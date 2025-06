Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 2-6 czerwca.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Import równoległy leków: Trwają prace nad nowelizacją ustawy refundacyjnej dotyczącej rynku farmaceutycznego. Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych apeluje o wprowadzenie zmian, które przełożą się na lepszy dostęp pacjentów do leków, jak również oszczędności zarówno w portfelu pacjenta, jak i w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia. Branża apeluje o jasne i przejrzyste zasady funkcjonowania rynku importu równoległego oraz zniesienie zbędnych barier administracyjnych, w szczególności poprzez m.in.,: wprowadzenie definicji produktu leczniczego z importu równoległego; uproszczenie procedur i skrócenie terminów obejmowania refundacją ze środków publicznych tzw. „szybka ścieżka”; ograniczenie zakresu informacji przedstawianych do oceny w postępowaniu refundacyjnym; zniesienie konieczności prowadzenia negocjacji cenowych z Komisją Ekonomiczną działającą przy ministrze zdrowia; obniżenie opłat związanych z postępowaniem refundacyjnym.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Space Fox Games: Zawarła list intencyjny z Dr Kasela – właścicielem renomowanej kliniki medycyny estetycznej, podała spółka. Dokument formalizuje zamiar nawiązania współpracy, której celem jest budowa grupy kapitałowej operującej pod marką „Regenerum Clinic” w branży medycyny estetycznej, regeneracyjnej i chirurgii plastycznej.

MedTech Solutions: Opublikowało memorandum informacyjne w związku z rozpoczynającą się emisją publiczną do 60,4 mln akcji serii C z zachowaniem prawa poboru na rzecz obecnych akcjonariuszy. Terminy zapisów podstawowych i dodatkowych potrwają od 9 do 23 czerwca br. Wartość oferty publicznej wynosi do 6,04 mln zł, podała spółka.

Synthaverse: Rusza ze sprzedażą Onko BCG na dwóch największych rynkach w Europie: Francji i Niemiec. Oprócz tego jeszcze w tym miesiącu chce podpisać znaczącą umowę na sprzedaż szczepionki przeciwgruźliczej BCG – szczep Moreau do Brazylii, poinformował ISBnews prezes Mieczysław Starkowicz.

Formeds: Enterprise Investors Fund IX kupił 77% udziałów w Formeds, polskiej marce dostarczającej witaminy, minerały i suplementy diety, podała firma. Transakcja oznacza nawiązanie strategicznego partnerstwa z dotychczasowym współwłaścicielem i prezesem spółki, Waldemarem Pilchem, i wpisuje się w strategię Enterprise Investors, koncentrującą się na wspieraniu firm z sektora zdrowia i wellness. Wartość inwestycji, która wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nie została ujawniona.

Captor Therapeutics: Thomas Shepherd zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa Captor Therapeutics z powodów osobistych, podała spółka. W związku z powyższym funkcję prezesa zarządu powierzono Michałowi Walczakowi, dotychczasowemu członkowi zarządu – dyrektorowi ds. naukowych.

Pure Biologics: Rozwiązał umowę z amerykańską spółką Promittens Corporation, podało Pure Biologics. Działania spółki są konsekwencją braku realizacji umowy – środki pieniężne przewidziane w umowie nie wpłynęły w ustalonym terminie, a Promittens Corporation – jak wskazano – „uchyla się od zawarcia aneksu”. Z uwagi na rozwiązanie umowy z Promittens Corporation spółka intensyfikuje aktywności nakierowane na sprzedaż projektów innemu nabywcy. Równolegle zarząd rozpocznie przygotowania do złożenia wniosku o upadłość i planuje zwołanie walnego zgromadzenia celem zatwierdzenia emisji akcji.

Mercator Medical: Zarekomendował przeznaczenie 15 mln zł z zysku netto za 2024 r. na wypłatę dywidendy w wysokości 1,61 zł na akcję albo na realizację programu skupu akcji własnych na warunkach tożsamych z poprzednim programem, podała spółka. Pozostała część zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

Mercator Medical: Odnotował 29,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2025 r. wobec 11,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

BioMaxima: Odnotowała 0,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2025 wobec 0,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Medicalgorithmics: Oczekuje wzrostu przychodów w kolejnych kwartałach tego roku i planuje osiągnięcie rentowności operacyjnej na przełomie 2025 i 2026 roku, poinformował członek zarządu odpowiedzialny za finanse Maciej Gamrot.

Medicalgorithmics: Odnotował 4,2 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2025 r. wobec 4,01 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Pure Biologics: Agencja Badań Medycznych (ABM) odpowiedziała na pismo Pure Biologics w sprawie nieskutecznego rozwiązania umów o dofinansowanie projektów: „Badanie kliniczne 1 fazy, pierwszej w swojej klasie bispecyficznej cząsteczki ROR1xCD16 u pacjentów z nowotworami limfoidalnymi z komórek B” oraz „Badanie kliniczne 1 fazy mające na celu zbadanie bezpieczeństwa, tolerancji i skuteczności bispecyficznego związku u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi”, podtrzymując, iż rozwiązanie umów ze skutkiem natychmiastowym pozostaje skuteczne, a jako przyczynę wskazuje brak kontynuacji realizacji projektów oraz zagrożenie utratą płynności, podała spółka.

Synthaverse: Otrzymał informację od CoraPharm z siedzibą w Sombor, Serbia o wydaniu certyfikatu rejestracyjnego (MA – Marketing Authorization) na terytorium Bośni i Hercegowiny dla produktu leczniczego pod nazwą handlową Onko BCG, podała spółka. CoraPharm, na mocy licencji udzielonej przez spółkę do dossier rejestracyjnego Onko BCG, złożył wniosek oraz uzyskał pozwolenia na dopuszczenie tego produktu do obrotu w Bośni i Hercegowinie. Ponadto Synthaverse oczekuje uzyskać rejestrację na terytorium Serbii w IV kwartale br.

Synektik: Zawarł umowę z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie na dostawę, montaż, instalację i uruchomienie systemu chirurgii robotycznej (da Vinci) za 12,13 mln zł netto, podała spółka. Realizacja nastąpi w terminie do 140 dni od zawarcia umowy.

Celon Pharma: Poinformowała o dokonaniu zawiadomienia do Głównego Inspektora Farmaceutycznego o dopuszczeniu po raz pierwszy do obrotu produktu leczniczego Tikozek (Ticagrelorum). Oznacza to, że obecnie spółka prowadzi działania mające na celu zapewnienie dostępności ww. produktu leczniczego w hurtowniach i aptekach w całej Polsce, podała Celon Pharma.

Medicalgorithmics: Uzyskał dopuszczenia FDA (510(k)) dla najnowszej wersji zestawu algorytmów sztucznej inteligencji DeepRhythmAI (DRAI), podała spółka. Nowa wersja umożliwia automatyczną analizę sygnału EKG zarówno w konfiguracji dwukanałowej, jak i jednokanałowej, powszechnie używanej w USA (np. patch umieszczony na klatce piersiowej), oferując lekarzom bardziej wszechstronne i dokładne narzędzie wspierające wykrywanie arytmii serca.

enel-med: W szpitalu enel-med w Warszawie otwarto pierwsze w stolicy Centrum Referencyjne Rayner – miejsce, w którym pacjenci w ramach świadczeń refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia zyskują dostęp do najnowocześniejszych technologii leczenia zaćmy. Jest to pierwsza tego typu placówka w województwie mazowieckim.

