Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 11-14 sierpnia.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Suplementy diety: Po suplementy diety sięga 75% Polaków, co oznacza, że decyzje zakupowe w tym segmencie podejmuje ponad 23 mln konsumentów, wynika z raportu PMR Market Experts by Hume’s. Eksperci wskazują, że na tak duże zainteresowanie suplementami przekłada się nie tylko rozwój segmentu, ale też potęguje konkurencję oraz presję związaną z wyzwaniami wśród rynkowych graczy.

Porady farmaceuty: Wyniki ogólnopolskiego badania zrealizowanego na zlecenie firmy Haleon pokazują, że farmaceuta wciąż bywa niedocenianym sojusznikiem w dbaniu o zdrowie. 43% respondentów – głównie osoby w wieku 25-44 lata – przed wizytą w aptece woli poszukać informacji w internecie lub zapytać asystenta AI, zamiast porozmawiać z farmaceutą. Jednocześnie 67% Polaków uważa, że warto pytać farmaceutę o radę – ten odsetek rośnie z wiekiem, osiągając 77% w grupie 65-74 lata.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Mercator Medical: W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Mercator Medical nabył w celu umorzenia ogółem 124 000 akcji własnych, na które składa się 77 251 akcji zwykłych oraz 46 749 akcji imiennych uprzywilejowanych, po cenie 100 zł za sztukę, podała spółka.

Proacta: Przychody netto ze sprzedaży za II kw. br. wyniosły 3,1 mln zł, oznacza to wzrost o 134% r/r. „Wysoki poziom sprzedaży wynika to z realizacji nowych umów oraz większego udziału w projektach badawczo-rozwojowych prowadzonych we współpracy z instytucjami publicznymi i jednostkami naukowymi. Bardzo dobra sprzedaż przełożyła się na ponad 1,6 mln zł EBITDA oraz blisko 1,1 mln zł zysku netto – w porównaniu do 0,3 mln zł ujemnego wyniku EBITDA i 0,9 straty netto za II kwartał ubiegłego roku” – czytamy w komunikacie.

Gedeon Richter: W 2024 r. przychody w segmencie biotechnologicznym firmy wzrosły o 17% r/r. Firma inwestuje w ten segment działalności i w ciągu najbliższych dwóch lat ma wprowadzić na rynek kolejne cztery nowe leki biopodobne.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Medicalgorithmics: Podpisał umowę z północnoamerykańskim deep-techem, specjalizującym się w integrowaniu zaawansowanych materiałów, czujników i sztucznej inteligencji (AI), na wykorzystywanie innowacyjnego oprogramowania DRAI i platformy DRP, podała spółka. Umowa zawiera minimum kontraktowe na poziomie 382.8 tys. zł rocznie.

Bioceltix: Opublikował końcowe wyniki badania klinicznego produktu BCX-CM-AD na atopowe zapalenie skóry (AZS) u psów, podała spółka. Potwierdzają one bezpieczeństwo i skuteczność terapii komórkowej Bioceltix w krótkim, średnim i długim terminie.

Synektik: Synektik (jako lider konsorcjum) i Becton Dickinson Polska (jako partner konsorcjum) zawarły umowę ze Szpitalem Powiatowym w Radomsku na dostawy, montaż, instalację i uruchomienie systemów robotycznych wspierających automatyzację pracy apteki na terenie szpitala, a także sprzedaż i instalację dodatkowego wyposażenia oraz oprogramowania wraz z przeszkoleniem personelu, podała spółka. Umowa została zawarta po przetargu nieograniczonym na wartość 12,67 mln zł netto.

Synektik: Zawarł umowę z Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu na dostawę, montaż, instalację i uruchomienie systemu chirurgii robotycznej (da Vinci) za 9,52 mln zł netto, podała spółka. Realizacja dostawy systemu da Vinci nastąpi w terminie do 4 tygodni od zawarcia umowy.

InPost: W ramach wspólnej inicjatywy z Centrum Ratownictwa zainstaluje 100 stacji Helpbox 365, a każda jest wyposażona w defibrylator AED gotowy do użycia 24/7. Urządzenia pojawią się nie tylko w dużych aglomeracjach, ale również w mniejszych miejscowościach i na terenach wiejskich. Inicjatywa ma na celu zwiększenie dostępu do urządzeń mogących uratować życie, czyli Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych (AED). Stacje Helpbox 365 zostaną zainstalowane na maszynach Paczkomat w centrach miast, na osiedlach, przy sklepach czy stacjach benzynowych.

