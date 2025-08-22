Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 18-22 sierpnia.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

AI w medycynie: Badania kliniczne potwierdzają skuteczność AI w wykrywaniu nowotworów. W Niemczech zastosowanie sztucznej inteligencji w programie mammografii zwiększyło wykrywalność raka piersi o 17,6% bez wzrostu liczby wyników fałszywie pozytywnych, a mechanizm o nazwie CHIEF osiągnął 94% trafności w diagnozowaniu 11 typów nowotworów. To imponujące rezultaty w medycynie dorosłych – ale są także technologie, które już skutecznie wspierają walkę z rakiem u najmłodszych pacjentów.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Reklama aptek: Rząd planuje przyjęcie w IV kw. projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego, którego celem jest uchylenie całkowitego zakazu reklamy aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych (obowiązującego od 2012 r.), podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Sprzedaż aptek: Wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wzrosła o 1,5% r/r w ciągu pierwszych 17 dni sierpnia br., wynika z danych firmy PEX. Rynek RX wzrósł w tym okresie o 6,4% r/r, a non-RX spadł o 4,7% r/r (w tym leki OTC odnotowały spadek o 5%, suplementy – o 3%, wyroby medyczne – o 7,6%, kosmetyki – o 5,2%).

ROZWÓJ BIZNESÓW

Diagnostyka: Nabyła 100% udziałów w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pracownia Genetyki Nowotworów oraz pakiet większościowy (51%) w VITA-SKAN, podała spółka. Łączna wartość tych transakcji to ponad 10,6 mln zł. Strategia Grupy Diagnostyka zakłada kontynuację wzrostu organicznego, wspieranego realizacją selektywnych przejęć w obszarze diagnostyki laboratoryjnej oraz diagnostyki obrazowej.

Synektik: Po publikacji wyników za III kwartał roku obrotowego 2024/2025 (kwiecień – czerwiec br.) Synektik spodziewa się utrzymania pozytywnych tendencji i oczekuje, że wyniki całego roku będą istotnie lepsze w ujęciu r/r, poinformował wiceprezes Dariusz Korecki.

Grupa Neo Hospital: Fundusz Spire Capital Partners został znaczącym mniejszościowym udziałowcem Grupy Neo Hospital – właściciela jednego z najnowocześniejszych prywatnych szpitali w Polsce, Szpitala na Klinach w Krakowie, a także dostawcę usług robotyki chirurgicznej w szpitalach na terenie całego kraju.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Medinice: Badanie kliniczne wyrobu medycznego PacePress zostało zakończone, produkt otrzymał pozytywną analizę końcową, podało Medinice. W ocenie zarządu zakończenie badania stanowi istotny krok przybliżający spółkę do rynkowej komercjalizacji projektu. Zarząd spółki spodziewa się również, że osiągnięty kamień milowy przełoży się na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Medinice, a także wzmocni zaangażowanie i zaufanie inwestorów.

Mabion: Zawarł z Instituto De Biologia Molecular Do Paraná – IBMP z siedzibą w Brazylii kolejne zamówienie w ramach umowy ramowej (ang. statement of work, SOW2). Przedmiotem zamówienia SOW2 jest transfer technologii wytwarzania substancji leczniczej do miejsca wytwarzania, obejmujący transfer niezbędnej dokumentacji, procesu produkcyjnego oraz analityki niezbędnej do kontroli w trakcie procesu i zwolnienia serii produktu.

Molecure: Otrzymało zgody od regulatora, w tym właściwej komisji etycznej w Holandii na rozpoczęcie badania klinicznego KITE z produktem badanym OATD-01 w holenderskich ośrodkach klinicznych, podała spółka. „Obecnie przygotowujemy się do rozpoczęcia rekrutacji pacjentów w dwóch ośrodkach na terenie Holandii na początku września. Mocno liczymy na to, że włączenie Holandii zwiększy efektywność rekrutacji w badaniu klinicznym KITE. Populacja odpowiednich pacjentów do badania w tym kraju jest już dobrze rozpoznana, ponieważ niedawno w Holandii zostało ukończone duże krajowe akademickie badanie kliniczne w zbieżnej z naszą grupie pacjentów. Było to badanie PREDMETH, przy czym oba ośrodki które rozpoczną rekrutację dla nas były jednymi z najlepiej rekrutujących w tym badaniu akademickim” – powiedział członek zarządu i CMO spółki Piotr Iwanowski, cytowany w komunikacie.

Źródło: ISBnews