Transplantologia/Nano Group: Na rynku transplantologii wartym w skali globalnej niemal 11 mld USD nie brakuje innowacji oraz ciekawych projektów, które są zauważane przez potentatów branży medycznej. Potwierdzeniem potencjału drzemiącego na tym rynku jest bez wątpienia transakcja przejęcia brytyjskiego OrganOX przez japońskiego giganta za 1,5 mld USD, poinformowało NanoGroup, które – jak podaje – rozwija technologię analogiczną do OrganOX. Przypadek ten pokazuje, że technologie wyceniane na miliardy mogą powstać także w naszym kraju, dodała spółka.

Nowi wiceministrowie zdrowia: Dr n. o zdr. Katarzyna Kęcka i dr n. med. Tomasz Maciejewski zostali nowymi wiceministrami zdrowia. Jednocześnie odwołani zostali wiceministrowie Urszula Demkow, Marek Kos i Wojciech Konieczny. Na stanowisku podsekretarza stanu została Katarzyna Kacperczyk.

System ochrony zdrowia: Jak wynika z wyliczeń Federacji Przedsiębiorców Polskich, w budżecie państwa na zdrowie brakuje co najmniej 23 mld zł w 2026 r. Koszty realizacji świadczeń dla NFZ rosną 2,5-krotnie szybciej od inflacji.

Finansowanie ochrony zdrowia: Polacy, w odpowiedzi na niedociągnięcia publicznej opieki zdrowotnej, stworzyli dwa potężne, równoległe mechanizmy finansowania leczenia. Pierwszym z nich jest 1,5% podatku, drugim jest crowdfunding. Takie wnioski płyną z raportu Fundacji Pomagam.pl „Jak i dlaczego pomagam? Portret darczyńców w Polsce”.

COVID-19: Epidemia COVID-19 to czas chaosu i nietrafionych decyzji – wynika z kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Sposób podejmowania decyzji przez kluczowe podmioty nie sprzyjał gospodarnemu wydatkowaniu środków publicznych, czego przykładem było nierzetelne oszacowanie potrzeb w zakresie szczepionek przeciw COVID-19. W efekcie zmarnowano blisko 10 mld zł.

Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom: W zeszłym roku, jak wynika z danych Komendy Głównej Policji, w Polsce samobójstwo popełniło 4845 osób. Jednocześnie doszło do 2200 prób samobójczych dzieci i nastolatków. To oznacza, że każdego dnia w naszym kraju na swoje życie porywa się sześcioro młodych ludzi.

Nadwaga: Raport UNICEF opierający się na danych z ponad 190 krajów pokazuje, że od 2000 r. występowanie niedowagi wśród dzieci w wieku 5-19 lat spadło z niemal 13% do 9,2%. W tym samym czasie wskaźniki otyłości wzrosły z 3% do 9,4% i przewyższają wskaźniki niedowagi we wszystkich regionach świata, z wyjątkiem Afryki Subsaharyjskiej i Azji Południowej.

Gedeon Richter: W minionym roku przychody w segmencie biotechnologicznym firmy Gedeon Richter wzrosły o 17% rok do roku. Firma inwestuje w ten segment działalności i w ciągu najbliższych dwóch lat ma wprowadzić na rynek kolejne cztery nowe leki biopodobne. W 2024 roku globalna wielkość rynku leków biopodobnych wynosiła blisko 28 mld USD. Jest to najszybciej rozwijający się segment farmaceutyczny. Globalna wielkość rynku leków biopodobnych w 2024 roku wyniosła blisko 28 mld USD. „Oczekuje się, że silny wzrost na rynku amerykańskim w kolejnych latach znacząco zwiększy globalną wartość tego rynku. Ma on w 2035 roku osiągnąć wartość ponad 150 mld USD z szacowaną roczną stopą wzrostu złożonego (CAGR) na poziomie 17%. Wyraźny trend wzrostu wartości rynku leków biopodobnych jest związany ze specyfiką tych terapii. Oferuje ona pacjentom, klinicystom i systemom opieki zdrowotnej wartościowe produkty lecznicze w przystępnych cenach” – czytamy w komunikacie.

Synektik: Wraz ze swoją spółką zależną Synektik Pharma podpisały umowę z firmą SIA Nucleo z Łotwy na udzielenie licencji na wytwarzanie i dystrybucję produktu radiofarmaceutycznego należącego do grupy kapitałowej Synektik, wykorzystywanego do diagnostyki pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) o nazwie handlowej Glunektik, podała spółka.

NanoGroup: Akcjonariusze NanoGroup na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 8 października br. mają podjąć decyzję ws. podwyższenia kapitału w drodze emisji do 9,8 akcji serii N w trybie oferty publicznej bez prawa poboru i po cenie emisyjnej 2,5 zł za sztukę, podała spółka w projektach uchwał.

Neuca: Ogłosiła ofertę zakupu nie więcej niż 51 073 akcji własnych, stanowiących do 1,12% kapitału zakładowego, po cenie 725 zł za sztukę, podała spółka. Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji rozpocznie się 10 września, a zakończy 18 września br. Rozliczenie wszystkich transakcji jest planowane na 23 września 2025 r.

