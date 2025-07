Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 30 czerwca-4 lipca.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

DeepTech: GPW może się wkrótce zamknąć na zawsze dla spółek deeptech, ocenił w rozmowie z ISBnews prezes Creotech Instruments Grzegorz Brona. W jego ocenie, należy opracować strategię rozwoju branży deeptech w Polsce, która została pozbawiona systemowego wsparcia na poziomie państwowym.

MedTech: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór dla młodych firm z branży MedTech i FinTech w ramach programu „Startups Are Us”, który jest finansowany z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (FENG), podała Agencja. Wnioski będzie można składać od 16 lipca do 20 sierpnia br.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Recepty: W 2024 r. wystawiono 513,4 mln recept, co stanowi wzrost o 18,3 mln r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Z tej liczby 97,4% recept stanowiły recepty elektroniczne, co oznacza wzrost o 0,8 pkt proc. r/r.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Synthaverse: W celu zapewnienia realizacji celów strategicznych i działań rozwojowych o charakterze krótko- i średniookresowym oraz utrzymania bezpiecznego poziomu kapitału obrotowego, rozpoczął proces pozyskania środków finansowych, obejmujący procedurę zmierzającą do podwyższenia kapitału zakładowego spółki, w związku z czym zawarł umowę inwestycyjną z Ipopema Securities, podała spółka.

Synthaverse: Szacuje, że realizacja planowanych działań strategicznych wymaga pozyskania dodatkowych źródeł finansowania na poziomie ok. 23 mln zł i rozważa różne źródła finansowania, przy czym koncentrować się będzie na instrumentach o charakterze kapitałowym, podała spółka.

Medicalgorithmics: Szacunkowe przychody Grupy wyniosły ok. 6,95 mln zł w II kwartale 2025 r., co oznacza wzrost o 17,6% r/r, podała spółka. Przychody z oprogramowania (usług opartych o innowacyjny software), czyli kluczowego segmentu działalności, wzrosły o 20% r/r do 6,5 mln zł.

yarrl: Podpisał kolejną umowę ramową w sektorze publicznym z Centrum e-Zdrowia (CeZ), podała spółka. yarrl znalazł się w gronie wybranych wykonawców, którzy będą mogli ubiegać się o realizację umów wykonawczych w obszarze 2, obejmującym zarządzanie i wsparcie projektowe. Wartość umów wykonawczych nie przekroczy 113,3 mln zł brutto.

Urteste: Otrzymał z Urzędu Patentowego w Indonezji komunikat o przyznaniu patentu na wynalazek zgłoszony w ramach projektu Panuri pt. „Novel diagnostic marker for pancreatic cancer” („Nowy marker diagnostyczny raka trzustki”), podała spółka. Warunkiem wydania patentu jest uiszczenie opłaty administracyjnej, co spółka zamierza dokonać w wyznaczonym terminie, podano także.

Mercator Medical: Akcjonariusze wyrazili zgodę na zwyczajnym walnym zgromadzeniu na przeprowadzenie skupu akcji własnych o wartości do 12,5 mln zł i cenie za walor ustalonej na 100 zł, podała spółka. Liczba nabywanych akcji nie może przekroczyć 125 tys.

PolTREG: Nawiązał strategiczną współpracę naukową z trzema wybitnymi autorytetami w dziedzinie diabetologii i neuroimmunologii: prof. Jayem Skylerem, prof. Desmondem Schatzem oraz prof. Lawrencem Steinmanem. Eksperci dołączyli do rady naukowej (Scientific Advisory Board) amerykańskiej spółki zależnej Immuthera. Nawiązanie tej współpracy to kolejny krok wzmacniający obecność PolTREG na rynku amerykańskim.

Molecure: Rada nadzorcza powołała zarząd spółki w składzie prezes Marcin Szumowski oraz członkowie zarządu: Zbigniew Zasłona i Piotr Iwanowski na kolejną kadencję, podała spółka.

Voxel: Zawarł ze wspólnikami PRO-SCAN umową kupna 100% kapitału zakładowego PRO-SCAN za kwotę 7,98 mln zł. Ostateczna cena za udziały zostanie określona pomiędzy stronami umów po ustaleniu wartości zobowiązań PRO-SCAN znajdujących się w kasie i na rachunkach bankowych środków pieniężnych. PRO-SCAN jest spółką prowadzącą działalność leczniczą w Malborku wykonującą badania rezonansu magnetycznego finansowane ze środków publicznych w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Space Fox Games: Zawarł list intencyjny w sprawie włączenia klinik medycyny estetycznej do tworzonej przez siebie sieci takich klinik. List intencyjny został zawarty ze spółką Dr Beata Dethloff, która jest właścicielem klinik medycyny estetycznej zlokalizowanych w Warszawie i Konstancinie-Jeziornej.

Scope Fluidics: Informuje o rozszerzeniu współpracy między Bacteromic – spółką w 100% zależną, realizującą projekt Bacteromic – a BIT Analytical Instruments – niemiecką firmą należącą do Messer Group, specjalizującą się w projektowaniu, rozwoju oraz produkcji urządzeń diagnostycznych, medycznych oraz life science dla klientów OEM. Zamówienie dotyczy wyprodukowania przez BIT kolejnych 20 urządzeń, przy czym urządzenie oznacza analizator i napełniarkę. Szacowane łączne wynagrodzenie BIT wyniesie ok. 760 tys. euro netto. Rozszerzenie współpracy wpisuje się w działania mające na celu komercyjne wprowadzenia systemu na rynek międzynarodowy. Wprowadzenie urządzeń do obrotu będzie wymagało uzyskania certyfikacji (IVDR lub FDA).

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Synektik: Intuitive, którego dystrybutorem na wybranych rynkach jest Synektik, uzyskał zatwierdzenie znaku CE do stosowania u dorosłych i dzieci w Europie produkowanego przez niego robotycznego systemu chirurgicznego piątej generacji, podał Synektik. Robot jest przeznaczony do wykonywania minimalnie inwazyjnych zabiegów w zakresie chirurgii brzuszno-miedniczej i torakoskopowej, w tym operacji urologicznych, ginekologicznych oraz chirurgii ogólnej.

Mercator Medical: Mercator Estates III sp. z o.o. – spółka zależna Mercator Medical – zawarła z podmiotem niepowiązanym warunkową przedwstępną umowę sprzedaży na rzecz Mercator Estates III prawa własności nieruchomości położonych w Krakowie łącznie za 25 mln zł netto powiększone o należny podatek VAT, podała spółka. Zawarcie umowy sprzedaży powinno nastąpić do 8 sierpnia 2025 r. Na nieruchomości Mercator Estates III planuje realizację inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Źródło: ISBnews