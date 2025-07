Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 21-25 lipca.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Minister zdrowia: Nowym ministrem zdrowia została Jolanta Sobierańska-Grenda.

Nowotwory głowy i szyi: Zastosowanie pembrolizumabu jako leczenia neoadjuwantowego i adjuwantowego w terapii zaawansowanego raka regionu głowy i szyi jest skuteczne i dobrze tolerowane przez pacjentów. Do takich wniosków doszli naukowcy ze 192 ośrodków medycznych uczestniczących w badaniu z udziałem 714 pacjentów, którego wyniki opublikowano niedawno w „New England Journal of Medicine” (NEJM). Jednym z polskich ośrodków uczestniczących w tym badaniu był gliwicki oddział Narodowego Instytutu Onkologii.

Rekonstrukcja tchawicy: Specjaliści z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu (USK) podjęli się skomplikowanej operacji wrodzonej wady tchawicy u 4-letniego dziecka. Niezwykle rzadki zabieg, unikalny w skali świata, poprzedzony wielomiesięcznymi przygotowaniami i konsultacjami międzynarodowymi, daje szansę na pełen oddech u małej Hani. A to wszystko przy „wyłączonym” oddechu dziecka.

Wsparcie dla biotechnologii: „STEP – Biotechnologie – Innowacyjne technologie krytyczne” oraz „STEP – Biotechnologie – Strategiczna niezależność UE” to nabory realizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) będzie przyjmowała wnioski do 9 września br.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Rynek apteczny: Wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wzrosła o 10,7% r/r i wyniosła 4,68 mld zł w czerwcu, wynika z danych PEX. W okresie styczeń-czerwiec br. wartość rynku wyniosła 30,06 mld zł, co oznacza wzrost o 10,8% r/r.

ROZWÓJ BIZNESÓW

EMC Instytut Medyczny: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, akcji EMC Instytut Medyczny z dniem 8 sierpnia 2025 r., podała Komisja.

Krka: Grupa oczekuje wypracowania 365 mln euro zysku netto w 2025 r., przy przychodach ze sprzedaży ponad 2 mld euro, a średnioroczny wzrost w ciągu pięciu lat jest planowany na poziomie 5,5%, podała spółka. Grupa planuje w tym roku przeznaczyć 150 mln euro na inwestycje, głównie w rozbudowę i modernizację zakładów produkcyjnych i infrastruktury.

Mercator Medical: Ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży do 124 tys. akcji własnych, podała spółka. Proponowana cena zakupu akcji została ustalona na 100 zł za akcję. Przyjmowanie odpowiedzi na ofertę spółki rozpocznie się 24 lipca, a zakończy 7 sierpnia. Przewidywana data przeniesienia własności akcji to 12 sierpnia.

Synektik: Przyjął plan podziału spółki na dwa niezależne podmioty: do nowo utworzonej spółki Syn2bio wydzielona zostanie działalność związana z badaniami nad nowymi cząsteczkami farmaceutycznymi, w tym nad kardioznacznikiem – innowacyjnym radiofarmaceutykiem o globalnym potencjale sprzedaży; Pozostała działalność pozostanie w Synektiku, podała spółka. Obie spółki – Synektik oraz Syn2bio – będą docelowo (wg planu – w I poł. 2026 r.) notowane na GPW w Warszawie.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Urteste: Zawarło umowę z Biotype GmbH z siedzibą w Dreźnie (Niemcy) na produkcję serii pilotażowej oraz 5 partii produkcyjnych zestawów Panuri i Panuri Control w wielkoskalowych warunkach operacyjnych dla potrzeb badań klinicznych w Europie, podała spółka. Wartość umowy wynosi 772,27 tys. euro.

Mercator Medical: MC1 – spółka powiązana Mercator Medical – nabyła prawo własności nieruchomości inwestycyjnej o powierzchni około 0,5 ha, położonej w Krakowie w dzielnicy Krowodrza, wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę, podał Mercator Medical. Cena nabycia nieruchomości wyniosła 35,7 mln zł netto, a łączna wartość transakcji z uwzględnieniem wszystkich jej elementów wyniosła 52,6 mln zł brutto. MC1 planuje zrealizowanie na nieruchomości przedsięwzięcia deweloperskiego w segmencie premium i jego komercjalizację.

Medicalgorithmics: Jeden z największych amerykańskich centrów diagnostycznych (IDTF) rozpoczęło korzystanie z DeepRhythmPlatform (DRP) do analizy komercyjnych badań, podało Medicalgorithmics. IDTF zaakceptował oprogramowanie EKG przewidziane w umowie ze spółką.

MedTech Solutions: Poinformował o przeprowadzeniu pierwszej operacji chirurgicznej z wykorzystaniem medycznych implantów ortopedycznych dostarczonych przez spółkę w ramach współpracy ze Szpitalem Powiatowym w Piszu (SP ZOZ). Realizacja pierwszego zamówienia potwierdza operacyjną gotowość spółki w obszarze dystrybucji wyrobów medycznych i stanowi istotny kamień milowy w realizacji strategii rozwoju na lata 2025-2027, podkreślił MedTech Solutions.

Nestmedic: Wyroby medyczne Pregnabit Pro oraz Pregnabit Cloud uzyskały od Saudi Food and Drug Authority (Saudyjski Urząd ds. Żywności i Leków – SFDA) oficjalne dopuszczenie do obrotu w postaci Medical Devices Marketing Authorization (MDMA), ważne do dnia 24 lipca 2028 roku. Uzyskanie MDMA umożliwia komercjalizację wyrobów Nestmedic na terytorium Arabii Saudyjskiej.

AHOP: Na Oddziale Kardiologicznym Grupy American Heart of Poland w Kędzierzynie-Koźlu przeprowadzono pierwsze zabiegi wewnątrznaczyniowe z wykorzystaniem systemu IVUS (intravascular ultrasound), wspomaganego sztuczną inteligencją. To innowacyjne narzędzie diagnostyczne i terapeutyczne będące krokiem naprzód w leczeniu chorób układu krążenia w ramach NFZ. To jedna z pierwszych takich implementacji w Polsce.

SDS Optic: Zawarło umowę o współpracy z polskim przedstawicielem europejskiej spółki z branży diagnostyki medycznej na opracowanie charakterystyki widmowej (proof of concept) dla szesnastu biologicznych komponentów leków i kandydatów na lek. Otrzymane wyniki mogą posłużyć klientowi do określenia zdolności diagnostycznych danej cząsteczki biologicznej przy wykorzystaniu metod opartych o biosensory, takie jak inPROBE. Szacunkowa wartość zlecenia wynosi 160 tys. zł netto.

