Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 25-29 sierpnia.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Nakłady na zdrowie: W przyjętym przez rząd wstępnym projekcie budżetu na 2026 rok nakłady na zdrowie wzrosły o ponad 25 mld zł r/r do 247,8 mld zł, poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Rynek apteczny: Neuca szacuje, że rynek hurtu aptecznego wzrośnie w II poł. br. o 6,5-7% r/r, co w ujęciu całego 2025 r. da wzrost o 7,5-8%, poinformował zarząd.

Rynek apteczny: Wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wzrosła o 10,2% r/r i wyniosła 4,98 mld zł w lipcu, wynika z danych PEX. W okresie styczeń-lipiec br. wartość rynku wyniosła 35,04 mld zł, co oznacza wzrost o 10,7% r/r.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Neuca: Planuje utrzymać wysokie tempo wzrostu spółki Synoptis Pharma, która jest odpowiedzialna za segment produkcji leków Grupy, poinformował zarząd. Z kolei w obszarze ubezpieczeń zdrowotnych spodziewa się, że wyniki II półrocza powinny być zbliżone do I półrocza.

Neuca: Ocenia, że ma silne fundamenty do poprawy wyników w kolejnych kwartałach w podstawowym segmencie działalności i większości pozostałych segmentów, poinformował zarząd. Capex Grupy w tym roku ma wynieść (bez akwizycji) ok. 90 mln zł.

Neuca: Spodziewa się, że w segmencie badań klinicznych, skupionym w spółce Humaneva, osiągnie w II półroczu dodatni wynik operacyjny (EBIT), poinformował zarząd. Neuca jest obecnie w trakcie kilku procesów due diligence w tym obszarze i spodziewa się sfinalizowania przynajmniej jednej transakcji w nadchodzących kwartałach.

PZU Zdrowie: Planuje dokapitalizowanie (włącznie z optymalizacją finansowania dłużnego) celem wsparcia swojego rozwoju, który ma obejmować m.in. 11 modernizacji i otwarć placówek do końca 2026 r., poinformował prezes PZU Zdrowie i członek zarządu PZU Jan Zimowicz. Podtrzymał też możliwość akwizycji w tym obszarze.

Neuca: Odnotowała 19,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 wobec 30,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Pure Biologics: Zdecydował o przydziale na rzecz inwestorów łącznie 4 081 572 akcji serii P1 o łącznej wartości nominalnej 408 157,20 zł, podała spółka. Łączna cena emisyjna przydzielonych inwestorom akcji serii P1 wynosi 4 081 572 zł.

Lux Med: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej i działalności reasekuracyjnej przez Lux Med Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji, podała Komisja. Zatwierdziła też skład zarządu ze Sławomirem Łopalewskim jako prezesem.

NanoGroup: Zawarła z 14 inwestorami (osobami fizycznymi i prawnymi) umowy dotyczące objęcia akcji nowej emisji w zamian za wkłady pieniężne w łącznej wysokości 17 mln zł, po 2,5 zł za akcję podała spółka. Nie później niż 90 dni od zawarcia umowy walne zgromadzenie spółki podejmie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego (z wyłączeniem prawa poboru) i emisji akcji po cenie emisyjnej 2,5 zł za sztukę, które zostaną zaoferowane inwestorowi w trybie subskrypcji prywatnej.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

PolCard from Fiserv: Wprowadza nową funkcjonalność w swoich terminalach płatniczych. Dzięki integracji z systemem Kamsoft, klienci aptek mogą teraz samodzielnie i dyskretnie wprowadzać swój numer PESEL oraz kod e-recepty bezpośrednio na terminalu płatniczym. Wdrożenie znacząco poprawia bezpieczeństwo danych i komfort pacjentów.

drogerie dm: W czwartek otwarto pierwszą drogerię sieci w Poznaniu – przy ulicy Bukowskiej 273 w Ławica Shopping Park. Jest to 62. drogeria dm w Polsce.

