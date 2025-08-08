Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 4-8 sierpnia.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Zdrowie psychiczne: Dzięki wsparciu unijnemu coraz więcej młodych osób zmagających się z kryzysami psychicznymi może liczyć na profesjonalną i kompleksową pomoc. W Łodzi wiceminister Jacek Karnowski odwiedził fundację „Słonie na Balkonie”. Organizacja swoje działania na rzecz dzieci i ich rodziców realizuje przy udziale funduszy UE, poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. „W obecnej perspektywie unijnej województwo łódzkie ma do dyspozycji ponad 11,5 mld zł, z czego zainwestowało już około 45 proc. To co szczególnie wyróżnia region, to olbrzymie inwestycje w szpitale. W samej Łodzi na ten cel przeznaczono ponad 400 mln zł, z czego 200 mln zł pochodzi z funduszu na psychiatrię” – powiedział wiceminister Jacek Karnowski podczas briefingu w Łodzi.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Medicalgorithmics: Podpisał drugą komercyjną umowę dystrybucyjną na VCAST – platformę AI do analizy tomografii komputerowej naczyń wieńcowych, podała spółka. Medicalgorithmics poszerza w ten sposób współpracę z tureckim Ege Aritmi, które od marca jest dystrybutorem oprogramowania AI spółki. Dzięki umowie technologia, po zakończeniu procesu integracji, będzie dostępna dla klientów na perspektywicznym rynku tureckim.

Synektik: Backlog Synektika wyniósł 32,8 mln zł na koniec czerwca (wobec 20,5 mln zł na 30 czerwca 2024 r.), a wartość otwartych projektów sprzedażowych na koniec okresu sięgnęła 137 mln zł, podała spółka.

Synektik: Odnotował 23,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2024/2025 (kwiecień – czerwiec br.) wobec 16,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk netto ogółem z działalności kontynuowanej sięgnął 30,54 mln zł vs 22,46 mln zł.

StaffHealth: Pozyskał 6,5 mln USD (ok. 24 mln zł) finansowania, podano w komunikacie. Wśród inwestorów znaleźli się Rubicon Partners, Maciej Zientara i Wojciech Duda. Amerykański startup dzięki autorskiej platformie tworzonej w Polsce łączy personel medyczny z placówkami opieki zdrowotnej.

Spire Capital Partners: Fundusz private equity Spire Capital Partners zainwestował w Grupę Neo Hospital, polską grupę medyczną specjalizującą się w chirurgii robotycznej, i został znaczącym mniejszościowym udziałowcem Grupy, podał fundusz. Transakcja ma na celu wsparcie dalszego wzrostu i ekspansji modelu nowoczesnej opieki zdrowotnej opartej na technologii, wysokiej jakości usługach oraz doświadczeniu klinicznym, podano.

Synektik: Zawarł umowę z Wojskowym Instytutem Medycznym – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie na bieżące dostawy instrumentów i akcesoriów dla systemu robotycznego do chirurgii małoinwazyjnej (da Vinci) za maksymalnie 20,12 mln zł netto w okresie 36 miesięcy, podała spółka.

Medicalgorithmics: Oszacował wzrost wartości cyklicznych, średnich, miesięcznych przychodów z usług analizy danych EKG z portfela nowych kontraktów – do poziomu 160,2 tys. USD miesięcznie (ok. 593 tys. zł) wobec 110,1 tys. USD oszacowanych w maju 2024 r., podała spółka.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Scope Fluidics: Edocera, spółka celowa Scope Fluidics, pozytywnie oceniła efekty weryfikacji technologii wybranych dla projektu, w którym rozwijany jest produkt umożliwiający profilaktykę oraz bieżącą diagnostykę osób z grupy ryzyka wystąpienia udaru. Kolejnym celem jest opracowanie prototypu urządzenia; spółka planuje zakończenie prac nad tym etapem projektu w 2026 r.

Nestmedic: Uzyskał pełną zgodę Western Copernicus Group Institutional Review Board (WCG IRB) na przeprowadzenie badania klinicznego pt. „Use of In-Home Non-Stress Device for Fetal Monitoring: A Nonsignificant Risk (NSR) Device Study”, dotyczącego urządzenia PregnaOne – innowacyjnego systemu do domowego monitorowania dobrostanu płodu, podała spółka. Zgoda otwiera drogę do rozpoczęcia badania na terytorium Stanów Zjednoczonych, stanowiącego kluczowy etap w strategii wejścia urządzenia PregnaOne na rynek amerykański.

PolTREG: Podał pierwszemu pacjentowi terapię w ramach badania klinicznego fazy II w projekcie PreTreg (cukrzyca przedobjawowa typu 1), podała spółka. W badaniu udział weźmie 150 pacjentów w wieku 3-18 lat, którzy ze względu na uwarunkowania genetyczne są w grupie wysokiego ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 1, jednak nie wystąpiły u nich objawy choroby.

