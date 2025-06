Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 16-20 czerwca.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Zaległości: Łączne zaległości prywatnej opieki zdrowotnej przekroczyły 560 mln zł na koniec kwietnia, wynika z danych BIG InfoMonitor i BIK. Swoje wydatki na wizyty u specjalistów, ale i różnego rodzaju diety prozdrowotne czy poprawę kondycji fizycznej planowało zwiększyć w tym roku 14% Polaków, zaś 16% miało zamiar wydać mniej.

Prawo farmaceutyczne: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt deregulacyjny), podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Projekt aktualizuje wymagania dotyczące pracy kluczowego personelu w branży farmaceutycznej. Chodzi o dostosowanie przepisów do aktualnych standardów naukowych oraz uproszczenie procedur potwierdzania kwalifikacji. Nowe rozwiązania realizują działania deregulacyjne rządu.

Neurokomfort: 65% neuroatypowych cierpi z powodu wypalenia zawodowego (wobec 51% neuronormatywnych), wynika z raportu Pracuj.pl. 2 na 3 osoby neuroatypowe doświadczają hiperfokusu, czyli nadmiernego skupienia na jednym zadaniu. 62% neuroatypowych przyznaje się do pracoholizmu (wobec 43%). Co drugi neuroatypowy deklaruje, że potrafi efektywnie utrzymywać kontakt z zespołem, pracując zdalnie (wobec 68%). 49% neuroatypowych pracowników ocenia swoje miejsce pracy jako dobrze dopasowane do swoich potrzeb.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Sprzedaż leków: Wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wzrosła o 6,2% r/r w ciągu pierwszych 15 dni czerwca br., wynika z danych firmy PEX. Rynek RX wzrósł w tym okresie o 9,8% r/r, a non-RX wzrósł o 1,4% r/r (w tym leki OTC odnotowały wzrost o 2,5%, suplementy – o 2,3%, wyroby medyczne – spadek o 0,1%, kosmetyki – spadek o 2,4%).

Sektor farmaceutyczny: Sektor farmaceutyczny odgrywa istotną rolę na warszawskim rynku biurowym – największym hubie biurowym w Polsce, wynika z analizy firmy doradczej Cushman & Wakefield. Firmy z tej branży, zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową, produkcyjną i biotechnologiczną, zajmują dziś około 172 000 m2 powierzchni biurowej, co czyni je szóstym co do wielkości sektorem najemców w stolicy w przeciągu ostatnich lat. W latach 2020-2024 odpowiadały one za 5% całkowitego wolumenu transakcji najmu.

ROZWÓJ BIZNESÓW

MedTech Solutions: Otrzymał pierwsze zamówienia na dostawę produktów medycznych z zakresu chirurgii ortopedycznej do publicznej placówki medycznej, tj. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu, podała spółka. Wdrożenie w szpitalu publicznym produktów z asortymentu MedTech Solutions to pierwszy krok do rozszerzenia kanałów sprzedaży, zwiększenia skali działalności i uzyskania 3 mln zł ze sprzedaży wyrobów medycznych w 1. roku od zawarcia umowy z GPC Medical, podkreślono.

Medicalgorithmics: Rada nadzorcza Medicalgorithmics powołała dotychczasowego członka rady nadzorczej Krzysztofa Siemionowa w skład zarządu nowej, trzyletniej kadencji, powierzając mu stanowisko prezesa zarządu (CEO). W skład zarządu wszedł również Michał Zapora – członek zarządu (CFO). Jednocześnie wygasły mandaty członków zarządu Macieja Gamrota i Jarosława Jerzakowskiego, a Przemysław Tadla złożył rezygnację z funkcji w zarządzie.

Medicalgorithmics: Michał Zapora – dotychczasowy kontroler finansowy Medicalgorithmics – objął funkcję dyrektora finansowego (CF) spółki, po tym jak Maciej Gamrot, dotychczasowy członek zarządu odpowiedzialny za obszar finansów, podjął decyzję o nieskładaniu kandydatury na kolejną kadencję w zarządzie spółki, podał Medicalgorithmics. Mandat Macieja Gamrota w zarządzie wygasł z dniem 17 czerwca br. Dotychczasowy CFO zadeklarował pełną współpracę ze spółką w celu zapewnienia płynnego przekazania obowiązków i wsparcia procesów finansowych w okresie kolejnych 6 miesięcy.

PolTREG: Powołał amerykańską spółkę zależną Immuthera, zarejestrowaną jako C Corporation w stanie Delaware. Ta decyzja umożliwi firmie skuteczniejsze wejście na rynek Stanów Zjednoczonych, podała spółka. Pierwsze działania spółki to przygotowania do rozpoczęcia procesu rejestracyjnego z FDA oraz plan stworzenia rady naukowej (Scientific Advisory Board).

Diagnostyka: Od 30 czerwca 2025 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dostępne będą trzy serie kontraktów terminowych na akcje spółki Diagnostyka. Będą to kontrakty o mnożniku 100, wygasające we wrześniu i grudniu 2025 roku oraz w marcu 2026 roku.

InSoil: Europejska firma z obszaru finansowania działań klimatycznych (wcześniej HeavyFinance) ogłosiła partnerstwo o wartości 100 mln euro z kanadyjskim funduszem Key Carbon. Środki zostaną przeznaczone m.in. na finansowanie bezodsetkowych pożyczek dla gospodarstw rolnych w Polsce i Europie wdrażających praktyki rolnictwa regeneratywnego oraz rozwój rynku kredytów węglowych opartych na glebie.

Stryker: Ogłosił oficjalne otwarcie zaawansowanego technologicznie zakładu produkcyjnego w Skawinie, w województwie małopolskim. Zakład będzie pełnił rolę centrum zaawansowanych technologii produkcyjnych i odegra kluczową rolę w globalnej strategii łańcucha dostaw Stryker, zwiększając skalę operacji oraz odporność łańcucha dostaw, by sprostać zmieniającym się potrzebom placówek medycznych. W zakładzie będą produkowane wyroby z obszaru chirurgii, neurotechnologii i ortopedii.

Kenvue: Z dniem 1 kwietnia 2025 r. Bartosz Olejarski został powołany na stanowisko dyrektora handlowego na Polskę i kraje bałtyckie (Estonia, Łotwa, Litwa) w Kenvue – producenta takich marek, jak Nicorette, Neutrogena i Listerine.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Medinice: Południowokoreański Urząd Patentowy przyznał Medinice patent na wynalazek „Krioaplikator do małoinwazyjnej ablacji kardiochirurgicznej z końcówką funkcjonalną”, stanowiący integralną część systemu CoolCryo, podała spółka. Tym samym wszystkie trzy składowe patenty projektu CoolCryo uzyskały ochronę patentową w Korei Południowej. Celem projektu CoolCryo jest stworzenie urządzenia medycznego, służącego do leczenia arytmii poprzez wykonanie kardiochirurgicznej krioablacji serca.

Choroby słuchu: Przyznano Nagrodę Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich za rok 2025. To jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień w Polsce, określane mianem „polskiego Nobla”. Przyznawane jest osobom, które zarówno swoją pracą zawodową, jak i postawą życiową w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju nauki, kultury i dobra wspólnego. Tegorocznym laureatem nagrody został prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński, Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

Signius: Rozpoczął współpracę z HAMMERmed Medical Polska – firmą dostarczającą sprzęt dla placówek ochrony zdrowia. W ramach partnerstwa wdrożono platformę do podpisów elektronicznych, dopasowaną do potrzeb organizacji.

Źródło: ISBnews