2021 r., a od maja 2024 roku pełni funkcję chief people officer. Jest odpowiedzialna za obszar Administracji i HR, w tym wszelkie procesy związane z rozwojem pracowników, a także wewnętrzną kulturą spółki.

Mabion: Ocenia, że proces pozyskiwania finansowania przez spółkę jest zaawansowany, przebiega „z dużym optymizmem” i zgodnie z harmonogramem, poinformował prezes Krzysztof Kaczmarczyk. Według niego, nie przeszkodzi mu brak uchwalenia kapitału docelowego w pierwszym podejściu.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Synektik: Zawarł umowę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na dostawy robota chirurgicznego (da Vinci) z wyposażeniem oraz sukcesywnych dostaw narzędzi i materiałów zużywalnych do chirurgii robotycznej w okresie 36 miesięcy, a także przeszkolenia personelu i opieki serwisowej w okresie gwarancyjnym. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na maksymalną wartość 27 496 856,46 zł netto.

Szpital w Rzeszowie: Erbud International – spółka zależna Erbudu – podpisał umowę o wartości 56,8 mln zł netto na roboty budowlane związane z realizacją II etapu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa lądowiska dla helikopterów HEMS wraz z parkingiem wielopoziomowym przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”, podał Erbud.

Captor Therapeutics: Podjął decyzję o nie wnoszeniu odwołania od decyzji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dotyczącej projektu CT-02, a tym samym o zakończeniu sporu z NCBR, podała spółka. W konsekwencji spółka w całości rozwiąże rezerwę na zobowiązanie wobec NCBR wynoszącą 7,9 mln zł.

Źródło: ISBnews