Medicalgorithmics: W związku z planowanym uruchomieniem na przełomie września i października br. kolejnych funkcjonalności w oprogramowaniu DRP Medicalgorithmics wierzy, że istnieje potencjał do zwiększenia łącznych przychodów z tytułu kontraktów z klientami w USA, w tym u jednego z największych (pod względem sesji) amerykańskich IDTF, podała spółka. Przychody spółki w sierpniu wzrosły o 30% r/r.

SDS Optic: Rozpoczęła współpracę z MedApp i Accrea Medical Robotics w celu oceny kompatybilności technologii spółek oraz ich potencjalnego połączenia w ramach nowego, robotycznego narzędzia do biopsji tkanki wraz z jej badaniem molekularnym, podało SDS Optic. Na podstawie zawartych umów, jeśli wyniki eksperymentu potwierdzą możliwość integracji rozwiązań, SDS Optic planuje rozpocząć prace nad opracowaniem i wdrożeniem nowego wyrobu medycznego.

Nestmedic: Podpisał trzy umowy typu Clinical Trial Agreement (CTA) dotyczące przeprowadzenia badań klinicznych urządzenia PregnaOne System (klasa II) w placówkach medycznych w Stanach Zjednoczonych, podała spółka. Badania kliniczne realizowane będą z udziałem maksymalnie 50 pacjentek w całym projekcie (nie więcej niż 30 w jednym ośrodku). Celem badań jest ocena bezpieczeństwa i skuteczności systemu PregnaOne w warunkach domowego monitoringu dobrostanu płodu.

Ryvu Therapeutics: Rozpoczęło współpracę z Instytutem „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” (IPCZD) w ramach projektu MEDWAY, tj. nowego, niekomercyjnego badania klinicznego fazy I, którego celem jest ocena inhibitora CDK8/19 RVU120 w skojarzeniu z lekiem ewerolimus u dzieci z nawrotową lub postępującą medulloblastomą, podała spółka.

Pharmena: Zawarła umowę ze specjalistyczną firmą na opracowanie Planu Oceny Biologicznej, wykonanie badań związanych z oceną biokompatybilności wyrobu medycznego oraz opracowanie Raportu Oceny Biologicznej przyszłego wyrobu medycznego przeznaczonego do stosowania w trudno gojących się ranach, podała spółka. Proces biokompatybilności jest ostatnim etapem przed badaniami klinicznymi, podkreślono.

Synthaverse: Otrzymał zgodę Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na niemal dwukrotne zwiększenie wielkości wytwarzanych serii Onko BCG 100, podała spółka. Produkcja może wzrosnąć w IV kwartale br.

American Heart of Poland: Pracownie echokardiografii American Heart of Poland w Augustowie, Kędzierzynie-Koźlu i Mielcu mają akredytację Asocjacji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Akredytacja AE PTK przyznawana jest wyłącznie ośrodkom spełniającym restrykcyjne kryteria jakości i organizacji pracy, obejmującym wysoki poziom kompetencji lekarzy i certyfikowanego personelu, sprzęt diagnostyczny utrzymywany w idealnym stanie technicznym, pracę zgodną z aktualnymi standardami i wytycznymi oraz systematyczne podnoszenie kwalifikacji całego zespołu. Pracownie działają w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Synektik: Zawarł umowę z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze dotyczącą dostawy, montażu, instalacji i uruchomienia systemu chirurgii robotycznej (da Vinci) dla szpitala wraz z wyposażeniem, a także przeszkolenia personelu i opieki serwisowej w okresie gwarancyjnym. Wartość umowy to 11, 33 mln zł netto. Projekt zostanie sfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Budowania Odporności. Przychody uzyskane z realizacji dostawy systemu robotycznego wpłyną na wyniki sprzedaży w roku finansowym 2025, trwającym od 1 października 2025 r. do 30 września 2026 r.

Bioceltix: Zawarł umowę zastępstwa inwestycyjnego z VTU Engineering Polska. Przedmiotem umowy jest zlecenie inwestorowi zastępczemu kompleksowego zarządzania realizacją projektu inwestycyjnego dotyczącego budowy wytwórni farmaceutycznej. Realizacja umowy podzielona została na dwa etapy: fazę I (przedrealizacyjną) oraz fazę II (wykonawczą). Zgodnie z umową łączna wartość wynagrodzenia ryczałtowego inwestora zastępczego wynosi 1,99 mln zł netto (+ VAT), a termin realizacji inwestycji został określony na koniec 2026 roku.

Hospital AI Challenge: Innowacyjne pomysły na wykorzystanie AI w sektorze medycznym mogą zostać zgłoszone do drugiej edycji organizowanego przez Deloitte konkursu „Hospital AI Challenge”. Główną nagrodą jest wdrożenie i rozwój zwycięskiego rozwiązania w danej placówce medycznej. Projekty można przesyłać do 3 listopada 2025 r.

